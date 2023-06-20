МВФ работает над платформой для национальных цифровых валют

Международный валютный фонд (МВФ) работает над платформой для проведения трансграничных операций с цифровыми валютами центральных банков (CBDC). Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, сообщает Reuters.

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«CBDC не должны быть фрагментарными национальными предложениями… Чтобы иметь более эффективные и справедливые транзакции, нам необходимы системы, которые соединяют страны: нужна совместимость», — отметила глава МВФ.

Это главная причина, по которой МВФ начал создание глобальной платформы для национальных криптовалют, подчеркнула она.

Специалисты фонда хотят, чтобы центробанки согласовали единую нормативную базу для CBDC, которая обеспечит операционную совместимость. Неспособность договориться об общем подходе создаст вакуум, который, скорее всего, заполнят криптовалюты, считает Георгиева.

CBDC — это цифровая валюта, контролируемая центральным банком, в то время как криптовалюты почти всегда децентрализованы.

По ее словам, 114 центральных банков находятся на различных стадиях исследования CBDC. Примерно 10 из них, уже перешли «финишную черту».

«Если страны разрабатывают CBDC только для внутреннего развертывания, мы не полностью используем возможности активов», — полагает глава МВФ.

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По ее мнению, цифровые валюты ЦБ могут способствовать расширению доступа к финансовым услугам и удешевлению денежных переводов. Георгиева напомнила, что средняя комиссия для подобных операций составляет 6,3% и сумма сборов доходит до $44 млрд в год.

Георгиева подчеркнула, что CBDC должны быть обеспечены активами. Она уверена, что ничем не подкрепленные криптовалюты представляют собой просто «спекулятивные инвестиции».