Как атака ХАМАС на Израиль изменит расклады на фондовом рынке США

США, как один из ключевых игроков на международной арене и главный союзник Израиля, не могут остаться в стороне от экономических последствий обострения ближневосточного конфликта. Как война Израиля и ХАМАС повлияет на американский фондовый рынок, расскажет «Минфину» инвестиционный эксперт Никита Гуппал.

Влияние на оборонный сектор — начался ли его суперцикл?

Во время геополитических кризисов акции оборонных компаний часто растут, поскольку инвесторы ожидают увеличения военных заказов. У американских оборонных компаний ключевое положение на мировом рынке вооружений. Они являются основными поставщиками военной техники и вооружения для многих стран, включая союзников США на Ближнем Востоке.

Компании, такие как Lockheed Martin (LMT), RTX Corp. (RTX), Boeing (BA) и L3Harris Technologies (LHX), уже ощутили «положительное влияние» конфликта на свои акции. Также стоит обратить внимание на ETF, которые отслеживают оборонный сектор, например, iShares US Aerospace & Defense ETF (ITA) или SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).

Несмотря на тот фактор, что компании оборонного сектора обычно низкомаржинальные, а новые заводы для расширения производства строятся достаточно долго, такие компании достаточно привлекательные для долгосрочного инвестора.

Возьмем одну из крупнейших оборонных компаний США — Lockheed Martin. Она производит широкий спектр продукции, включая военные самолеты (например, F-35 Lightning II), ракетные системы, спутники, системы управления и интегрированные системы обороны, а также предоставляет услуги по интеграции информационных систем.

Маржинальность составляет 10,48 %. Доходность за 10 лет — 239%, для сравнения: доходность ETF на «широкий рынок» SPY за тот же период выросла на 149% (что тоже достаточно хороший показатель для пассивной инвестиции).

Есть вероятность, что с обострением военных конфликтов эти компании могут продолжить свой рост и дальше опережать широкий рынок. Однако, ввиду того, что другая одна из крупнейших оборонных компаний США — RTX Corp. (RTX) — за 10 лет выросла всего на 8%, ритейл-инвесторам лучше сосредоточиться на ETF, чем на отдельном отборе акций.

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Как затяжные конфликты с участием США влияют на американскую экономику

В том, что нужно будет расширять оборонные программы для пополнения собственных запасов патронов и вооружения. Это, в свою очередь, повлияет на увеличение государственного долга, который и так достаточно большой. Одни только студенческие долги составляют $1,6 трлн.

На 13 октября 2023 года общий американский долг рос со скоростью $1,2 млрд в час. За 45 дней американцы берут в долг $1 трлн, а за последние 19 дней заняли $500 млрд, и темпы увеличения долга только растут. Это все, в сочетании с увеличением задолженности по кредитным картам и забастовкам профсоюзов, которые требуют более высоких заработных плат, приводит к довольно негативной экономической динамике.

После недавнего успеха забастовки актеров и сценаристов, улучшения их условий труда и увеличения заработной платы, другие профсоюзы также активизировались. Их требования зачастую достаточно завышены, поскольку руководители профсоюзов даже не смотрят на то, реально ли компаниям увеличивать фонд заработной платы, и при этом не подать на банкротство.

В то же время, новые аукционы по продаже государственных американских облигаций пользуются довольно слабым спросом. Все потому, что одни из крупнейших владельцев американских трежерис (Япония и Китай) продают эти облигации для поддержки собственной валюты, а другие страны не в состоянии выкупать такие крупные выпуски.

Нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман считает, что для уменьшения дефицита США нужно повысить налоги (а это повышение где-то на 40%) или урезать социальные программы. В первом случае мы видим уменьшение маржинальности компаний и увеличение инфляционного давления, что может привести к стагфляции.

Во втором случае мы также видим, что такие меры могут перерасти в рецессию, а в худшем варианте — в депрессию. Также одним из последствий давления на американскую валюту было то, что правительство Израиля было вынуждено вмешаться, чтобы защитить свою валюту. Оно продало около $30 млрд, чтобы поддержать шекель, который после атак упал до самого низкого уровня с 2016 года.

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Нефтяное эмбарго 1970-х: стоит ли ожидать сейчас подобных последствий

В 1973 году страны-члены ОПЕК ответили на поддержку США Израилю во время Йом-Киппурской войны (войны Судного дня), вводя эмбарго на поставки нефти в США и другие западные страны. Это привело к четырехкратному росту цен на нефть и глобальной экономической рецессии.

Подобно ситуации 1970-х, нынешний конфликт между Израилем и ХАМАСом привел к росту цен на нефть. Однако, в отличие от 1970-х, современный мировой рынок нефти более разнообразный и менее зависимый от Ближнего Востока.

Как и во время нефтяного эмбарго, рост цен на нефть может привести к инфляционным давлениям и замедлению экономического роста. Однако, современные экономики западных стран стали более устойчивыми к таким шокам благодаря разнообразию источников энергии и более эффективным механизмам регулирования.

Однако, любые перебои в поставках могут иметь глобальные последствия. Одним из них является увеличение инфляции или, опять же, переход к стагфляционному сценарию, когда экономическая активность будет снижаться, а инфляция будет расти за счет увеличения цены на энергоносители.

Также не стоит забывать об американских компаниях нефтегазового сектора, которые также могут понести значительные убытки, что, в свою очередь, повлияет на маржинальность и котировки акций этих компаний.

К примеру, возьмем компанию Chevron. Компания приостановила работу на газовом месторождении Tamar в Израиле из-за обострения конфликта с ХАМАСом. Израильское месторождение оказалось под угрозой ракетных обстрелов. И несмотря на то, что Chevron собирается поставлять газ из другого месторождения (Leviathan), объемы поставок газа в Египет в моменте упали на 20%.

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Тихая гавань для активов инвесторов в турбулентные времена

Защитным активом может выступать золото, которое достаточно неплохо себя чувствует в период нестабильности и развития стагфляционного сценария. Золото всегда считалось надежным убежищем для инвесторов, особенно в условиях экономических колебаний. Центральные банки, в свою очередь, используют его для поддержания стабильности своих валютных резервов.

По информации из аналитических источников, центральные банки приобрели 333,2 тонны золота в первом полугодии 2023 года, что на 39% больше, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Ритейл-инвесторам можно отыграть рост цены на золото через ETF GLD.

Также безопасными активами всегда считались американские казначейские облигации. Если мы говорим о долгосрочных облигациях, доступных для покупки через ETF iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT), то у них есть потенциал к росту в 20−25%. Это достаточно неплохо для пассивной инвестиции в условно самый надежный актив в мире. Но следует учесть все риски, связанные с американским долгом.