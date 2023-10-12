Атака ХАМАС и война в Украине: почему цена на золото не взлетает до небес

Количество «горячих» точек в мире неумолимо растет. Помимо войны в Украине, геополитическую напряженность усилило нападение радикального исламского движения ХАМАС на Израиль. Такие потрясения отражаются и на финансовых рынках: инвесторы перестраховываются и уходят в защитные активы, одним из которых традиционно считается золото. Сработает ли такой сценарий и в этот раз, и как отреагируют цены на благородный металл, расскажет «Минфин».

Подробнее: https://gold.ru/news/vojna-na-blizhnem-vostoke-2023-i-rost-tseny-zolota.html

После нападения россии на Украину самые циничные инвесторы сделали ставку на дальнейшее обострение ситуации, максимальное увеличение всех мировых рисков, и, как следствие, — на рост интереса к золоту, как защитному активу. Поначалу такая ставка оказалась верной.

Динамика стоимости золота

После пандемийного всплеска 2020 года (тогда ценники немного не дотянули до $2 200 за унцию) цены на золото снова начали расти к отметке около $2 000 за унцию в первые месяцы полномасштабной войны рф против Украины. Тогда на этом прилично заработали крупнейшие игроки этого рынка.

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Но затем финансовый мир начал привыкать к масштабной войне в центре Европы, что надолго снизило количество желающих заходить в золото, и привело к частичному откату цен на него уже к осени-зиме 2022 года. Кроме того, цикл повышения процентных ставок Федрезерва и ЕЦБ сделал золото менее конкурентным инструментом заработка, в сравнении с фондовым рынком, — в первую очередь, в сравнении с доходностью по казначейским обязательствам США. Это и сейчас срабатывает против золота.

Еще один фактор не в пользу «золотых» цен — решение Запада о заморозке валютных резервов россии. Это подтолкнуло агрессора к разработке схем по обходу санкций, в том числе и к «серой» торговле золотом, что стало сбивать цены и на легальном мировом рынке этого металла.

С другой стороны, интерес к приобретению и накоплению физического золота проявили Китай и Индия, а также часть стран арабского мира и Европы. Причины у них были разные:

Китай на фоне обострений отношений с США начал опасаться, что Запад наложит арест на его активы и стал быстро пополнять свои резервы именно физическим золотом.

Индия стала постепенно восстанавливаться после пандемийного кризиса. Соответственно, начал расти спрос на золото и со стороны индийской ювелирной промышленности, которая стала активным потребителем «желтого металла» для удовлетворения потребностей состоятельных индийцев.

Арабские страны периодически получали дополнительный бонус в виде скачков цен на нефть, что привело к росту доходов у части населения этого региона и росту потребления дорогих золотых украшений.

Частные банки стран ЕС стали еще больше диверсифицировать свои риски по формированию капитала, что, в соответствии с требованиями ЕЦБ, привело к росту покупок ими физического золота, в качестве защитного актива.

«Затариваются» золотом без лишнего шума и центробанки многих стран, что также поддерживает котировки золота от сильного проседания даже в моменты превышения предложения на него над спросом на мировых площадках — в первую очередь, в Лондоне.

Последние скачки стоимости золота к цели $1 950- $2 000 за унцию в августе и сентябре этого года были связаны как с политическим и почти уже военным противостоянием США и Китая вокруг Тайваня, так и с «игрой» Федрезерва и ЕЦБ вокруг масштабов роста ключевых ставок для борьбы с инфляцией в США и Европе.

Интересная и нестандартная ситуация в пользу дальнейшей поддержки золота разворачивается сейчас и в Китае. Причем на уровне уже не только самого государства, о чем я писал выше, но и на уровне огромного, по мировым меркам, населения. Китайский юань обесценился в этому году по отношению к доллару уже почти на 6%, а акции на Шанхайской бирже находятся примерно на 8% ниже своего пика, достигнутого в конце весны 2023 года.

Существенно подкосила китайский фондовый рынок и ситуация вокруг акций Evergrande Group (второй по величине застройщик в КНР с крупнейшим долгом в мире). На этом фоне золото стало привлекательной альтернативой для защиты сбережений рядовых китайцев.

В результате, цены на золото в Китае резко выросли и достигли исторического максимума, превысив, по данным агентства Bloomberg, более чем на $100 за унцию цены в Нью-Йорке и Лондоне.

Мировые аналитики прогнозируют дальнейший рост спроса на жёлтый драгметалл в Китае не только из-за падения юаня и проблем рынка недвижимости, но и из-за падения доходности облигаций. Поэтому сейчас в КНР покупка золота носит в основном инвестиционный характер. По данным аналитиков, продажи слитков и монет выросли в Поднебесной на 30%, по сравнению с 2022 годом. И это явно не предел.

Такие масштабы роста потребления на китайском рынке золота, а главное — диспропорции между ценами на этот металл в КНР и на мировых площадках, с одной стороны, провоцируют россию активно «заливать» своим подсанкционным золотом «серый» рынок Китая, а с другой — приведут к удержанию высоких цен на золото на внешних мировых площадках торговли драгметаллами.

Подтвердило свою репутацию «актива-убежища» золото и в момент нападения ХАМАС на Израиль. Как только в Израиле начались кровопролитные бои, на рисках втягивания в войну США и Ирана, а также на опасениях глобального роста цен на нефть и в перспективе — нового витка инфляционных процессов по всему миру, — котировки «желтого металла» стремительно пошли вверх:

Все вышеуказанные разнонаправленные течения по спросу и предложению на рынке золота продолжат играть свою роль и до конца этой осени.

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Что будет с ценами на золото до конца ноября

Ключевыми для формирования цен на золото до начала зимы будут три фактора:

Политический/военный. Обострение конфликтов между крупнейшими мировыми игроками и странами, которые входят в их орбиту, сохранится и только усилится. Что снова приведет к периодическому эмоциональному росту спроса на золото со стороны консервативных инвесторов при любом политическом и военном обострении в мире. Будь-то Украина, Израиль или Тайвань. На подобного рода новостях я не исключаю снова ситуативных взлетов стоимости унции золота до уровней от $1 890−1 960 в моменты наибольшей эскалации напряженности в «горячих» точках планеты.

Решения ФРС и ЕЦБ по ставкам. 26 октября Европейский центральный банк, а 1 ноября Федрезерв США огласят свои решения по ключевым процентным ставкам. Но главным для рынка золота будет решение именно американского регулятора. По моему прогнозу, ФРС снова не решится на повышение процентных ставок, что сейчас и закладывает рынок в свои прогнозы. Но и сохранение действующих ставок Федрезерва работает против золота.

Поэтому я ожидаю большой турбулентности мировых цен на золото к концу октября на опасениях отдельных игроков рынка по поводу «интриги» вокруг решения ФРС США. Период повышенной волатильности цен на золото начнется где-то с 23 октября (начало недели перед решениями ЕЦБ) и продлится до 2 ноября, когда рынок уже отыграет новости по ставке Федрезерва.

Экономический. В США, по факту, уже началась предвыборная президентская гонка, что налагает свой отпечаток как на формирование американского бюджета на 2024 год, так и на позиции доллара в мире.

Учитывая попытки россии, Китая и некоторых стран расширенного формата БРИКС сократить свои расчеты в долларе (в первую очередь, в энергетических и сырьевых сегментах мировой торговли), США крайне заинтересованы в сохранении доверия к доллару именно на этих площадках, в том числе и на рынке драгметаллов.

Поэтому, от того, как США справятся с очередными финансовыми вызовами внутри страны, во многом зависит поведение американского фондового рынка, включая рынок казначейских обязательств и его способность конкурировать за средства инвесторов с рынком золота.

Пока высокие ставки по госбумагам США оттягивают на себя значительные объемы капитала с рынка драгметаллов. Но если процесс формирования бюджета Штатов затянется или выльется в шатдаун, котировки золота могут взлететь к уровням до $1 950-$2 000 за унцию уже зимой этого года.

Мой прогноз по золоту на период до конца ноября 2023 года:

До конца второй декады октября рынок будет подвержен эмоциональным решениям на фоне обострения войны в Украине и Израиле. Любые новости об усилении эскалации будут провоцировать дополнительные скачки цены золота в пределах $10−20 на унции за день. Соответственно, при снижении напряженности в Израиле будет происходить откат котировок на те же $10−20 на унции.

Нас ожидает гарантированная турбулентность по золоту в период с третьей декады октября и до начала ноября за счет «интриги» вокруг решений ФРС США и ЕЦБ.

После оглашения решений ФРС США по ставке с начала ноября и уже до конца осени нас ожидает относительно «боковой тренд» по этому драгметаллу с периодическими колебаниями в пределах до $4−9 на унции на ежедневных экономических новостях из США и Европы.

На период второй-третьей декады октября и в ноябре этого года стоимость тройской унции золота, по моим прогнозам, будет колебаться в пределах от $1 820 до $1 960 с краткосрочными максимальными скачками котировок в периоды оглашения основных экономических новостей по США и Евросоюзу, решений Федрезерва по ставке и военных событий в Украине и Израиле.

При этом, даже при дальнейшей глобальной эскалации войны на Ближнем Востоке, я не прогнозирую в этот период скачков стоимости золота выше психологического уровня в $2 000 за унцию. Дело в том, что рынок достаточно привлекательных по доходности казначейских обязательств США продолжит пока отвлекать на себя значительные денежные ресурсы инвесторов, что и не даст золоту выйти выше этого уровня в ближайшей перспективе.

Но глобальные закупки золота на уровне центробанков и населения в мировом масштабе удержат ценники этого металла от серьезных ситуативных обвалов.

Поэтому украинцам, которые готовы вкладывать свои финансовые ресурсы в инвестиции сроком на 3−5 лет, сейчас как раз надо осторожно присматриваться к возможному увеличению своих вложений в золото при ситуативных проседаниях его цены, существенно ниже уровней в $1 800 за унцию.