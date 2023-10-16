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16 октября 2023, 14:28 Читати українською

Число «горячих» точек в мире растет: почему инвесторы игнорируют войну

Несмотря на трагические события в Израиле и угрозу развертывания новой большой войны на Ближнем Востоке, рынок акций завершил прошедшую неделю небольшим позитивом. Особенно, если учесть, что понедельник начался с падения почти на 1% на фоне роста золота и нефти. Более подробно о главных событиях прошлой недели на американском фондовом рынке «Минфина» рассказал Николай Григорьев, главный аналитик HUG'S.

Несмотря на трагические события в Израиле и угрозу развертывания новой большой войны на Ближнем Востоке, рынок акций завершил прошедшую неделю небольшим позитивом.

Сезон отчетности важнее войны

По результатам недели, индекс S&P 500 прибавил 0,46%, технологический NASDAQ остался без изменений, лидерами стали аутсайдеры прошлой недели: долгосрочные гособлигации США выросли в цене на 3,3%, а индекс Dow Jones 30 — на 0,8%.

Начало недели ознаменовалось падением рынка акций, но не для сектора оборонных предприятий: такие компании, как Northrop Grumman, Lockheed Martin, General Dynamics и другие представители отрасли, резко выросли в понедельник, реагируя на конфликт в Израиле и отражая перспективы роста своих бизнесов на фоне объявления помощи Соединенными Штатами.

Также выросли нефть и золото — сырьевые активы в таком случае выступают своеобразным хеджированием рисков.

Однако, следует понимать, что капиталистические рынки — эмоциональные, но не сентиментальные. Если нет угрозы экономике, потреблению, цепям поставок, то рынок акций вполне может расти даже на фоне военных конфликтов во всем мире. Это, собственно, мы и видели на прошлой неделе: рынок акций США фокусировался, скорее, на начале сезона отчетности за 3 квартал, который традиционно начался с крупных банков. И там результаты инвесторов удовлетворили: крупнейшие коммерческие банки США, такие как JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup, выросли после отчетов в пятницу, превысив прогнозы по прибыли.

Лишь в конце недели финансовые рынки показали тенденцию к спросу на так называемые активы «безопасной гавани»: золото, индекс волатильности VIX, нефть. Это была страховка на случай эскалации войны на выходных. Однако, этого не случилось: утро новой недели отмечается небольшим ростом рынка акций и откатом цен на золото, нефть, государственные облигации. Сезон отчетов будет набирать обороты, поэтому рынок акций будет сфокусирован на результатах и прогнозах компаний.

Лидеры и аутсайдеры индекса S&P 500 за прошедшую неделю

Компания

Тикер

Результат за неделю

Northrop Grumman

NOC

15,81%

Marathon Oil

MRO

14,15%

Progressive Corp

PGR

8,46%

American Airlines

AAL

-8,15%

Netflix

NFLX

-6,77%

Модерна

MRNA

-5,37%

Northrop Grumman, вовлеченный в производство современных авиакосмических систем, был едва ли не самым большим бенефициаром среди корпораций из-за обострения конфликта между Израилем и Палестиной. Акции прибавили за неделю более 15% на фоне ожиданий, что новые пакеты помощи США увеличат доходы и прибыль корпорации.

Marathon Oil (MRO) при этом выиграли от скачка цен на нефть. Имея достаточно низкий уровень безубыточности проектов (менее $40 за баррель), компания может позволить себе большее вознаграждение акционерам на фоне роста цен. Компания полностью работает на рынке США, поэтому нет рисков нарушения поставок нефти на Ближнем Востоке.

Progressive Corp (PGR), автомобильная страховая компания, показала сильный отчет: стабильный спрос американцев на автомобили, как новые, так и б/у, позволил компании увеличить объем страховых премий.

При этом, среди аутсайдеров были компании, падение которых связано со слабыми перспективами бизнеса. Так, акции Americal Airlines упали почти на 9% на фоне превышения ожиданий по доходам и пассажиропотоку. Однако, более высокие расходы на топливо и высокий долг ограничивают прибыльность бизнеса, что акционеры считают риском.

Netflix подвергся снижению оценок аналитиками перед своим квартальным отчетом (18 октября). Эксперты считают, что компания может отчитаться о более низком уровне маржинальности на фоне роста расходов на создание контента после забастовок в Голливуде.

Moderna, производитель мРНК-вакцин от коронавируса, падает после снижения ожиданий продаж: закончилась пандемия, и все меньше людей хотят ревакцинироваться.

В целом, на этой неделе следует ожидать большего фокуса инвесторов рынка акций на квартальных отчетах, чем на событиях на Ближнем Востоке. В эти дни мы увидим отчеты, скорее, Value-компаний, вроде Bank of America.

Автор:
Григорьев Николай
Главный аналитик Григорьев Николай
HUG’S
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