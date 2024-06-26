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26 июня 2024, 15:00 Читати українською

БРИКС не смог подорвать мировое господство доллара — доклад

Страны БРИКС уже годами говорят о создании альтернативы доллару и работе над уменьшением его роли. Удалось ли им что-то сделать в этом направлении и может ли юань бросить вызов основной валюте, пишет Reuters. «Минфин» публикует перевод статьи.

Страны БРИКС уже годами говорят о создании альтернативы доллару и работе над уменьшением его роли.

В исследовании «Мониторинг доминирования доллара», которое подготовил Atlantic council, говорится, что доллар продолжает доминировать в резервных активах, торговых счетах и валютных операциях по всему миру, и его роль в качестве основной мировой резервной валюты остается неизменной в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Доминирование доллара — чрезмерная роль доллара США в мировой экономике — в последнее время усилилось благодаря силе американской экономики, ужесточению денежно-кредитной политики и повышенным геополитическим рискам, хотя экономическая фрагментация усилила стремление стран БРИКС перейти на другие международные и резервные валюты.

В докладе Atlantic council говорится, что санкции против россии, введенные G7 после нападения рф на Украину, ускорили усилия стран БРИКС по созданию валютного союза, но группа не смогла добиться прогресса в своих усилиях по дедолларизации.

БРИКС — межправительственная организация, в которую входят Бразилия, россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты.

Совет сообщил, что за 12 месяцев, по май 2024 года, китайская система трансграничных межбанковских платежей (CIPS) пополнилась 62 прямыми участниками, что стало увеличением на 78%, и общее число участников достигло 142 прямых и 1 394 косвенных.

Переговоры о создании платежной системы внутри БРИКС все еще находятся на начальной стадии, однако двусторонние и многосторонние соглашения в рамках группы могут со временем стать основой для создания платформы обмена валют. Однако эти соглашения нелегко масштабировать, поскольку переговоры по ним ведутся в индивидуальном порядке, говорится в докладе.

В нем отмечается, что Китай активно поддерживает ликвидность юаня через своп-линии со своими торговыми партнерами, однако доля юаня в глобальных валютных резервах снизилась до 2,3% с пика в 2,8% в 2022 году.

«Возможно, это связано с тем, что управляющие резервами обеспокоены состоянием экономики Китая, позицией Пекина в отношении российско-украинской войны и потенциальным вторжением Китая на Тайвань, что способствует восприятию юаня, как геополитически рискованной резервной валюты», — говорится в докладе.

Евро, который когда-то считался конкурентом доллара на международной арене, также слабеет как альтернативная валюта, и те, кто хочет снизить риск, переходят на золото, говорится в отчете.

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В нем говорится, что российские санкции дали понять управляющим резервами, что евро подвержен тем же геополитическим рискам, что и доллар. Опасения по поводу макроэкономической стабильности, фискальной консолидации и отсутствия европейского союза рынков капитала также снижают международную роль евро.

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Комментарии - 1

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tckgoblinu
tckgoblinu
26 июня 2024, 16:09
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Бажання певних країн проводити дедоларизацію, прямо вказує на те, які країни схильні розв`язувати війну або порушувати міжнародне право по суті)

Країни «брікс» і не створять резервну валюту, по-перше це потребую певного регламенту і законів всередині цього блоку, по-друге там зосереджено дуже багато країн котрі розвиваються, але окрім Китаю стабільної економіки там більше немає, плюс в Китаю та Індії є свої особливі протиріччя, торгувати в фублях кацапстанських теж нікому не цікаво, от і будуть із пустого в порожнє переливати.

Китай прагне просувати свою валюту, пукін хоче щоб все було в фублях, Індія не піде на поступки Китаю і точно не буде торгувати в юанях, а інші країни цього блоку з своїми помірними економіками не мітять навіть на трон країни котра буде проводити емісію валюти «брікс», бо очевидно що Бразилія, ПАР, Іран, Ефіопія і Єгипет з ОАЕ в цьому плані факультативні гравці в порівнянні з Китаєм, Індією і кацапстаном.
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