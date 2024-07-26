Питер Тиль: миллиардер-консерватор из Кремниевой долины, финансировавший кампанию Трампа

Технологические стартапы принесли ему миллиарды, но он «сбежал» из Кремниевой долины из-за «местной нетерпимости к консервативным взглядам». Открытый гей, который становился в защиту гомофобии. Основатель компании, которая активно поддерживает Украину в войне, и спонсор политиков, которые выступают против помощи нашему государству. Это все об одном человеке — Питере Тиле, либертарианце, борце с мигрантами и инвесторе в города-государства в нейтральных водах. Минфин попытался разобраться в переплетении его необычных взглядов и пути к финансовой вершине.

На прошлой неделе кандидат в президенты США Дональд Трамп определился со своим претендентом на должность вице-президента. Высокое кресло было решено отдать сенатору из Огайо Джей Ди Вэнсу, который представляет крайнее правое крыло республиканской партии. В Украине это сообщение вызвало особую настороженность, поскольку Вэнс долго выступал против военной помощи нашему государству и заявлял, что ему «безразлична Украина».

Вместе с Вэнсом в информационное пространство Украины ворвалось еще одно имя — Питера Тиля, который десятилетиями финансировал республиканцев, а Вэнс был его протеже и получил на свою избирательную кампанию $10 млн. Политические «инвестиции» для Тиля — не способ заработка, а следствие эволюции его взглядов и планов по спасению мира.

Переезд в Африку и Толкин в сердце

Питер Тиль родился в Германии, но, когда ему был всего год, семья переехала в США, где предложение работы получил его отец инженер-химик. В силу специфики работы семья часто меняла места жительства — только начальные школы Питер менял семь раз. Некоторое время семья жила даже в Южной Африканской Республике и Намибии, где отец руководил разработкой урановых залежей.

Питер рос «классическим ботаником». Талантливый математик, над которым издевались сверстники, находил утешение в книгах. Он восхищался Айзеком Азимовым и Робертом Хайнлайном, но главной литературной страстью стал Толкин.

Уже во взрослом возрасте Тиль утверждал, что перечитал «Властелина Колец» более десяти раз. Под влиянием этой книги он дал названия сразу шести своим компаниям. Самые известные среди них: технологический гигант Palantir Technologies (палантир — волшебный камень, позволяющий видеть на расстоянии и будущее), Mithril Capital (митрил — драгоценный крепкий металл) и Rivendell LLC (Ривенделл — город эльфов).

Первая сфера, в которой Питер добился успеха, — шахматы. Он был одним из самых перспективных американских юниоров, хотя профессиональным игроком так и не стал. Во взрослом возрасте у него с игрой были непростые отношения. Он признается, что иногда понимает, что потратить полтора часа на игру — чрезмерная роскошь, и удаляет это приложение со смартфона. Однако впоследствии снова устанавливает его. И так, говорит Питер, он уже делал десятки раз.

Высшее образование Тиль получил в Стэнфордском университете, где изучал философию, а затем сосредоточился на праве.

Откуда деньги

Окончив университет, Тиль сменил несколько профессий. Поработал помощником судьи, далее юристом по ценным бумагам, а также трейдером деривативов на валютные опционы. Одно время он был даже спичрайтером министра образования США.

Работа наемного работника быстро надоела Питеру и он решил создать собственную венчурную компанию Thiel Capital Management. Миллион долларов для старта он собрал с родственников и друзей.

PayPal

Первым инвестиционным проектом стал веб-календарь, который разрабатывал друг Питера. Инвестиции составили $100 тыс. и завершились полным провалом. Однако здесь молодому инвестору помог счастливый случай. Благодаря неудавшемуся проекту он познакомился с Максом Левчиным, который планировал создать компанию по шифрованию данных. Тиль вложил в нее деньги, а вскоре стало ясно, что криптографические наработки можно использовать для создания системы онлайн-платежей. Именно так возникла идея всем известного PayPal.

Для Тиля PayPal была не только системой упрощения онлайн-торговли, но и защитой от инфляции и девальвации сбережений жителей развивающихся стран. «Коррумпированным правительствам будет почти невозможно украсть богатство у своих людей с помощью старых средств, потому что, если они попробуют, люди перейдут на доллары, фунты или иены, фактически сбрасывая никчемную местную валюту», — говорил основатель компании.

Через год после запуска PayPal компания объединилась с подобным стартапом малоизвестного на тот момент предпринимателя Илона Маска X.com. Это позволило сервису занять большую часть рынка и выйти на рынок мобильных телефонов.

В 2002 году основатели продали PayPal гиганту электронной коммерции eBay за $1,5 млрд. Доля Тиля в то время оценивалась в $55 млн.

«Мафия PayPal» и знакомство с Цукербергом

Вырученные от продажи PayPal средства Тиль направил в инвестиции в широкий перечень других технологических стартапов. Среди них, в частности, Airbnb, LinkedIn, Spotify, Yelp и многие другие.

В целом выходцы из онлайн-кошелька создали или проинвестировали большое количество новых компаний и часто поддерживали друг друга, за что их прозвали «мафией PayPal». Сами они подыгрывали этому прозвище, сделав легендарное фото ключевых сотрудников компании в мафиозном стиле. В центре, конечно, находился Тиль.

Ключевые лица PayPal оказывают значительное влияние на весь технологический рынок.

Одной из самых успешных инвестиций для Питера стал Facebook, и в этом ему помогла «мафия PayPal». В поисках денег новая соцсеть обратилась к Рейду Гофману — генеральному директору LinkedIn. Тот отказал, поскольку видел в этой инвестиции конфликт интересов, но, поскольку раньше Гофман был членом совета директоров PayPal, посоветовал обратиться к Тилю.

Питер в деньгах не отказал и стал первым внешним инвестором соцсети. За свои $500 тыс. он получил 10,2% акций Facebook, большую часть которых продал после IPO за $1 млрд. В деятельность соцсети Тиль практически не вмешивался, только помогал с проведением новых раундов инвестиций, а главный совет, который он дал Цукербергу, звучал очень просто: «Не напортачь».

Palantir Technologies

Основой состояния Питера Тиля является основанная им компания Palantir Technologies, которая специализируется на анализе больших массивов данных в интересах госслужб. Ее первый внешний инвестор — венчурный фонд ЦРУ, а среди первых клиентов — полиция Нью-Йорка.

Считается, что технологии обработки данных в Palantir на начальном этапе базировались на разработках PayPal, которые позволяли находить клиентов, которые отмывали деньги. Поэтому, если система достаточно хорошая для выявления финансовых нарушителей, она может помочь искать террористов и других преступников. Среди первых работников Palantir действительно был десант бывших коллег по платежной системе. Правда, сам Тиль отрицал, что интегрировал какие-либо разработки из предыдущей компании.

Вопросы этичности обработки персональных данных граждан для обнаружения нарушителей Питера не волнуют. По его словам, проблема вмешательства спецслужб в личную жизнь как раз и возникает из-за несовершенства технологий.

«Если вы можете найти эффективные способы идентификации террористов, то вам не нужно быть таким навязчивым. Именно нехватка технологий побуждает нас к назойливому поведению», — говорил миллиардер в интервью Financial Times. Поэтому цель Palantir — разработать такую ​​систему, которая будет выявлять «поганцев», не затрагивая жизнь рядовых граждан.

Palantir активно сотрудничает с украинским правительством. В частности, помогает систематизации и аналитике данных для разминирования, обеспечивает поддержку армии в сфере IТ, координирует реконструкцию, консолидирует усилия в сфере цифровизации и т. д.

Тилю принадлежит около 7% акций Palantir Technologies, которая оценивается почти в $60 млрд. Общий же капитал Питера, по данным Bloomberg, составляет $11,2 млрд, что делает его 212-м в списке самых богатых людей планеты.

Консервативная эволюция

Тиль считает себя либертарианцем, то есть приверженцем идеи индивидуальных свобод и минимизации роли государства. Он даже финансирует строительство городов-государств апологетов этой идеологии на плавучих платформах в нейтральных водах океанов.

В то же время он придерживается крайних консервативных взглядов. Начали они формироваться еще во время учебы в Стэнфорде. Тогда в университете доминировали идеи расового разнообразия, студенты протестовали против апартеида в ЮАР, а курс «Западная культура» был заменен на «Культура, идеи и ценности.» Все это подтолкнуло Тиля к созданию консервативного издания Stanford Review. Газета обвиняла преподавателей в том, что они «скрытые марксисты», а также, как пишет NewYorker, печатала статьи против «неестественных форм секса» и «гомофобии-фобии».

Последнее довольно странно, учитывая, что Тиль гомосексуалист и не скрывает этого. В 2017 году он женился в Вене на своем давнем партнере Мэтте Данцайзене. Также выступая на съезде консервативной партии в 2016 году во время выдвижения Трампа кандидатом в Президенты, Питер заявил, что «гордится тем, что он гей».

Всегда консервативные политические взгляды Тиля обострились после терактов 11 сентября 2001 года. «Религиозная война была принесена на землю, которая больше не заботится о религиозных войнах», — заявил он. А период Просвещения он назвал «длительным периодом интеллектуального сна и амнезии», от которого пора проснуться.

В 2009 году Тиль опубликовал эссе, в котором заявил, что «больше не считает свободу и демократию совместимыми». Он критиковал большие социальные выплаты, а также избирательное право женщин. Хотя быстро поспешил оправдаться, мол, ни у кого не предлагает отнять право голоса.

Начиная, по крайней мере, с 2007 года Тиль финансирует политиков-либертарианцев и республиканцев. Среди тех, кому он оказывал финансовую поддержку, кандидаты на должность президента США Рон Пол, Джон Маккейн, Карли Фиорина, но никто из них положительных результатов не достиг. С 2016 года миллиардер начал финансировать кампанию Дональда Трампа, перечислив около $1,25 млн.

Во время прошлой кампании Тиль был важным союзником Трампа.

После того, как он поддержал республиканцев, Тиль даже переехал из Кремниевой долины в Лос-Анджелес, мотивируя это нетерпимостью к его взглядам в технологической среде.

Во время избирательной кампании 2022 года в Сенат и конгресс Тиль финансировал 16 кандидатов. Двое из них, Блейк Мастерс и уже упомянутый Джей Вэнс, ранее работали в инвестиционных компаниях Тиля, а на их кампании Питер направил по $10 млн.

В то же время в прошлом году в интервью The Atlantic Тиль заявил, что больше не даст ни цента политикам-республиканцам. Он сообщил, что разочарован тем, что они концентрируются на культурных вопросах, которые миллиардер, по всей видимости, не считает ключевыми. В качестве примера, он привел вопросы абортов и туалетов для трансгендеров.

«Есть много вещей, в которых я ошибся. Это было безумнее, чем я думал. Это было опаснее, чем я думал. Они не смогли заставить заработать самые элементарные части правительства», — сказал Тиль.

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По словам Питера, в прошлом году ему позвонил Трамп и попросил перечислить на избирательную кампанию $10 млн, но миллиардер отказался. Тиль добавил, что его муж «не хочет, чтобы я больше давал им деньги, и он прав».

Этим летом Тиль подтвердил, что не финансирует никаких политиков, но проголосует, скорее, за Трампа, чем за кандидата от демократов.

Технологии, которые спасут мир (или по крайней мере Тиля)

Увлеченный технологиями Тиль убежден, что они должны улучшать существование человечества. В то же время его беспокоит, что ощутимое развитие происходит только в цифровом мире, а в реальном мы по факту топчемся на месте.

Как говорит миллиардер, процветает «мир битов», но не «мир атомов». «Мир битов не регулировался, и именно здесь мы наблюдаем большой прогресс за последние 40 лет, а мир атомов регулировался, и поэтому трудно добиться прогресса в таких областях, как биотехнологии и авиация, различные направления материаловедения», — объясняет он.

По его словам, тот факт, что человечество не может найти лекарства от рака или что треть людей старше 85 лет страдают от болезни Альцгеймера, является «сумасшедшей катастрофой».

«Я думаю, что все эти вещи могут быть излечимыми. Я думаю, что мы могли бы найти гораздо более дешевые источники энергии, если бы мы работали над этим. Я думаю, что может быть радикальное продление жизни», — убежден Тиль.

В настоящее время медицинские стартапы — одно из основных направлений инвестиций для 56-летнего Тиля. По его словам, для него важно продлить жизнь всего человечества. А максималистская цель — найти ключ к вечной жизни.

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Финансирует Тиль и компании по разработке криогенной заморозки. В случае необходимости, он и сам должен быть заморожен до лучших времен. Так что, возможно, когда-нибудь он проснется в лучшем мире. По крайней мере, сам на это надеется.