Дорогие кредиты не единственная проблема: что мешает украинскому бизнесу получать финансирование

Высокая стоимость кредитов усложняет украинским предприятиям восстановление оборудования, инвестиции в энергетическую автономность и расширение производства. Однако доступ к финансированию зависит не только от учетной ставки Национального банка: банки также учитывают военные риски, платежеспособность заемщиков, качество залога и перспективы будущих доходов. Почему удешевление ссуд не гарантирует бизнесу кредитование и какие предприятия должны получать финансирование, пояснил РБК-Украина член совета НБУ Василий Фурман.

Более дешевые кредиты не решат всех проблем бизнеса: на что обращает внимание член Совета Национального банка Украины. Фото: скриншот/ПЕРВЫЙ ЗАПАДНЫЙ

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Почему низкая ставка не гарантирует доступ к кредитам

29 октября Национальный банк повысил учетную ставку с 16% до 16,5% годовых. Такое решение регулятор принял из-за усиления инфляционного давления и ухудшения инфляционных ожиданий.

Для бизнеса более жесткие финансовые условия означают риск более дорогого кредитования. Предприятия нуждаются в средствах для восстановления оборудования, обеспечения энергетической автономности, автоматизации и увеличения производственных мощностей. Если ссуды стоят слишком дорого, часть таких инвестиций компании могут отложить.

Однако объяснять все трудности с кредитованием лишь уровнем учетной ставки неправильно, — отмечает Василий Фурман.

По его словам, на доступность ссуд влияют также военные риски, платежеспособность заемщиков, качество залога и перспективы будущих доходов. То есть, для банка важна не только цена кредитных ресурсов, но и способность предприятия вернуть полученные средства.

Именно поэтому простое удешевление кредитов не устраняет все препятствия для финансирования бизнеса. Даже при более низких ставках предприятия будут оставаться зависимыми от оценки рисков и собственной финансовой устойчивости.

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Какой бизнес нуждается в кредитной поддержке

По мнению Фурмана, задача состоит не в том, чтобы сделать кредиты дешевле любой ценой. Следует обеспечить финансирование жизнеспособных предприятий и инвестиций, которые создают добавленную стоимость и рабочие места.

Речь идет прежде всего о проектах, позволяющих восстанавливать оборудование, вкладывать средства в энергетическую независимость, автоматизацию и расширение производства. Такие инвестиции помогают компаниям увеличивать выпуск продукции и укреплять производственные способности страны.

В то же время проблема для бизнеса заключается не только в стоимости ссуд. Высокая инфляция делает расходы менее предсказуемыми, обесценивает сбережения и усложняет планирование будущих инвестиций.

Поэтому ценовая стабильность важна и для предпринимателей. Без нее компаниям сложнее оценивать будущие расходы, рассчитывать окупаемость проектов и принимать решения о развитии.

Почему НБУ не может самостоятельно обеспечить экономический рост

По обновленному прогнозу Национального банка, инфляция в Украине в конце 2026 года составит 12,5%. Прогноз роста реального ВВП в текущем году регулятор пересмотрел с 1,8% до минус 0,4%.

На инфляцию оказывают влияние не только спрос и денежная политика. Российские атаки ограничивают производственные возможности предприятий и повреждают инфраструктуру, удорожание энергоресурсов и горючего увеличивает издержки производителей и перевозчиков, а дефицит работников повышает себестоимость продукции.

Национальный банк не может самостоятельно устранить эти факторы. Его задача состоит в том, чтобы не допустить закрепления временных ценовых шоков в долгосрочной инфляции.

Для этого, объясняет Фурман, требуется согласованность монетарной и бюджетной политики. Если государственные расходы создают дополнительный спрос, который экономика не может удовлетворить из-за ограниченных производственных возможностей, инфляционное давление усиливается.

Не менее важны стабильное международное финансирование, восстановление энергетики, развитие логистики и поддержка экспорта.

Отдельное направление работы должно относиться к увеличению внутреннего производства. Речь идет об инвестициях в перерабатывающую промышленность, энергетическую устойчивость, технологии, человеческий капитал и производительность труда.

Именно расширение предложения товаров и услуг может постепенно снизить производственные ограничения, поддерживающие инфляцию. Поэтому экономическое восстановление требует не только стабильной гривны и контроля за ценами, но и условий для развития предприятий.

По мнению Василия Фурмана, главная задача экономической политики состоит в том, чтобы одновременно сохранять финансовую устойчивость страны, возобновлять производство и создавать предпосылки для роста благосостояния граждан.

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