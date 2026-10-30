Корецкий заверил в полном финансировании армии и назвал срок закрытия октябрьских платежей

Кабинет Министров Украины уверяет, что денег на финансирование Сил обороны хватит, а все выплаты войску будут осуществлены в полном объеме. Об этом 30 октября сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает Интерфакс-Украина. Заявление прозвучало после того, как правительство временно приостановило часть региональных платежей из-за разрыва ликвидности. Корецкий также сообщил, что выплаты за сентябрь уже произведены полностью. Завершить расчеты за октябрь планируют в течение нескольких дней.

Премьер-министр Сергей Корецкий заверил, что финансирование сил обороны обеспечено в полном объеме, а угрозы задержки выплат войску нет. Фото: t.me/Koretskyi_official

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«Денег хватит в полной мере для сил обороны. Это основной фокус, и все для этого осуществляется», — заявил премьер-министр.

Он заверил, что все предусмотренные расходы на армию будут профинансированы.

«Я гарантирую, что мы покроем все расходы», — подчеркнул Корецкий.

Отдельно глава правительства прокомментировал задержку части региональных платежей. По его словам, она возникла из-за временного разрыва ликвидности, из-за которого часть выплат пришлось приостановить.

Сентябрьские платежи уже произведены в полном объеме. Расчеты за октябрь правительство планирует завершить в ближайшие дни.

«За несколько дней мы завершим, дозакроем октябрьские платежи. Выровняли все, как и обещали», — сообщил премьер.

Напомним

В рамках пересмотра бюджета на следующий год предлагают повысить денежное обеспечение военных на 20% и направить на это 200 млрд грн. Народный депутат Ярослав Железняк рассказал 11 октября в Telegram, что выплаты могут финансироваться в первую очередь, а средства на них нельзя будет использовать для других нужд.