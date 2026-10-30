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30 октября 2026, 11:45 Читати українською

Корецкий заверил в полном финансировании армии и назвал срок закрытия октябрьских платежей

Кабинет Министров Украины уверяет, что денег на финансирование Сил обороны хватит, а все выплаты войску будут осуществлены в полном объеме. Об этом 30 октября сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает Интерфакс-Украина. Заявление прозвучало после того, как правительство временно приостановило часть региональных платежей из-за разрыва ликвидности. Корецкий также сообщил, что выплаты за сентябрь уже произведены полностью. Завершить расчеты за октябрь планируют в течение нескольких дней.

Кабинет Министров Украины уверяет, что денег на финансирование Сил обороны хватит, а все выплаты войску будут осуществлены в полном объеме.
Премьер-министр Сергей Корецкий заверил, что финансирование сил обороны обеспечено в полном объеме, а угрозы задержки выплат войску нет. Фото: t.me/Koretskyi_official
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«Денег хватит в полной мере для сил обороны. Это основной фокус, и все для этого осуществляется», — заявил премьер-министр.

Он заверил, что все предусмотренные расходы на армию будут профинансированы.

«Я гарантирую, что мы покроем все расходы», — подчеркнул Корецкий.

Отдельно глава правительства прокомментировал задержку части региональных платежей. По его словам, она возникла из-за временного разрыва ликвидности, из-за которого часть выплат пришлось приостановить.

Сентябрьские платежи уже произведены в полном объеме. Расчеты за октябрь правительство планирует завершить в ближайшие дни.

«За несколько дней мы завершим, дозакроем октябрьские платежи. Выровняли все, как и обещали», — сообщил премьер.

Напомним

В рамках пересмотра бюджета на следующий год предлагают повысить денежное обеспечение военных на 20% и направить на это 200 млрд грн. Народный депутат Ярослав Железняк рассказал 11 октября в Telegram, что выплаты могут финансироваться в первую очередь, а средства на них нельзя будет использовать для других нужд.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Skeptik777
Skeptik777
30 октября 2026, 12:17
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Скільки разів за 5 років Корецькому індексували зарплату? А безправним жодного разу.
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0
Skeptik777
Skeptik777
30 октября 2026, 12:19
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Я розумію, що війна, грошей мало… то має бути однакова індексація всім… 5% мало, але і армії і мєнтам і вчителям. Бо у нас війна окремо, а граждань окремо. Нема грошей, тримай значок і служи, дурачок. На граджані все добре, крім відключення світла. А це харить багатьох УБДешників.
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