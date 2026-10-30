Украинские предприятия розничной торговли ожидают ухудшения деловой активности в последнем квартале 2026 года. Магазины прогнозируют уменьшение объемов заказов товаров и количества работников, в то же время планируют повышать цены. Об этом свидетельствуют результаты опроса предприятий, обнародованных Государственной службой статистики 30 октября.
Украинские магазины готовятся повышать цены и сокращать работников: что показал опрос Госстата
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Индикатор деловой уверенности в розничной торговле в IV квартале снизился на 8,1 процентного пункта по сравнению с предыдущим кварталом и составил 5,1%. Несмотря на падение, показатель остается положительным, то есть оптимистические оценки еще преобладают пессимистические, но уверенность бизнеса ослабевает.
Продажи могут замедлиться, а цены — возрасти
По данным Госстата, в июле-сентябре баланс оценок по объемам розничного товарооборота составил плюс 10,4%. Однако на IV квартале предприятия уже прогнозируют негативную динамику: баланс ожиданий по продажам составляет минус 3,3%.
Кроме того, результаты опроса указывают на ожидаемое сокращение заказов в розничной торговле. Это может свидетельствовать о более осторожной оценке бизнесом спроса в конце года.
В то же время, предприятия ожидают роста цен реализации. То есть, магазины прогнозируют, что товары будут продавать дороже, хотя перспективы увеличения объемов продаж оценивают сдержанно.
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Магазины могут сокращать работников
Еще одна тенденция, на которую указывает опрос — ожидаемое уменьшение количества работников в розничной торговле. Следовательно, бизнес не планирует расширять персонал и допускает сокращение занятости.
Оценка текущего объема товарных запасов имеет баланс минус 8,1%. Это означает, что ответы предприятий свидетельствуют о преобладании оценок избыточных запасов над оценками их недостаточности.
В целом результаты опроса указывают на более сдержанные ожидания розничных сетей и магазинов в конце года: бизнес прогнозирует более слабые продажи, меньше заказов и работников, но в то же время повышение цен.
Данные не являются прогнозом фактической инфляции или гарантированного сокращения рабочих мест: они отражают ожидания опрошенных предприятий по изменению деловой активности.
Как мы писали: Настроения бизнеса в августе улучшились, но остаются в зоне пессимизма.
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