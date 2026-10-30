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30 октября 2026, 16:08 Читати українською

Украинские магазины готовятся повышать цены и сокращать работников: что показал опрос Госстата

Украинские предприятия розничной торговли ожидают ухудшения деловой активности в последнем квартале 2026 года. Магазины прогнозируют уменьшение объемов заказов товаров и количества работников, в то же время планируют повышать цены. Об этом свидетельствуют результаты опроса предприятий, обнародованных Государственной службой статистики 30 октября.

Украинские предприятия розничной торговли ожидают ухудшения деловой активности в последнем квартале 2026 года.
Торговля ожидает спад
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Индикатор деловой уверенности в розничной торговле в IV квартале снизился на 8,1 процентного пункта по сравнению с предыдущим кварталом и составил 5,1%. Несмотря на падение, показатель остается положительным, то есть оптимистические оценки еще преобладают пессимистические, но уверенность бизнеса ослабевает.

Продажи могут замедлиться, а цены — возрасти

По данным Госстата, в июле-сентябре баланс оценок по объемам розничного товарооборота составил плюс 10,4%. Однако на IV квартале предприятия уже прогнозируют негативную динамику: баланс ожиданий по продажам составляет минус 3,3%.

Кроме того, результаты опроса указывают на ожидаемое сокращение заказов в розничной торговле. Это может свидетельствовать о более осторожной оценке бизнесом спроса в конце года.

В то же время, предприятия ожидают роста цен реализации. То есть, магазины прогнозируют, что товары будут продавать дороже, хотя перспективы увеличения объемов продаж оценивают сдержанно.

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Магазины могут сокращать работников

Еще одна тенденция, на которую указывает опрос — ожидаемое уменьшение количества работников в розничной торговле. Следовательно, бизнес не планирует расширять персонал и допускает сокращение занятости.

Оценка текущего объема товарных запасов имеет баланс минус 8,1%. Это означает, что ответы предприятий свидетельствуют о преобладании оценок избыточных запасов над оценками их недостаточности.

В целом результаты опроса указывают на более сдержанные ожидания розничных сетей и магазинов в конце года: бизнес прогнозирует более слабые продажи, меньше заказов и работников, но в то же время повышение цен.

Данные не являются прогнозом фактической инфляции или гарантированного сокращения рабочих мест: они отражают ожидания опрошенных предприятий по изменению деловой активности.

Как мы писали: Настроения бизнеса в августе улучшились, но остаются в зоне пессимизма.

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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TAN72
TAN72
30 октября 2026, 19:01
#
Уж и не помню когда последний раз покупал что-то в магазине 😂
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