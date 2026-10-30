Поддержка гривны обходится в миллиарды: НБУ приближается к историческому рекорду продажи доллара

Национальный банк может завершить неделю с рекордным объемом продаж валюты на межбанке. По оценке финансового аналитика Андрея Шевчишина, только за первые четыре рабочих дня регулятор продал более $1,44 млрд. Если пятничные операции увеличат эту сумму до $1,65 млрд, НБУ может превзойти предыдущий максимум, зафиксированный в конце 2024 года.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что происходит на межбанке

30 октября торги на межбанковском валютном рынке открылись без заметной активности. Котировки доллара составили 45,35−45,40 грн.

Андрей Шевчишин обратил внимание на внушительные объемы валютных интервенций Нацбанка. По его подсчетам, за четыре рабочих дня на этой неделе они превысили $1,44 млрд.

«С учетом пятницы они могут превысить 1,65 млрд долларов. и стать новым историческим недельным рекордом», — написал аналитик в своем Telegram-канале 30 октября.

Пока это оценка, а не окончательный результат. Сам Шевчишин отметил, что проверить его можно будет после завершения пятничных торгов.

Сколько валют продает Нацбанк

Большие интервенции НБУ наблюдались и в предыдущие недели. Как отмечается в информационной базе Минфина, с 19 по 23 октября регулятор продал на межбанке $1,193 млрд. Неделей ранее объем составлял $1,25 млрд. В конце сентября и начале октября он достигал $1,313 млрд.

Предыдущий максимум 2026 года пришелся на июнь. За неделю с 15 по 19 июня Нацбанк продал $1,396 млрд.

Высший показатель был зафиксирован в конце декабря 2024 года. Тогда объем недельных интервенций достиг $1,625 млрд. По данным Forbes Ukraine, это была самая большая недельная продажа валюты с начала полномасштабного вторжения. Если оценка Шевчишина сбудется, нынешний результат превысит этот максимум.

Большие объемы продаж валюты фиксировали и по месячным итогам. В сентябре 2026 года НБУ продал на валютном рынке $5,45 млрд., пишет Укринформ.

Хватит ли Украине валютных резервов

По данным Нацбанка, на 1 октября международные резервы Украины составили $47,1 млрд. За сентябрь они сократились на 3,2%.

Одной из причин уменьшения резервов стали валютные интервенции. Также на их объем повлияли выплаты по государственному долгу. В сентябре на его обслуживание и погашение направили $195,7 млн. Еще $254,3 млн. Украина перечислила Международному валютному фонду.

Несмотря на сокращение, в НБУ считается объем резервов достаточным для поддержания устойчивости валютного рынка. По оценке регулятора их хватит для покрытия четырех месяцев будущего импорта.

Шевчишин упомянул о возможных закупках валюты для государственных заказов

Отдельное внимание аналитик уделил слухам о крупных закупках иностранной валюты для выполнения государственных заказов. По его словам, накануне подобная информация появилась на рынке.

«Вчера был слух, что планируются значительные закупки валюты под государственные заказы. И, возможно, курс могли повернуть вниз под них», — написал Шевчишин.

Однако такая версия вызвала у него вопросы. Аналитик не понимает, зачем перед этим было допускать заметный рост курса доллара, если в дальнейшем его планировали снизить из-за закупок валюты.

«Но тогда непонятно, зачем было так разгонять доллар. Ну, то как-то нелогично получается, ну или это полное отсутствие коммуникаций», — отметил он.

Информация о возможных государственных закупках валюты остается неподтвержденной. Шевчишин не назвал ни потенциальных объемов сделок, ни их заказчиков или сроков проведения.

Итоговый объем валютных интервенций за 26−30 октября можно будет установить после обнародования соответствующей статистики НБУ.