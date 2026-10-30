От закупок для ВСУ до жилья для ВПЛ: что проверит Счетная палата в 2027 году

В следующем году Счетная палата проверит, как используют международную военную помощь, закупают товары для ВСУ и обеспечивают жильем ветеранов и переселенцев. В план также вошли аудит медицинского оборудования, государственных инвестиций и использования бюджетных средств. В целом ведомство утвердило 52 основных и трех резервных тем проверок. Какие еще сферы окажутся под контролем аудиторов?

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Счетная палата утвердила список тем государственного аудита на 2027 год. Среди главных направлений работы будут оборона, социальная защита, здравоохранение, образование, энергетика и управление государственными ресурсами. Об этом 30 октября сообщила глава ведомства Ольга Пищанская.

В список вошли 52 основные и три резервных темы. Кроме того, аудиторы продолжат 24 контрольных мероприятия, начатых в 2026 году.

Проверят военную помощь и оборонные закупки

Значительная часть проверок будет посвящена сектору безопасности и обороны. Счетная палата планирует оценить, как управляют международной военной помощью для ВСУ и работает Агентство по оборонным закупкам.

Также аудиторы изучат организацию питания в воинских частях и учреждениях Вооруженных сил. Среди других тем этого направления управления государственными предприятиями Министерством обороны, учет и консолидация отчетности ведомства и институционное обеспечение Государственной пограничной службы.

Жилье для ветеранов и переселенцев тоже проверят

В социальной сфере аудиторы сосредоточятся на программах жилищной поддержки. В частности, проверят механизмы выплаты денежной компенсации на приобретение или аренду жилья для отдельных категорий ветеранов и членов их семей.

Еще один аудит касается формирования и работы фондов жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц.

В здравоохранении будут проверять, как эффективно планируют закупки, распределяют и используют современное медицинское оборудование. В образовательной сфере внимание будет уделено формированию сети учреждений профессионального образования. Также запланирована проверка развития фонда защитных сооружений гражданской защиты на региональном уровне.

Аудиты охватят энергетику, инвестиции и государственное имущество

Отдельное направление работы будет касаться управления публичными инвестициями. Аудиторы будут исследовать, как они интегрируются в бюджетный процесс, используют цифровые инструменты для управления инвестиционными проектами и работают агентства регионального развития.

В сфере энергетики и природопользования будут проверяться развитие возобновляемой энергетики, обращение с радиоактивными отходами, управление государственными геологическими данными и оценка запасов полезных ископаемых. В план также вошел аудит сбора доказательств для подтверждения военного экоцида.

Среди других тем есть управление землями коммунальной собственности, создание и работа индустриальных парков, использование средств резервного фонда государственного бюджета. Аудиторы будут также проверять посттаможенный контроль в условиях приближения украинского таможенного законодательства к правилам ЕС.

Какие министерства будут проверять

Еще один приоритет Счетной палаты на 2027 год — финансовый аудит государственных учреждений. В план включили проверки Министерства финансов, Министерства здравоохранения, Министерства образования и науки, Министерства социальной политики, семьи и единства, Государственной судебной администрации и Хозяйственно-финансового департамента Секретариата Кабинета Министров.

Аудиторы будут проверять достоверность финансовой отчетности этих учреждений и соблюдение требований при ее составлении. Также запланированы финансовые аудиты отчетности отдельных программ, поддерживаемых Всемирным банком.

Кроме того, Счетная палата продолжит ежеквартально и ежегодно анализировать исполнение государственного бюджета. Среди запланированных задач есть экспертиза проекта госбюджета на 2028 год.

Утвержденный список станет основой для формирования плана работы ведомства на 2027 год. Его планируют обнародовать в декабре. Часть новых аудитов будет завершена в следующем году, отдельные финансовые проверки будут продолжаться и в 2028 году.

Доначислили миллиарды, но бюджет получил лишь часть

Аудит в сфере трансфертного ценообразования выявил значительный разрыв между суммами налоговых доначислений и фактическими поступлениями в бюджет. По данным Счетной палаты, из 5,2 млрд грн, начисленных по результатам налоговых проверок, государство получило лишь 222,1 млн грн — 4,3% от общей суммы.

Аудиторы также проанализировали 92 проверки соблюдения принципа «вытянутой руки». По итогам проверок было доначислено 4,5 млрд грн, однако уплачено было лишь 31,1 млн грн, или 0,7%, сообщила Ольга Пищанская.

Среди причин такого разрыва Счетная палата назвала недостаточное качество доказательной базы, процессуальные нарушения во время проверок и длительное обжалование результатов. По итогам аудита ведомство рекомендовало:

оцифровать контроль;

усовершенствовать методологию проверок;

усилить работу с налоговыми рисками.

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