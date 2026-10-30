От закупок для ВСУ до жилья для ВПЛ: что проверит Счетная палата в 2027 году

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 октября 2026, 19:20 Читати українською

От закупок для ВСУ до жилья для ВПЛ: что проверит Счетная палата в 2027 году

В следующем году Счетная палата проверит, как используют международную военную помощь, закупают товары для ВСУ и обеспечивают жильем ветеранов и переселенцев. В план также вошли аудит медицинского оборудования, государственных инвестиций и использования бюджетных средств. В целом ведомство утвердило 52 основных и трех резервных тем проверок. Какие еще сферы окажутся под контролем аудиторов?

В следующем году Счетная палата проверит, как используют международную военную помощь, закупают товары для ВСУ и обеспечивают жильем ветеранов и переселенцев.
Счетная палата определила приоритеты проверок на 2027 год. Фото: facebook.com/ol.ga.pisans.ka
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Счетная палата утвердила список тем государственного аудита на 2027 год. Среди главных направлений работы будут оборона, социальная защита, здравоохранение, образование, энергетика и управление государственными ресурсами. Об этом 30 октября сообщила глава ведомства Ольга Пищанская.

В список вошли 52 основные и три резервных темы. Кроме того, аудиторы продолжат 24 контрольных мероприятия, начатых в 2026 году.

Проверят военную помощь и оборонные закупки

Значительная часть проверок будет посвящена сектору безопасности и обороны. Счетная палата планирует оценить, как управляют международной военной помощью для ВСУ и работает Агентство по оборонным закупкам.

Также аудиторы изучат организацию питания в воинских частях и учреждениях Вооруженных сил. Среди других тем этого направления управления государственными предприятиями Министерством обороны, учет и консолидация отчетности ведомства и институционное обеспечение Государственной пограничной службы.

Жилье для ветеранов и переселенцев тоже проверят

В социальной сфере аудиторы сосредоточятся на программах жилищной поддержки. В частности, проверят механизмы выплаты денежной компенсации на приобретение или аренду жилья для отдельных категорий ветеранов и членов их семей.

Еще один аудит касается формирования и работы фондов жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц.

В здравоохранении будут проверять, как эффективно планируют закупки, распределяют и используют современное медицинское оборудование. В образовательной сфере внимание будет уделено формированию сети учреждений профессионального образования. Также запланирована проверка развития фонда защитных сооружений гражданской защиты на региональном уровне.

Аудиты охватят энергетику, инвестиции и государственное имущество

Отдельное направление работы будет касаться управления публичными инвестициями. Аудиторы будут исследовать, как они интегрируются в бюджетный процесс, используют цифровые инструменты для управления инвестиционными проектами и работают агентства регионального развития.

В сфере энергетики и природопользования будут проверяться развитие возобновляемой энергетики, обращение с радиоактивными отходами, управление государственными геологическими данными и оценка запасов полезных ископаемых. В план также вошел аудит сбора доказательств для подтверждения военного экоцида.

Среди других тем есть управление землями коммунальной собственности, создание и работа индустриальных парков, использование средств резервного фонда государственного бюджета. Аудиторы будут также проверять посттаможенный контроль в условиях приближения украинского таможенного законодательства к правилам ЕС.

Какие министерства будут проверять

Еще один приоритет Счетной палаты на 2027 год — финансовый аудит государственных учреждений. В план включили проверки Министерства финансов, Министерства здравоохранения, Министерства образования и науки, Министерства социальной политики, семьи и единства, Государственной судебной администрации и Хозяйственно-финансового департамента Секретариата Кабинета Министров.

Аудиторы будут проверять достоверность финансовой отчетности этих учреждений и соблюдение требований при ее составлении. Также запланированы финансовые аудиты отчетности отдельных программ, поддерживаемых Всемирным банком.

Кроме того, Счетная палата продолжит ежеквартально и ежегодно анализировать исполнение государственного бюджета. Среди запланированных задач есть экспертиза проекта госбюджета на 2028 год.

Утвержденный список станет основой для формирования плана работы ведомства на 2027 год. Его планируют обнародовать в декабре. Часть новых аудитов будет завершена в следующем году, отдельные финансовые проверки будут продолжаться и в 2028 году.

Доначислили миллиарды, но бюджет получил лишь часть

Аудит в сфере трансфертного ценообразования выявил значительный разрыв между суммами налоговых доначислений и фактическими поступлениями в бюджет. По данным Счетной палаты, из 5,2 млрд грн, начисленных по результатам налоговых проверок, государство получило лишь 222,1 млн грн — 4,3% от общей суммы.

Аудиторы также проанализировали 92 проверки соблюдения принципа «вытянутой руки». По итогам проверок было доначислено 4,5 млрд грн, однако уплачено было лишь 31,1 млн грн, или 0,7%, сообщила Ольга Пищанская.

Среди причин такого разрыва Счетная палата назвала недостаточное качество доказательной базы, процессуальные нарушения во время проверок и длительное обжалование результатов. По итогам аудита ведомство рекомендовало:

  • оцифровать контроль;
  • усовершенствовать методологию проверок;
  • усилить работу с налоговыми рисками.

Читайте также: ГНС начинает автоматически выявлять украинцев с скрытыми зарубежными счетами и криптовалютой

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Skeptik777
Skeptik777
30 октября 2026, 22:24
#
Що перевірить? Закупівлю гнилих помідорів? Чи жилавого м’яса, накачаного водою? Може галімої ковбаси, якої навіть бродячі пси не хочуть їсти? Чи цвілого хліба?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами