Хакеры атакуют госучреждения письмами от имени ДТЭК: украинцев предупредили о новой мошеннической схеме

Украинские государственные учреждения атакуют фейковыми электронными письмами якобы от имени бухгалтерии «ДТЭК Энерго». О новой кибератаке 29 октября 2026 сообщили специалисты CERT-UA — правительственной команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины. Информацию также распространили Госспецсвязи и народный депутат Даниил Гетманцев .

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За атакой стоит хакерская группировка UAC-0050, использующая массовую рассылку электронных писем для заражения компьютеров.

Злоумышленники сообщают о якобы имеющейся задолженности за электроэнергию и пытаются заставить получателей открыть вредные вложения или перейти по ссылкам. Цель — установка на компьютеры жертв приложения для скрытого удаленного доступа.

Как работает мошенническая схема

Получателям поступают сообщения, оформленные якобы от бухгалтера компании «ДТЭК Энерго». В письмах идет речь о необходимости погасить задолженность за электроэнергию.

Такое содержание должно вызывать беспокойство и побуждать человека быстро открыть вложенный файл или выполнить инструкции из письма. На самом деле вложения содержат вредоносный код, позволяющий злоумышленникам получить удаленный доступ к компьютеру.

Это означает, что после заражения хакеры могут следить за работой пользователя, получать доступ к файлам и информации на устройстве и использовать его для дальнейших вредных действий.

Почему атака особенно опасна сейчас

Кибератака проходит на фоне российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины и стабилизационных и аварийных отключений электроэнергии.

В таких условиях сообщения о неуплаченных счетах или угрозе прекращения электроснабжения могут казаться особенно убедительными. Именно на спешке и беспокойстве получателей пытаются сыграть злоумышленники.

В то же время CERT-UA сообщает о рассылке писем государственным учреждениям. Это не означает, что каждый потребитель электроэнергии стал мишенью этой конкретной кампании. Однако подобные сообщения могут использоваться и в более широких фишинговых схемах.

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Как не стать жертвой хакеров

Госспецсвязи призывает не открывать подозрительные вложения и не переходить по ссылкам в письмах с требованиями срочно уплатить долг.

Особенно опасно вводить пароли для распаковки неизвестных архивов: злоумышленники могут обойти часть защитных механизмов почтовых сервисов и антивирусов.

Если поступило сообщение о задолженности за электроэнергию, информацию нужно проверять самостоятельно — через официальное приложение поставщика или его проверенный сайт. Не следует пользоваться ссылками, указанными в подозрительном письме.

Специалисты также советуют не открывать вложения от неизвестных отправителей, даже если письмо имеет вид официального документа или содержит название известной компании.

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