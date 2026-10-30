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30 октября 2026, 12:34 Читати українською

Экономика Франции неожиданно сократилась: экспорт обвалился, бизнес откладывает инвестиции

Как пишет Bloomberg, экономика Франции по итогам третьего квартала 2026 г. неожиданно сократилась на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом. Аналитики, напротив, прогнозировали рост на 0,1%. После нулевой динамики в апреле — июне французский ВВП снова пошел вниз, что усугубляет опасения по поводу перспектив второй по размеру экономики еврозоны.

Как пишет Bloomberg, экономика Франции по итогам третьего квартала 2026 г.
Экономика Франции показала квартальный спад
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Основной причиной стало резкое ухудшение внешней торговли: экспорт снизился на 1,7% после роста на 2,8% в предыдущем квартале. В то же время, предприятия продолжили сокращать инвестиции, в частности в строительство и транспортное оборудование. Об этом свидетельствует первая оценка французского статистического ведомства Insee.

Экспорт самолетов и другой техники потянул экономику вниз

Наибольший отрицательный вклад в динамику ВВП внесла внешняя торговля. Если во втором квартале она прибавила экономике 0,6 процентного пункта, то в третьем отняла столько же.

Особенно резко сократился экспорт транспортного оборудования — на 9,1% после роста на 20,8% в предыдущем квартале. Больше всего просели поставки в авиационной отрасли. Также уменьшился экспорт сельскохозяйственной продукции — на 7%, а продукции пищевой промышленности — на 1,1%.

Импорт при этом почти не изменился: он вырос всего на 0,1%. То есть французские компании продали за границу меньше товаров, но закупки из-за границы существенно не сократились. Это ухудшило вклад внешней торговли в ВВП.

Компании сокращают инвестиции, но потребление населения растет

Еще одна проблема — слабая инвестиционная активность. Валовое накопление основного капитала, отражающее вложения бизнеса, государства и домохозяйств в здания, оборудование и другие долгосрочные активы, сократилось на 0,6%. Это уже второй квартал с негативной динамикой: в апреле — июне падение составило 0,5%.

В частности, инвестиции в строительство уменьшились на 0,5%, а вложения в производимую промышленную продукцию — на 1,9%. Инвестиции в транспортное оборудование рухнули на 7%.

В то же время потребление домохозяйств стало одним из немногих положительных факторов. Оно выросло на 0,4% против 0,2% в прошлом квартале. Французы больше тратили на транспортные средства, включая электромобили, а также на электроэнергию, услуги и рестораны.

Следовательно, внутренний спрос пока поддерживает экономику, но этого недостаточно для компенсации слабости экспорта и инвестиций.

Политическая нестабильность и долги усиливают давление на Францию

Экономические проблемы разворачиваются на фоне политической неопределенности. Правительство меньшинства во главе с Себастьеном Лекорню испытывает трудности с продвижением бюджетных решений из-за раскола в парламенте. Дискуссии вокруг сокращения государственных расходов и повышения налогов усложняют планирование для бизнеса и инвесторов.

Дополнительным источником напряженности стали протесты против роста стоимости жизни и политики правительства. Социальные выступления, начинавшиеся со студенческих демонстраций, переросли в более широкое недовольство экономической ситуацией и государственными решениями.

Проблемы есть и с государственными финансами. Государственный долг Франции приближается к 120% ВВП, а бюджетный дефицит на 2026 год оценивается примерно в 5,4% ВВП — значительно выше установленного в ЕС ориентира в 3%. Из-за опасений финансового состояния страны инвесторы требуют более высокой доходности по французским государственным облигациям, что увеличивает стоимость заимствований.

Правительство пытается сократить дефицит в бюджете на 2027 год, в частности, благодаря мерам общим объемом около 43 млрд евро. Однако более слабый экономический рост и более дорогое финансирование могут осложнить выполнение этих планов.

Читайте также: Франция за три месяца нарастила долг почти на €60 млрд

Прогнозы роста ухудшаются

По оценке Insee, если в последнем квартале года экономика Франции останется на месте, по итогам всего 2026 г. ВВП увеличится лишь на 0,2%.

Международный валютный фонд в октябре также ухудшил прогноз роста французской экономики на 2026 год до 0,4% с 0,9%, ожидавшихся весной.

Таким образом Франция рискует завершить год с очень слабым экономическим результатом. Для правительства это означает двойной вызов: необходимо поддерживать экономическую активность и одновременно сокращать бюджетный дефицит. А слабый ВВП делает выполнение обеих задач более сложным.

Как мы писали: Родители будут платить за разбитые витрины детей, а протестующие — до €10 000: что готовят Италия и Франция

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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