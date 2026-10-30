Экономика Франции неожиданно сократилась: экспорт обвалился, бизнес откладывает инвестиции

Как пишет Bloomberg, экономика Франции по итогам третьего квартала 2026 г. неожиданно сократилась на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом. Аналитики, напротив, прогнозировали рост на 0,1%. После нулевой динамики в апреле — июне французский ВВП снова пошел вниз, что усугубляет опасения по поводу перспектив второй по размеру экономики еврозоны.

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Основной причиной стало резкое ухудшение внешней торговли: экспорт снизился на 1,7% после роста на 2,8% в предыдущем квартале. В то же время, предприятия продолжили сокращать инвестиции, в частности в строительство и транспортное оборудование. Об этом свидетельствует первая оценка французского статистического ведомства Insee.

Экспорт самолетов и другой техники потянул экономику вниз

Наибольший отрицательный вклад в динамику ВВП внесла внешняя торговля. Если во втором квартале она прибавила экономике 0,6 процентного пункта, то в третьем отняла столько же.

Особенно резко сократился экспорт транспортного оборудования — на 9,1% после роста на 20,8% в предыдущем квартале. Больше всего просели поставки в авиационной отрасли. Также уменьшился экспорт сельскохозяйственной продукции — на 7%, а продукции пищевой промышленности — на 1,1%.

Импорт при этом почти не изменился: он вырос всего на 0,1%. То есть французские компании продали за границу меньше товаров, но закупки из-за границы существенно не сократились. Это ухудшило вклад внешней торговли в ВВП.

Компании сокращают инвестиции, но потребление населения растет

Еще одна проблема — слабая инвестиционная активность. Валовое накопление основного капитала, отражающее вложения бизнеса, государства и домохозяйств в здания, оборудование и другие долгосрочные активы, сократилось на 0,6%. Это уже второй квартал с негативной динамикой: в апреле — июне падение составило 0,5%.

В частности, инвестиции в строительство уменьшились на 0,5%, а вложения в производимую промышленную продукцию — на 1,9%. Инвестиции в транспортное оборудование рухнули на 7%.

В то же время потребление домохозяйств стало одним из немногих положительных факторов. Оно выросло на 0,4% против 0,2% в прошлом квартале. Французы больше тратили на транспортные средства, включая электромобили, а также на электроэнергию, услуги и рестораны.

Следовательно, внутренний спрос пока поддерживает экономику, но этого недостаточно для компенсации слабости экспорта и инвестиций.

Политическая нестабильность и долги усиливают давление на Францию

Экономические проблемы разворачиваются на фоне политической неопределенности. Правительство меньшинства во главе с Себастьеном Лекорню испытывает трудности с продвижением бюджетных решений из-за раскола в парламенте. Дискуссии вокруг сокращения государственных расходов и повышения налогов усложняют планирование для бизнеса и инвесторов.

Дополнительным источником напряженности стали протесты против роста стоимости жизни и политики правительства. Социальные выступления, начинавшиеся со студенческих демонстраций, переросли в более широкое недовольство экономической ситуацией и государственными решениями.

Проблемы есть и с государственными финансами. Государственный долг Франции приближается к 120% ВВП, а бюджетный дефицит на 2026 год оценивается примерно в 5,4% ВВП — значительно выше установленного в ЕС ориентира в 3%. Из-за опасений финансового состояния страны инвесторы требуют более высокой доходности по французским государственным облигациям, что увеличивает стоимость заимствований.

Правительство пытается сократить дефицит в бюджете на 2027 год, в частности, благодаря мерам общим объемом около 43 млрд евро. Однако более слабый экономический рост и более дорогое финансирование могут осложнить выполнение этих планов.

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Прогнозы роста ухудшаются

По оценке Insee, если в последнем квартале года экономика Франции останется на месте, по итогам всего 2026 г. ВВП увеличится лишь на 0,2%.

Международный валютный фонд в октябре также ухудшил прогноз роста французской экономики на 2026 год до 0,4% с 0,9%, ожидавшихся весной.

Таким образом Франция рискует завершить год с очень слабым экономическим результатом. Для правительства это означает двойной вызов: необходимо поддерживать экономическую активность и одновременно сокращать бюджетный дефицит. А слабый ВВП делает выполнение обеих задач более сложным.

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