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20 октября 2023, 7:20 Читати українською

Кения: как живет и на чем зарабатывает главный союзник Украины в Африке

Кения — одна из самых развитых стран Африки, в которой, кроме достаточно мощной промышленности и ІТ-сектора, есть стабильные демократические институты. Это делает ее близкой к Западу и, соответственно, Украине. Однако, в последнее время она налаживает отношения с рф. «Минфин» решил разобраться, что действительно происходит в Кении, и может ли Украина потерять своего союзника.

Кения — одна из самых развитых стран Африки, в которой, кроме достаточно мощной промышленности и ІТ-сектора, есть стабильные демократические институты.

В этом году Украина начала более активно бороться за поддержку так называемого «глобального Юга» — стран Латинской Америки, Азии и Африки, которые часто негативно относятся к Западному миру, а к Украине, в лучшем случае, — нейтрально. Однако, в этом регионе есть и государства, которые с самого начала войны приняли нашу сторону.

«Война в Европе должна быть окончена, агрессия против Украины не оправдана ничем», — заявил в марте прошлого года президент Кении Уильям Руто. Он подчеркнул, что позиция его государства базируется на уважении к Уставу ООН, суверенитету и территориальной целостности стран. Руто стал единственным лидером Восточно-Африканского торгового общества, который так решительно осудил агрессию рф.

Кроме того, на заседании Генассамблеи ООН представитель Кении назвал нападение россии на Украину «колониальной войной», а делегация этого государства традиционно голосовала за резолюции в нашу поддержку.

Поддерживают Украину и большинство граждан Кении. В том, что вторжение россии противоречит международному праву, убеждены 76% жителей государства (отрицали это лишь 15%), а о том, что рф виновата в военных преступлениях, заявили 59% (23% не согласились с этим).

Муралы в поддержку Украины в Кении

Война в Украине напрямую сказывается на кенийской экономике: страна болезненно переживает кризис на продовольственном рынке. «Решение россии выйти из зерновой сделки — это нож в спину глобальной продовольственной безопасности», — заявил министр иностранных дел страны Корир Синг'Оэй на следующий день после того, как рф приняла соответствующее решение.

Но, несмотря на это, Кения налаживает торговые отношения с россией. Страны никогда особо активно не торговали, к примеру, в 2021 году их общий торговый оборот составил около $380 млн. Для сравнения: с США — более $1,2 млрд. Сейчас Кения больше заинтересована в поставках российского зерна, поэтому президент страны запланировал подписать торговое соглашение с рф.

Политический аналитик Джон Чаро не удивлен изменением взглядов Кении. По его словам, плохая экономическая ситуация в стране означает, что правительство должно искать поддержку как на Востоке, так и на Западе. «Тяжелое долговое бремя и слабый экономический рост оставили Кении мало пространства для маневра», — говорит он.

Поддерживает Кения и «гуманитарные» связи с рф — на этой неделе состоялся товарищеский матч футбольных команд стран, хотя из всех европейских турниров россия исключена.

С чего живет Кения

Государство поддерживает быстрые темпы роста ВВП. Если в среднем по Африке в прошлом году экономика росла на 3,8%, то в Кении она прибавила 4,7%. Сейчас экономика Кении третья по размеру среди стран к югу от Сахары, и уступает только Нигерии и ЮАР.

По прогнозам, в этом году ВВП государств Африки вырастет еще 4,1%, но Кения снова должна продемонстрировать лучшую динамику, прибавив 5,5%.

Основной сектор экономики страны — сельское хозяйство. На него приходится около 22,5% ВВП, в аграрном секторе работает более половины населения. Для сравнения: в Украине накануне полномасштабной войны с/х занимало чуть больше 9% экономики.

Именно с аграрным сектором связаны главные экспортные продукты страны. В частности, чай, который ежегодно страна продает на $1,1 млрд. По этому показателю Кения уступает только Китаю, и продает за рубеж чая больше, чем Индия или Шри-Ланка, которые чаще всего ассоциируются с этим товаром.

На втором месте по объему продаж на внешние рынки — продукты садоводства. Это фрукты (манго, авокадо, маракуйя), цветы и орехи (кешью, макадамия, арахис). В целом, этих товаров экспортируется чуть более чем на $1 млрд. Менее важным в экспорте страны является кофе, который продают на $250 млн.

Единственные не аграрные товары, которые входят в список самых экспортируемых, — одежда и обувь, которых страна продает на $300 млн. В целом, на промышленность в Кении приходится 17% экономики (в Украине — 21%). Это больше, чем в любом другом государстве на востоке континента. Ключевую роль в этом направлении играет пищевая промышленность, далее следуют строительные материалы и машиностроение.

У государства есть собственный автомобильный бренд Mobius. Он позиционирует себя, как «африканские автомобили для Африки». Специально для бездорожья у этих машин усилена конструкция. Помимо Mobius, в государстве собирают также автомобили Volkswagen — около 5 тыс. в год.

Кенийский внедорожник Mobius

Остальная экономика приходится на сферу услуг. Особую роль здесь занимает туризм, на который до ковида приходилось около 8% ВВП страны. Из-за пандемии его вес упал, но сейчас стремительно восстанавливается. В прошлом году страну посетило 1,5 млн иностранцев. В первую очередь, они интересуются дикой природой и национальными парками, которых здесь около полусотни.

Основные вызовы Кении

Бедность

В Кении около 17% населения проживают в условиях крайней бедности, то есть, по международным стандартам, менее $1,9 в день. Большинство из них проживают в сельской местности.

Это существенно лучшие показатели, чем в среднем по Африке, где в таком финансовом состоянии находится каждый третий.

На данный момент Кения стремительно уменьшает долю самых бедных граждан. Еще в 2016 году их было 21%, а, по прогнозам, в 2030 году в условиях крайней бедности будут находиться 11% кенийцев. Для сравнения: в Украине до полномасштабного вторжения за чертой крайней бедности находились немногим более 7% граждан.

Влияние Китая

Кения — единственная страна Восточной Африки, которая входит в проект Китая «Один пояс — один путь». КНР воспринимает ее, как ворота в регион, и готова инвестировать. В первую очередь, деньги идут в строительство железной дороги, а также на другие инфраструктурные проекты.

Китай — ведущий двусторонний кредитор Кении, на которого приходится 67% такого долга (без учета займов международных организаций). Значительная часть кредитов коммерческая, поэтому ставки по ним существенные и могут колебаться.

Другая проблема, что, финансируя инфраструктурные проекты, Китай заботиться об их эксплуатации, устанавливает высокие тарифы, а также завозит своих работников. К примеру, даже охраной железной дороги занимаются представители китайских компаний.

Недоволен и мелкий бизнес, который чужеземцы вытесняют с рынка: «Они, как правило, приходят в наши магазины под видом клиентов и спрашивают наши цены, чтобы вернуться в свою страну и поставить на рынок те же продукты по гораздо более низкой цене», — жалуется один из местных торговцев.

Усиление влияния Китая вызывает недовольство граждан

Несмотря на это, на этой неделе президент Кении Руто прибыл в КНР с целью попросить еще $1 млрд взаймы, чтобы завершить строительство ключевой железной дороги.

Внешние угрозы

Кении не очень повезло с соседями. Она граничит с неспокойным Сомали, и ее главный военный противник — местная исламистская террористическая организация Аль-Шабаб, которая неоднократно совершала теракты в преимущественно христианской Кении.

Своего пика противостояние достигло в 2011 году, когда армия Кении зашла на сомалийскую территорию. Причиной стали регулярные нападения сомалийцев и кража людей, в том числе туристов. Сейчас в неспокойном государстве тоже остаются кенийские войска, правда, в рамках международного контингента.

Другой сосед Кении — Южный Судан, который вначале десятилетиями боролся за независимость, а после ее обретения переходит из одного гражданского конфликта в другой. Очередные боевые действия между местными военными организациями начались в апреле этого года.

Еще один сосед — Эфиопия — лишь в прошлом году заявила о завершении длительной гражданской войны, но фактически боевые действия продолжаются. Кроме этого, она остается одним из самых бедных государств Африки, где ежедневно от голода умирает от 500 до 900 человек.

Соседство с нестабильными государствами вынуждает Кению держать боеспособную армию

Лучше ситуация на юго-западных границах, где находятся более стабильные Уганда и Танзания. Именно они являются основными торговыми партнерами Кении на континенте.

Перспективы для роста

Индустриальная революция

Еще в 2008 году в стране была утверждена национальная программа будущего развития — Kenya Vision 2030. Она предусматривает вхождение Кении в клуб государств со средним доходом. Учитывая, что план устанавливал ежегодный рост ВВП на 10% — его уже можно считать проваленным. В то же время, некоторые аспекты все же реализованы или близки к этому.

В первую очередь, государство проводит стремительную электрификацию. Если в начале 2020 года свет был у 60% домохозяйств, то в прошлом году их доля превысила 72%. В городах электрифицированы практически все дома.

Столица Кении — Найроби — ночью

Основной источник электроэнергии в стране — геотермальные источники, на которые приходится 29% ее производства. На втором месте — гидроэнергия. В целом, возобновляемые источники обеспечивают почти 80% электричества в стране. Больше лишь в некоторых небольших развитых государствах, вроде Исландии. А вот, например, в Германии «зеленая» энергия обеспечивает лишь 46% потребностей.

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Второй важный фактор — существенное развитие транспортной инфраструктуры. Как уже отмечалось, делается это, преимущественно, на деньги Китая, но есть выгода и для общей экономической ситуации. К примеру, сейчас идет работа, чтобы провести ключевую ветвь железной дороги из портового города Момбаса в Уганду, и таким образом обеспечить транзит товаров соседа к океану. Уже сейчас порт Момбасы — пятый среди крупнейших в Африке, а в дальнейшем его значение должно расти.

В целом, промышленность ежегодно растет теми же темпами, что и общая экономика страны.

Инвестиционный климат

За последнее десятилетие Кения существенно улучшила бизнес-климат. Согласно последнему рейтингу Всемирного банка Doing Business (с 2020 года рейтинг не обновлялся), страна заняла 56-е место. Это третья позиция среди всех стран к югу от Сахары. Для сравнения: Украина — на 64 позиции.

Основу для улучшения бизнес-климата заложили реформы десятых годов по уплате налогов через платформу iTax, упрощение регистрации малого бизнеса, снижение стоимости разрешений на строительство и введение «единого окна» на таможне.

Поскольку Кения — одно из самых стабильных государств региона, крупные международные компании воспринимают ее, как ворота в Африку. Здесь размещены штаб-квартиры таких корпораций, как IBM, Intel и Google, а также африканский центр разработки Microsoft и инновационный центр Cisco.

Сделать страну привлекательной для иностранного капитала должно соглашение о свободной торговле между Кенией и ЕС. Договоренностей по ней удалось достичь летом этого года.

Технологический сектор

В Кении работают не только иностранные технологические компании, но она и самостоятельно развивает сектор. Одна из самых известных инноваций, внедренных в Кении, — сервис для платежей с простейших мобильных телефонов M-Pesa. Он создан местным мобильным оператором и перевернул финансовый рынок половины стран Африки. Также Кения первой в мире ввела продажи государственных облигаций в мобильных телефонах.

С начала этого года стартапы страны уже привлекут инвестиций на $800 млн, что примерно в два раза больше, чем за весь предыдущий год. Своих «единорогов» (технологических компаний с оценкой более $1 млрд) в государстве еще нет, но самый близкий к этому статусу сервис по доставке товаров Wasoko, который оценивается в $625 млн. Дополнительные средства стартап планирует потратить на выход на рынки других африканских государств.

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Также эксперты убеждены, что к клубу «единорогов» в скором времени присоединится стартап M-Kopa, специализирующийся на продаже солнечных панелей и смартфонов для самых бедных слоев населения. Компания уже продала более 1,5 млн солнечных панелей в 4 странах континента и планирует продолжать международную экспансию.

В чем настоящая сила Кении

После обретения независимости в начале 60-х годов Кении удалось избегать значительных военных конфликтов. Последнее вооруженное противостояние на территории страны произошло в 2005—2008 годах, когда в целом за время конфликта погибли около 600 человек. Единственный внешний конфликт в новейшей истории страны — операция против террористических сил в Сомали.

Одно из основных достижений страны — действующие демократические институты. Власть в Кении меняется на свободных выборах, установлена многопартийная система и действуют независимые СМИ. Несмотря на то, что в государстве все еще сильная коррупция и проблемы с нарушением прав человека, общая справедливость выборов не вызывает оговорок у международных обозревателей.

Именно политическая стабильность, действие демократических институтов и отсутствие масштабных конфликтов являются ключевыми факторами, которые обеспечивают рост страны и привлекают инвесторов.

В то же время, рост влияния и связей с авторитарными государствами, вроде россии или КНР, создает риски подорвать эти институты. И если это действительно произойдет, страна с каждым годом будет все больше напоминать своих северных соседей.

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В настоящее же время ключевыми торговыми партнерами страны остаются ЕС и США, а внутри государства действует гражданское общество. Сочетание этих факторов должно удержать Кению от разрыва политических связей с Западом.

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Комментарии - 5

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0
zzzachary
zzzachary
20 октября 2023, 7:53
#
Скоро всі почнуть вкладати в Африканськи країни так як там потенціал для росту великий, це як Азійській регіон в 50ті роки. Або це стане місце протистояння США, Европи, КНР ну і якщо доживе то може і ращі чи буде вже КНРРаша
+
0
preyvanamor
preyvanamor
20 октября 2023, 8:44
#
Нічого подібного
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0
Rubi0
Rubi0
20 октября 2023, 9:32
#
«Кения — единственная страна Восточной Африки, которая входит в проект Китая „Один пояс — один путь“. КНР воспринимает ее, как ворота в регион, и готова инвестировать. В первую очередь, деньги идут в строительство железной дороги, а также на другие инфраструктурные проекты.» — помнится ровно тоже самое предлагал Китай и Украине в 2012—2013 годах, пустить жд составы КНР-РФ-Украина-ЕС, но в итоге мы выбрали особый путь и разобрали рельсы. Чему очень даже обрадовалась Польша и Беларусь пустив транспортный поток через себя КНР-РФ-Беларусь-Польша, при этом жд перевозки по этой схеме до сих пор действуют и Поляки нос не воротят, а просто делают деньги.
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+45
Qwerty1999
Qwerty1999
20 октября 2023, 9:57
#
Пророссийские фанаты на украинском форуме имеют наглость
приводить в пример Беларусь и её сотрудничество с оккупантом,
ведь с территории Белоруссии российские войска ракетами
обстреливают украинские города, убивая мирное гражданское население.

И эти же фанаты россии почему-то забывают, что та же Польша
отказалась от российского газа и нефти с началом российской
агресии против Украины, а также присоединилась ко всем
международным санкциям против рф, не гововоря
уже о материальной помощи украинским беженцам
и предоставлении оружия и боеприпасов для ВСУ…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
20 октября 2023, 11:33
#
Кенийский чай очень даже не плох…
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