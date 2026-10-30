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30 октября 2026, 18:50 Читати українською

Рынок недвижимости в Украине могут изменить: риелторам введут экзамены, аккредитацию и единый реестр

В Украине предлагается изменить правила работы риелторов. Специалистам придется проходить профессиональную подготовку и сдавать квалификационный экзамен, а агентствам и предпринимателям, оказывающим посреднические услуги, получать аккредитацию и регистрироваться в едином реестре. Новые требования будут также касаться договоров с клиентами, оплаты услуг и раскрытия информации о вознаграждении. Что именно изменится для участников рынка и можно ли будет и дальше обходиться без риелтора?

В Украине предлагается изменить правила работы риелторов.
Экзамены для риэлторов и письменные договоры с клиентами: как они могут урегулировать рынок недвижимости. Фото: Pexels
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Риелторам придется подтверждать квалификацию

Законопроект № 16145 разграничивает статусы специалиста и агента по недвижимости. Посреднические услуги смогут предоставлять только аккредитованные агенты, информация о которых находится в Едином реестре специалистов по недвижимости и агентов по недвижимости.

Чтобы получить статус специалиста, нужно иметь профессиональное высшее образование в сфере архитектуры и строительства, права или экономики или высшее образование не менее бакалаврского уровня. Также необходимо пройти профессиональную подготовку, сдать квалификационный экзамен и получить соответствующее свидетельство.

Самостоятельно предоставлять посреднические услуги на основании этого свидетельства нельзя. Специалист должен работать в составе аккредитованного агента. Исключение предусмотрено для тех, кто зарегистрирован как ФЛП и самостоятельно получил статус агента.

Агентом также может быть юридическое лицо или другое предприятие, у которого работает по меньшей мере один специалист с действующим квалификационным свидетельством. Руководитель юридического лица тоже должен иметь статус специалиста по недвижимости.

К профессии будут допускаться не все. Статус специалиста не смогут получить люди с непогашенной или неснятой судимостью, те, кого за последние три года привлекали к административной ответственности за коррупционное правонарушение, а также лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными. Ограничения будут распространяться и на граждан государства-агрессора.

После получения свидетельства специалисты должны будут повышать квалификацию как минимум раз в два года. Если пропустить этот срок, действие документа будет автоматически остановлено. После неудачного квалификационного экзамена повторную попытку разрешат не ранее чем через шесть месяцев, а после второй неудачи придется ждать минимум год.

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Без аккредитации агентствам запретят работать

Право предоставлять посреднические услуги будут только аккредитованные агенты, внесенные в единый реестр. Работать без аккредитации, а также после ее остановки или отмены будет запрещена. Агентства не смогут привлекать работников, не имеющих квалификационного свидетельства и отсутствующих в реестре.

Законопроект устанавливает и ограничения в отношении собственников и руководства агентств. В частности, агентами не могут быть компании, связанные с санкционными лицами, государством-агрессором или определенными юрисдикциями с высокими рисками в сфере отмывания доходов. Предусмотрены также требования к гражданству руководителей и работников, ответственных за финансовый мониторинг.

Именно финансовый мониторинг станет отдельной обязанностью агентов. Их определяют субъектами первичного финансового мониторинга, поэтому во время сделок с недвижимостью они должны будут выполнять предусмотренные законом проверки. К таким процедурам при необходимости смогут привлекаться нотариусы.

Договоры и оплата: что изменится для клиентов

Посреднические услуги будут предоставляться только на основании письменного договора между агентом и клиентом. Заключить его можно также в электронной форме.

В документе необходимо указать перечень услуг, срок сотрудничества, стоимость и порядок оплаты, права и обязанности сторон, условия расторжения договора и ответственность. Отдельно будут фиксировать, является ли договор эксклюзивным, от имени которого действует агент, а также его регистрационный номер и данные специалиста с действующим квалификационным свидетельством.

Еще до подписания договора клиент должен получить информацию о полной стоимости услуг, порядке формирования вознаграждения и возможных дополнительных расходах. Агент также обязан сообщить о потенциальном конфликте интересов и возможности получения оплаты от другой стороны сделки или третьего лица.

Расчеты за посреднические услуги будут производиться исключительно безналично на счет агента, указанного в договоре. Платить за услуги должен тот, кто их заказал.

Получать вознаграждение от нескольких участников сделки агент сможет только при условии, что заранее уведомил об этом каждую сторону и получил ее письменное согласие.

Клиент будет вправе отказаться от услуг или расторгнуть договор. Условия о непропорциональных штрафах, скрытых платежах или лишении права на отказ в случае существенного нарушения со стороны агента будут признаваться ничтожными. На рассмотрение претензии клиента будет отводиться не больше 30-ти календарных дней. За это время агент должен предоставить письменный мотивированный ответ.

Агенты будут проверять документы и риски недвижимости

В перечень посреднических услуг войдут поиск объектов, анализ рынка, консультации по ценам, маркетинг, подготовка документов и сопровождение сделок по купле, продаже, аренде и управлению недвижимостью.

Агенты смогут проверять личность собственника, его данные в государственных реестрах и Едином реестре должников, а также документы на объект. Среди прочего будут проверять наличие судебных споров, запретов на отчуждение, других обременений, долгов за коммунальные услуги и налоги, прав пользования третьих лиц и зарегистрированных жителей.

В проверку объекта будут также входить его техническое состояние, соответствие планирования документации, наличие незаконных перепланировок и реконструкций, состояние инженерных сетей и энергоэффективность.

По результатам анализа агент сможет подготовить заключение о состоянии недвижимости и рисках предстоящей операции. Он также будет иметь право консультировать о целесообразности покупки, продажи или аренды на основе рыночных предложений. Такие консультации не будут заменять профессиональную оценку имущества и отчет сертифицированного оценщика.

По письменному согласию клиента агент сможет привлекать к работе инженеров, оценщиков, специалистов по технической инвентаризации, экологов и других специалистов.

При этом услуги риелтора останутся добровольными. Владелец сможет самостоятельно продать, сдать в аренду или купить недвижимость без посредника. Если он решит воспользоваться помощью агента, то сможет выбрать его среди специалистов, зарегистрированных в едином реестре.

Что известно о реформе рынка риелторских услуг

Законопроект № 16145 является частью более широкой реформы рынка недвижимости. Его соавтор, председатель профильного парламентского комитета Елена Шуляк, пояснила в комментарии OBOZREVATEL, что инициатива предусматривает создание единого открытого реестра риелторов с возможностью проверить их квалификацию, аккредитацию и дисциплинарную историю.

За соблюдением профессиональных требований должна следить Дисциплинарная комиссия, заседания которой планируется транслировать онлайн, а решение можно будет обжаловать. Также предлагается ввести членские взносы, декларирование конфликтов интересов и независимый аудит финансовой отчетности.

Отдельно обсуждается модель регулирования отрасли: основной законопроект предусматривает единый профессиональный союз с обязательным членством, альтернативный № 16145−1 — несколько саморегулируемых организаций.

Напомним

Финансовый мониторинг на рынке недвижимости имеет пробелы, — считает народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк. По её опыту, риелторы не спрашивают покупателей об источниках средств.

«Ни один риэлтор, насколько я помню, не спрашивал о происхождении средств на покупку жилья», — сказала народный депутат в подкасте «Что с экономикой?».

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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