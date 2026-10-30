Продажи украинцев через онлайн-платформы будут считать вместе: когда придется платить налог

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 октября 2026, 17:00 Читати українською

Продажи украинцев через онлайн-платформы будут считать вместе: когда придется платить налог

С 1 января 2027 года украинцам, продающим товары через онлайн-платформы, придется учитывать не только доход с отдельной площадки, но и общую сумму продаж за год. Если совокупный доход превысит установленный порог, налоговая сможет самостоятельно рассчитать сумму налога и отправить продавцу уведомление о его уплате. В Государственной налоговой службе объяснили, какие доходы будут учитываться, когда поступит сообщение и сколько времени будет на уплату.

С 1 января 2027 года украинцам, продающим товары через онлайн-платформы, придется учитывать не только доход с отдельной площадки, но и общую сумму продаж за год.
Продажи украинцев через онлайн-платформы будут учитываться в общем итоге. Фото: facebook.com/TaxUkraine
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новый порядок предполагает, что налоговая сможет определять обязательства продавцов, получающих доход через несколько цифровых платформ. Для этого контролирующий орган по налоговому адресу будет использовать отчеты операторов площадок, налоговые расчеты и другую доступную информацию.

При каких условиях налоговая рассчитает налог

ГНС называет два критерия для самостоятельного определения налогового обязательства. Первый — совокупный доход от продажи товаров через несколько цифровых платформ превышает 2000 евро за календарный год. Второй — годовой доход от отчетной деятельности через платформы превышает 834 минимальные зарплаты, установленные на 1 января отчетного года.

Эти суммы имеют разное предназначение. Лимит в 2000 евро касается именно продажи товаров: доход в его пределах не облагается налогом. Если торговец превышает этот порог, налогообложению подлежит сумма превышения.

834 минимальные зарплаты — это предел специального налогового режима. Доход в их пределах облагается налогом по ставке 10% НДФЛ, если человек отвечает установленным законом требованиям. Сумма превышения облагается налогом по ставке 23%, а не весь полученный доход.

Для расчета налоговая будет использовать отчеты операторов платформ, налоговые расчеты, информацию от компетентных органов других стран в рамках международного автоматического обмена и другие имеющиеся сведения.

Если доход или сумма уже удержанного налога указаны в иностранной валюте, их пересчитают в гривну по официальному курсу НБУ на 1 января соответствующего отчетного года.

Когда нужно будет уплатить налог

После определения суммы обязательства продавец получит налоговое уведомление-решение с подробным расчетом. Его должны отправить или вручить до 1 июля года, следующего за отчетным.

После получения документа у человека будет 60 дней, чтобы уплатить указанную сумму.

Новые правила будут касаться доходов от деятельности через цифровые платформы. Другие доходы физических лиц, не связанные с такой деятельностью, будут облагаться налогом по общим правилам Налогового кодекса Украины.

Когда заработает новый порядок

Новые правила обложения доходов от цифровых платформ начнут действовать 1 января 2027 года. Они будут охватывать не только продажу товаров, но и доходы от аренды недвижимости, паркомест и транспортных средств, а также предоставление личных услуг через платформы.

Отдельно вводится международный автоматический обмен налоговой информацией. 29 октября 2026 года Государственная налоговая служба Украины присоединилась к Многостороннему соглашению об автоматическом обмене информацией о доходах через цифровые платформы (DPI MCAA).

Положения Налогового кодекса о таком обмене вступают в силу 1 ноября 2026 года. Это создает правовую основу для обмена информацией с иностранными юрисдикциями-партнерами. В то же время, фактическое получение данных от иностранных налоговых органов будет зависеть от практической реализации механизма обмена.

Напомним

Во вторник, 9 июня, Верховная Рада приняла в целом законопроект № 15111-д о налогообложении цифровых платформ, который назвали «налогом на OLX». Он касается как украинских, так и международных цифровых сервисов, в частности, Bolt, Uklon, Airbnb, Glovo, Uber и других.

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
Три літри
Три літри
30 октября 2026, 17:37
#
Хм, якось пропустив за роботою що закон «про податок на ОЛХ» на диво швидко прийняли. Чудова новина.
+
0
astr
astr
30 октября 2026, 18:40
#
Важко сказати, чи воно повноцінно запрацює…
Наприклад, prom.ua вже цього тижня зробив розсилку, що для фізосіб ліміт продажів на рік 100000 грн. з 01 січня 2027 року (що приблизно відповідає пільзі 2000 Євро), а при перевищенні — можлива робота тільки ФОП чи ТОВ.
Тобто, вони вирішили не заморочуватись утриманням 10% податку за цим новим законом з продавців фізосіб, усвідомлюючи майбутні труднощі з цим процесом (розуміють реаліїї нашої країни і «специфічність» контролюючх органів), а просто їх відключити.
В подальшому подивимось, як поводитимуться інші «цифрові платформи»
+
0
Три літри
Три літри
30 октября 2026, 18:44
#
Ну ОЛХ точно буде працювати, а такая екзотика як пром.уа широкому загалу невідома.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
30 октября 2026, 18:50
#
У ФОП 6% а у фіз.осіб більше 2000 евро буде 10%
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 18 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами