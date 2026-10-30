Продажи украинцев через онлайн-платформы будут считать вместе: когда придется платить налог

С 1 января 2027 года украинцам, продающим товары через онлайн-платформы, придется учитывать не только доход с отдельной площадки, но и общую сумму продаж за год. Если совокупный доход превысит установленный порог, налоговая сможет самостоятельно рассчитать сумму налога и отправить продавцу уведомление о его уплате. В Государственной налоговой службе объяснили , какие доходы будут учитываться, когда поступит сообщение и сколько времени будет на уплату.

Продажи украинцев через онлайн-платформы будут учитываться в общем итоге. Фото: facebook.com/TaxUkraine

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Новый порядок предполагает, что налоговая сможет определять обязательства продавцов, получающих доход через несколько цифровых платформ. Для этого контролирующий орган по налоговому адресу будет использовать отчеты операторов площадок, налоговые расчеты и другую доступную информацию.

При каких условиях налоговая рассчитает налог

ГНС называет два критерия для самостоятельного определения налогового обязательства. Первый — совокупный доход от продажи товаров через несколько цифровых платформ превышает 2000 евро за календарный год. Второй — годовой доход от отчетной деятельности через платформы превышает 834 минимальные зарплаты, установленные на 1 января отчетного года.

Эти суммы имеют разное предназначение. Лимит в 2000 евро касается именно продажи товаров: доход в его пределах не облагается налогом. Если торговец превышает этот порог, налогообложению подлежит сумма превышения.

834 минимальные зарплаты — это предел специального налогового режима. Доход в их пределах облагается налогом по ставке 10% НДФЛ, если человек отвечает установленным законом требованиям. Сумма превышения облагается налогом по ставке 23%, а не весь полученный доход.

Для расчета налоговая будет использовать отчеты операторов платформ, налоговые расчеты, информацию от компетентных органов других стран в рамках международного автоматического обмена и другие имеющиеся сведения.

Если доход или сумма уже удержанного налога указаны в иностранной валюте, их пересчитают в гривну по официальному курсу НБУ на 1 января соответствующего отчетного года.

Когда нужно будет уплатить налог

После определения суммы обязательства продавец получит налоговое уведомление-решение с подробным расчетом. Его должны отправить или вручить до 1 июля года, следующего за отчетным.

После получения документа у человека будет 60 дней, чтобы уплатить указанную сумму.

Новые правила будут касаться доходов от деятельности через цифровые платформы. Другие доходы физических лиц, не связанные с такой деятельностью, будут облагаться налогом по общим правилам Налогового кодекса Украины.

Когда заработает новый порядок

Новые правила обложения доходов от цифровых платформ начнут действовать 1 января 2027 года. Они будут охватывать не только продажу товаров, но и доходы от аренды недвижимости, паркомест и транспортных средств, а также предоставление личных услуг через платформы.

Отдельно вводится международный автоматический обмен налоговой информацией. 29 октября 2026 года Государственная налоговая служба Украины присоединилась к Многостороннему соглашению об автоматическом обмене информацией о доходах через цифровые платформы (DPI MCAA).

Положения Налогового кодекса о таком обмене вступают в силу 1 ноября 2026 года. Это создает правовую основу для обмена информацией с иностранными юрисдикциями-партнерами. В то же время, фактическое получение данных от иностранных налоговых органов будет зависеть от практической реализации механизма обмена.

Напомним

Во вторник, 9 июня, Верховная Рада приняла в целом законопроект № 15111-д о налогообложении цифровых платформ, который назвали «налогом на OLX». Он касается как украинских, так и международных цифровых сервисов, в частности, Bolt, Uklon, Airbnb, Glovo, Uber и других.