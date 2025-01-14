В США подготовили законопроект о покупке Гренландии

Союзники Дональда Трампа из Республиканской партии в Палате представителей подготовили законопроект, который уполномочит избранного президента США начать переговоры с Данией о покупке Гренландии. Об этом пишет Fox News Digital.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Законопроект называется «Make Greenland Great Again Act» («Сделать Гренландию снова великой»). Главным автором является республиканец от штата Теннесси, конгрессмен Энди Оглес.

Законопроект позволит Трампу начать переговоры с Данией сразу после инаугурации 20 января.

«Не позднее чем через пять календарных дней после достижения соглашения с Королевством Дания о приобретении Гренландии Соединенными Штатами президент должен передать соответствующим комитетам Конгресса соглашение, включая все связанные с ним материалы и приложения», — говорится в законопроекте.