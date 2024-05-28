Экс-глава НБУ Гонтарева за доллар по 42 грн: что ответил НБУ

Бывшая глава Нацбанка Валерия Гонтарева подвергла резкой критике нынешнюю политику НБУ и заявила, что курс гривны нужно было отпускать еще в 2022 году, быстрее снижать учетную ставку и тратить валютные резервы. Правление Нацбанка обнародовало свой ответ на эти упреки.

Национальный банк считает необходимым прокомментировать эмоциональные заявления бывшей главы центробанка, опираясь исключительно на цифры, факты и оценку международных партнеров.

Результаты выполнения мандата по обеспечению ценовой и курсовой устойчивости очевидны:

инфляция после первого шока войны снизилась и стабилизировалась на уровне около 5%;

ситуация на валютном рынке устойчивая, рынок усиливает свою способность к самосбалансированию, НБУ удалось избежать стремительной девальвации гривны;

международные резервы — на достаточном уровне, что обеспечивает дополнительный буфер в случае реализации негативных сценариев;

банковская система работает бесперебойно, у нее значительное доверие вкладчиков и высокий уровень капитализации и ликвидности. НБУ удалось избежать массового банкротства банков и существенного делевериджа. Уже с начала прошлого года банки стабильно увеличивают финансирование бюджета через покупку ОВГЗ, а с середины прошлого года постепенно наращивают кредитную поддержку экономики.

В сфере монетарной и валютно-курсовой политики действия НБУ основываются на последовательной реализации разработанной совместно со специалистами МВФ и привлеченными экспертами мирового уровня Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию.

Должен ли Нацбанк зарабатывать

Во-вторых, цифры возможных бюджетных потерь в результате монетарной и валютной политики НБУ абсолютно надуманные. Эксперты Нацбанка неоднократно в публичной плоскости объясняли природу расходов на проведение монетарной политики и формирование прибыли НБУ. Если бы политика центробанка направлялась на генерирование прибыли для максимизации доходов бюджета, это повлекло бы многомиллиардные потери для экономики и населения.

Главные цели НБУ определены Конституцией и четко сформулированы в законе о Нацбанке. Достижение ценовой стабильности является основной целью НБУ. Второй по значению целью является обеспечение финансовой стабильности, третьей — поддержание экономического роста, если она не противоречит первым двум целям.

Оценка эффективности монетарной политики на основе «бухгалтерского» подхода к анализу расходов на инструменты стерилизации ликвидности является распространенной практикой псевдоэкспертов и политиков, которые ищут рычаги влияния на политику центробанка. Удивляет, что к такой риторике прибегает и бывшая глава НБУ.

Когда запас прочности не чрезмерен

Критика «чрезмерного» запаса прочности (высоких международных резервов, низкой инфляции, высоких объемов капитализации и прибыли банков) не учитывает экстремально высокий уровень неопределенности в условиях полномасштабной войны.

Ситуация стабильная, но хрупкая. Задержка международной помощи в начале этого года вызвала серьезную нервозность. В то же время валютный рынок прошел этот период относительно спокойно благодаря комфортному уровню международных резервов, который является буфером на случай реализации рисков.

Уровень международных резервов не избыточный, учитывая, что пополнение резервов зависит от достаточности и ритмичности поступления международной помощи, а расходование — от непредсказуемого хода войны.

Слишком низкая инфляция — это в значительной степени результат погодных условий, которые нельзя гарантировать на будущее. В частности, сверхблагоприятная погода в прошлом году обеспечила значительный урожай, а теплая зима в этом году позволила раньше начать продажу тепличной продукции. В дальнейшем же инфляция, вероятно, ускорится. НБУ же необходимо защитить доходы и сбережения населения от нее, чтобы сохранить доверие к гривне.

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Капитализация банковской системы не является роскошью. Это буфер на случай непредвиденных потерь и залог вклада банков в восстановление экономики за счет кредитного потенциала.

Свободное плавание курса

Ряд советов по монетарной и валютной политике откровенно вредны, ведь их реализация с высокой вероятностью дестабилизировала бы ситуацию в монетарной сфере и привела бы к масштабному валютному кризису. В частности, речь идет о скорой валютной либерализации и отпускании курса с середины 2022 года, а также о резком снижении ставки с 25% до 10%.

Такие советы не учитывают среду проведения политики в условиях полномасштабной войны, в частности, такие факторы, как эмиссионное финансирование бюджета на 400 млрд грн в 2022 году, энергетический террор и блекауты зимой 2022/23 годов, отсутствие программного сотрудничества с МВФ на протяжении почти всего 2022 года, постоянная неопределенность в ходе военных действий и международной помощи и т. д.

В середине 2022 года экономика и население только начали приспосабливаться к новой реальности, а уровень международных резервов был на самом низком с начала полномасштабной войны уровне, например, в августе 2022 года — $22,4 млрд.

Мировая и отечественная история содержит неоднократные примеры, к чему приводит неосторожная политика центробанка и потеря доверия к ней даже при гораздо лучших обстоятельствах. Если бы НБУ начал раньше и быстрее смягчать ограничения и снижать ставки, международные резервы заканчивались бы гораздо стремительнее — это законы экономики. Украина в результате могла бы получить не улучшение бизнес-среды, а полноценный валютный кризис. Такое развитие событий перечеркнуло бы все надежды на кредитование, снижение ставок и приток инвестиций благодаря валютной либерализации.

И наконец — международные партнеры Украины неоднократно подчеркивали эффективность монетарной и валютно-курсовой политики НБУ. Каждое заявление директора-распорядителя МВФ Кристаллины Георгиевой по итогам решений Совета директоров МВФ на протяжении последних нескольких лет обязательно содержит фразу: «Макроэкономическую и финансовую стабильность удалось сохранить благодаря умелой политике украинской власти, а также значительной внешней поддержке».

Последовательная политика была также важным доводом для дальнейшей поддержки со стороны международных партнеров. Как Георгиева, так и Ваграм Степанян, постоянный представитель МВФ в Украине, отмечали успешность перехода к режиму управляемой гибкости обменного курса, который произошел в соответствии со Стратегией. Они подчеркивали важность именно постепенного движения в направлении смягчения валютных ограничений, когда сформируются необходимые предпосылки.

Аналогичное касается и последовательного снижения учетной ставки. Одобрительные отзывы, искреннее восхищение результатами, которые получает наша делегация на каждой из встреч с коллегами-руководителями центральных банков мира, нашли свое отражение и в международных знаках от профильного журнала Central Banking и британского финансового издания The Banker, которые НБУ получил в 2023—2024 годах.

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Руководитель Европейского департамента МВФ Альфред Каммер, комментируя ситуацию в Украине, говорил, что достигнутая макрофинансовая стабильность критически важна для национальной безопасности. Нацбанк это понимает, как никто иной, недаром «обеспечение макрофинансовой стабильности в любых условиях» является одной из важнейших целей стратегии НБУ.