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14 мая 2024, 8:40 Читати українською

Цены не вписались в прогноз: почему НБУ ошибся на 2 года

В апреле уровень годовой инфляции остался на уровне 3,2%. Почему цены в условиях войны стабильные, какие товары даже начали дешеветь, и к каким последствиям на этом фоне приводит жесткая монетарная политика Нацбанка, рассказал заведующий кафедрой Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана Богдан Данилишин.

В апреле уровень годовой инфляции остался на уровне 3,2%.

Цена просчетов регулятора

Не прошло и 10 дней после обнародования Нацбанком Инфляционного отчета, как уже становится ясно, что его прогноз инфляции на ІІ квартал не сбывается, ведь НБУ ожидал, что по итогам ІІ квартала инфляция ускорится до 5,3%.

Таким образом, инфляция уже 2 месяца подряд находится ниже нижнего предела целевого диапазона НБУ. В начале прошлого года НБУ ожидал вхождения в этот целевой диапазон, только начиная с 2026 года.

Инфляционные прогнозы НБУ были основой для применения жестких параметров монетарной политики. Их неточность по факту стала причиной того, что государственные финансы и реальный сектор понесли убытки от чрезмерных затрат на обслуживание заемных средств.

Ключевая причина погрешностей в инфляционных прогнозах НБУ — применение несовершенного модельного инструментария, который не учитывает всю полноту факторов, которые влияют на инфляцию, отсутствие моделей в части прогнозирования структурной инфляции.

Почему инфляция снижается

Основным фактором, который обусловил стремительное падение инфляции, было сокращение совокупного спроса (который реально остается ниже на 22% относительно довоенного уровня). Ключевые факторы сокращения спроса — война, выезд беженцев за границу (около 6,5 млн человек), мобилизация мужчин в ряды ВСУ, высокий уровень безработицы (около 20% рабочей силы), а также жесткая монетарная политика НБУ, которая ограничила поступление заемных средств в экономику (уровень кредитования за год сократился с 20% ВВП до 15% ВВП).

Также на снижение уровня инфляции повлияло перенасыщение внутреннего рынка аграрной продукцией после рекордного урожая. В годовом измерении упали цены на такие категории товаров, как хлебопродукты, растительное масло, сахар, яйца, овощи.

Весомым сдерживающим фактором инфляции является стабильность обменного курса, который уже 1,5 года сохраняется на уровне 37−40 грн за $1, что способствует стабилизации цен на импортные товары. С начала войны Украина получила около $85 млрд внешней финансовой помощи (в т.ч. от МВФ — $8,1), что позволило не только покрыть дефицит платежного баланса, но и нарастить валютные резервы. Последующая стабилизация валютной позиции зависит от достаточности и ритмичности поступления внешней помощи.

Сдерживающий фактор роста инфляции — сохранение Правительством частичного моратория на повышение жилищно-коммунальных тарифов. Однако данный фактор следует рассматривать как отсрочку прироста цен, поскольку будущая рыночная коррекция этих административных тарифов будет неизбежна.

С другой стороны, потенциально значительные инфляционные риски сохраняются со стороны фискального дефицита, уровень которого достигает 22% ВВП за текущий год (без учета грантов). Однако сейчас влияние фискального дефицита на рост цен ограничено, поскольку его размер составляет лишь 2/3 от потерь номинального ВВП, по сравнению с довоенным периодом. Также «фискальную инфляцию» сдерживает тот факт, что более 50% государственных расходов направляются на оборонные нужды, которые в основном не влияют на активизацию спроса.

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Последующие перспективы инфляции будут определяться как проинфляционными, так и контринфляционными факторами. Низкий потребительский спрос и структурный характер инфляции будут сдерживать раскрутку ценовой спирали. В то же время повышение тарифов на электроэнергию, значительный фискальный дефицит, потенциально риски девальвации гривны остаются весомыми проинфляционными факторами.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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datsko81
datsko81
14 мая 2024, 9:06
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Висока інфляція погано, низька інфляція погано. Курс не такий, монетарна політика не така, при мні такої ху… не було))
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paulball
paulball
14 мая 2024, 11:05
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Ціни зростают на все. Як на їжу так і на товари та послуги, логічно. До чого тут у мінфіні вийшло кілько статей про зниження цін?
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