Минфин - Курсы валют Украины

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24 мая 2024, 12:46 Читати українською

Гонтарева раскритиковала политику Нацбанка

Из-за неправильной монетарной и валютной политики Нацбанка во время войны Министерство финансов Украины недополучило 200 млрд грн. Об этом заявила экс-главница НБУ Валерия Гонтарева в интервью NV.

Из-за неправильной монетарной и валютной политики Нацбанка во время войны Министерство финансов Украины недополучило 200 млрд грн.

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Так, Нацбанк долго не позволял девальвировать официальный курс гривны, а после изменения курса доллара с 29,25 грн до 36,6 грн в июле 2022-го продолжил его удерживать, не введя постепенную либерализацию, говорит Гонтарева.

«Когда в середине 2022 года повысили ставку — это было правильно. Но надо было сразу начинать валютную либерализацию рынка и отпускать курс», — отметила она.

Поэтому реальный курс и номинальный значительно отличались, и гривна была переоценена на 20%, отмечает Гонтарева.

В бюджете на 2023 год Минфин заложил курс 42 гривны за доллар, но к октябрю он был 36,6 гривны. С введением НБУ «управляемой курсовой гибкости» гривна обесценилась, но произошло это слишком поздно.

Гонтарева считает, что курс должен составлять 42 гривны, но НБУ сдерживает его значительное обесценение, хотя инфляция уже существенно снизилась. Более слабая гривна делает более конкурентоспособными экспортеров, но НБУ не дал им заработать, и не остановил импорт, подчеркнула Гонтарева.

«Да, девальвация началась, но вы опоздали, так же и с понижением процентной ставки. Опоздание — это реальные расходы для страны. Я думаю, что если мы рассчитываем все эти задержки, то неправильная политика НБУ привела к тому, что Министерство финансов и вся страна потеряла около 200 миллиардов гривен», — отметила она.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 11

+
0
potator
potator
24 мая 2024, 13:24
#
Похоже что рожкова рассказала бабке про планы
+
+30
Злий Інвестор
Злий Інвестор
24 мая 2024, 13:47
#
Чисто логічно вона права, але ніхто не знає щоб було насправді якби адміністративні обмеження не діяли. Як би ринок відреагував на 50% девальвацію валюти і який еффект це б мало на інфляцію врахочуючи велику кількість імпорту. Більше того, більше номінальне падіння ВВП за 2022 рік призвело б до доволі серьезних виплат по ВВП ворантам Яресько в наступні роки через більшу його волатильність. Треба рахувати. А ось такі прогнози направо і наліво вішати кожен може.
+
+15
Riojas
Riojas
24 мая 2024, 14:43
#
При ней был девал с 8 до 27 и ничего, за пару лет экономика все это переварила и приспособилась. А сейчас платим 15% годовых за стабильность на рынке и ни одна из проблем по сути не решается, просто откладывается.
+
0
AlexZerg
AlexZerg
24 мая 2024, 13:50
#
З Лондона видніше?))
+
0
vfp
vfp
24 мая 2024, 13:56
#
Вже не лєра 200 баксів — а лєра 200 ярдів))
+
+15
financialGenius
financialGenius
24 мая 2024, 14:23
#
Хоть я не ее фанат , но по-моему все правильно сказала … мне дествия НБУ напоминает тоже безграмотность НБУ при овоще , тоже курс фиксированый , но как прорвало так прорвало … эти клоуны все на войну спишут , последовали прийдут все на клоунов спишут и еще отпустят … вижу все по старому , ничего нового)
+
+14
zevs1
zevs1
24 мая 2024, 14:32
#
Теперь она сидит в Лондоне, Гонтарева отлично поработала на своего шоколадного патрона, раздели народ на курсе $ всё чем отличилась эта особа.
+
+36
nitrolog
nitrolog
24 мая 2024, 14:53
#
Тебе роздягнув Яник який тримав фіксований курс і залишив казну порожньою і ЗВР опустив нижче критичного рівня, але щоб це зрозуміти треба ж свою голову мати, а не повторювати наративи з інтернету від ботів, хоча може ти також бот
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0
zevs1
zevs1
24 мая 2024, 16:14
#
Ты веришь всему что рассказывал кулялоб, который после всего свалил в Маями.

Гонтарева в Лондоне, Яценюк в Маями иногда приезжает, вот это специалисты?
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0
financialGenius
financialGenius
24 мая 2024, 16:17
#
Хахахаха ЗВР опустил до критического уровня)))) сейчас ЗВР у нас прям супер , только вот беда , практически весь ЗВР это заимствования)))
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0
penetrator1963
penetrator1963
24 мая 2024, 15:04
#
Ничего другого я и не ожидал услышать. мнение в стиле бабы Валеры. в любой непонятной ситуации — отпускай гривну)) хотя, в текущей ситуации это мнение скорее правильное, чем неправильное, если стоит вопрос наполнение бюджета.
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