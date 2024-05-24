Гонтарева раскритиковала политику Нацбанка

Из-за неправильной монетарной и валютной политики Нацбанка во время войны Министерство финансов Украины недополучило 200 млрд грн. Об этом заявила экс-главница НБУ Валерия Гонтарева в интервью NV.

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Так, Нацбанк долго не позволял девальвировать официальный курс гривны, а после изменения курса доллара с 29,25 грн до 36,6 грн в июле 2022-го продолжил его удерживать, не введя постепенную либерализацию, говорит Гонтарева.

«Когда в середине 2022 года повысили ставку — это было правильно. Но надо было сразу начинать валютную либерализацию рынка и отпускать курс», — отметила она.

Поэтому реальный курс и номинальный значительно отличались, и гривна была переоценена на 20%, отмечает Гонтарева.

В бюджете на 2023 год Минфин заложил курс 42 гривны за доллар, но к октябрю он был 36,6 гривны. С введением НБУ «управляемой курсовой гибкости» гривна обесценилась, но произошло это слишком поздно.

Гонтарева считает, что курс должен составлять 42 гривны, но НБУ сдерживает его значительное обесценение, хотя инфляция уже существенно снизилась. Более слабая гривна делает более конкурентоспособными экспортеров, но НБУ не дал им заработать, и не остановил импорт, подчеркнула Гонтарева.

«Да, девальвация началась, но вы опоздали, так же и с понижением процентной ставки. Опоздание — это реальные расходы для страны. Я думаю, что если мы рассчитываем все эти задержки, то неправильная политика НБУ привела к тому, что Министерство финансов и вся страна потеряла около 200 миллиардов гривен», — отметила она.