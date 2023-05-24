Война в Украине заставила мир вооружаться: сколько за это платит мировая экономика

Вторжение в Украину спровоцировало сильнейший рост мирового военно-промышленного комплекса. Все государства наращивают военные мощности. Как развивается новая гонка вооружений и что это значит для экономики, изучил The Economist. «Минфин» публикует сокращенный перевод статьи.

В течение десятилетий после окончания холодной войны считалось, что меньше тратить на армию означает больше тратить на инфраструктуру и коммунальные услуги, а также — на снижение долга или налогов.

С 1960-х годов мир таким образом «высвобождает» около $4 трлн в год на расходы в текущих ценах, что эквивалентно общемировому государственному бюджету на образование. Теперь мирный дивиденд превращается в «военный налог». Насколько он будет тяжелым?

Мир раскошеливается на оборонку

По данным аналитического центра Стокгольмского международного института исследования проблем мира, в прошлом году расходы на оборону во всем мире выросли почти на 4% в реальном выражении и превысили $2 трлн.

Цены на акции оборонных фирм показывают лучшие результаты, чем фондовый рынок в целом.

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Число стран НАТО, которые достигли цели в финансирования «оборонки» в 2%, выросло с трех в 2014 году до девяти в прошлом году. Теперь заговорили о том, что 2% — это «пол, а не потолок». К примеру, Польша наметила на этот год 4% и планирует удвоить численность своей армии. Франция говорит о переходе к «военной экономике».

Гонка вооружений усиливается и на другом конце земного шара. Тайвань продлевает военную службу с 4 месяцев до года. В рамках AUCUS США и Великобритания помогут поставлять Австралии атомные подводные лодки. За последнее десятилетие оборонный бюджет Индии вырос примерно на 50% в реальном выражении, как и бюджет Пакистана. На Ближнем Востоке страны Персидского залива снова активно закупаются на оружейном базаре.

Многие страны либо уже увеличили расходы на оборону, либо планируют сделать это в ближайшее время. В общем и целом, это более $200 млрд дополнительных расходов на оборону во всем мире каждый год.

Что предпринимают Китай и россия

Китай растит свою «оборонку» по всем направлениям. В реальном выражении за последние десять лет оборонный бюджет Китая вырос примерно на 75%, в прошлом году его расходы выросли на 4,2%.

Китай хочет «в основном завершить модернизацию» своих вооруженных сил к 2035 году и стать военной державой «мирового класса» к 2049 году.

Распределение его бюджета непрозрачно, не в последнюю очередь из-за «военно-гражданского слияния» в технологическом развитии. Он разработал множество видов оружия и его флот уже больше американского. По данным Пентагона, Китай также активно наращивает свой ядерный арсенал с нескольких сотен до 1500 боеголовок к 2035 году.

Россия, в то же время, работает над таким оружием, как «Посейдон» — ядерная подводная ракета. Как хвастаются пропагандисты, она может вызвать разрушительные приливные волны.

США и их оборонные инвестиции

Еще до острой напряженности нынешних времен Конгресс уполномочил комиссию рассмотреть расходы США на оборону. В 2018 году орган рекомендовал повышать его на 3−5% в реальном выражении каждый год в течение, как минимум, пяти лет.

Однако, несмотря на некоторые недавние увеличения, оборонный бюджет США сократился примерно на 5% с 2012 года. После финансового кризиса 2007−2009 годов возник дефицит расходов.

Война в Украине выявила необходимость больших количеств боеприпасов, необходимых в условиях конфликта, а также неспособность производственных линий мирного времени удовлетворить такой спрос. Так что-то, во что теперь в «оборонку» инвестируют США, — это исследования и разработка оружия будущего.

Сюда входят гиперзвуковые ракеты, чтобы догнать Китай и россию; «направленная энергия», такая как мощные лазеры для уничтожения дронов и ракет; искусственный интеллект и робототехника. США также закупают столько боеприпасов, сколько могут произвести их заводы — от 155-мм артиллерийских снарядов до противокорабельных ракет.

Америка также инвестирует в свои ядерные потенциалы. Она модернизирует все составляющие своей «триады» ядерного оружия наземного, воздушного и подводного базирования.

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Большие траты на оружие поднимают несколько вопросов: что будут покупать страны, как будут потрачены эти деньги и может ли быть нанесен ущерб мировой экономике?

Риски бума вооружений

Одна из опасностей — рост затрат в отрасли, где цены трудно контролировать из-за длительных процессов разработки, меняющихся требований и из-за того, что оборонные фирмы работают на передовом технологическом уровне со всеми вытекающими отсюда накладными расходами.

К тому же, американские оборонные бюджеты могут зависеть от прихотей политиков. Например, Конгресс настойчиво отказывается разрешать военно-воздушным силам списывать устаревшие самолеты. Европейские страны, со своей стороны, плохо координируют закупки в больших масштабах.

Хуже того, оборонная промышленность особенно склонна к коррупции. Это происходит из-за секретности, которая сопровождает ее закупки и контракты. Нынешний наплыв денег может все осложнить.

Есть более серьезные опасения, что крупные оборонные предприятия и отрасли, которые их поставляют, своей активностью либо разгонят инфляцию, либо рецессию, либо и то, и другое. Авансирование больших расходов может повлиять на кредитные и налоговые ставки.

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Быть или не быть инфляции

Некоторые страхи могут быть неуместны. Возьмем оборонную инфляцию в Америке — рост цен, с которым сталкиваются покупатели военной техники. Он составляет около 5% в годовом исчислении, что является самым высоким показателем за последние десятилетия.

Но даже в этом случае мало оснований полагать, что новая холодная война будет в значительной степени инфляционной. Расходы могут оставаться исторически низкими в значительной степени потому, что оборона стала более эффективной, чем раньше.

Сегодня страна может потратить относительно скромные деньги, чтобы приобрести потрясающие возможности. Таким образом, расходы на оборону имеют тенденцию падать по отношению к ВВП, особенно в мирное время.

Финансовые последствия нового оборонного бума могут быть скромными, если отрасль станет более эффективной. Если мир удвоит свои военные расходы в одночасье (при условии отсутствия увеличения налогов или долга), государственные расходы необходимо будет сократить примерно на 5%, чтобы сбалансировать бухгалтерские книги. Не легко, но не так уж и сложно.

Больше исследований и разработок, связанных с обороной, могут стимулировать более широкие инновации. Кроме того, увеличение инвестиций в оборонный потенциал также может иметь положительный побочный эффект для остальной экономики.

О налогах и танках

Некоторые правительства столкнутся с необходимостью отказаться от обязательств по увеличению военных расходов, поскольку в их странах есть ряд проблем, решению которых они отдадут первенство. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил лидерам НАТО, что его страна никогда не достигнет цели в 2%. Пока неясно, как Япония или Польша будут платить за свои большие оборонные расходы.

Несколько вещей могут увеличить расходы. Кризис может обостриться, или даже вовлечь Америку в прямые боевые действия, что вызовет военный рывок. Если не будет конфликта, будущий президент может сделать выбор в пользу наращивания военной мощи.

Так или иначе, грядет новая эра перевооружения. Как заявил недавно Сенату генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов США: «Предотвращение войны великих держав с помощью готовности и сдерживания — очень дорого, но не так дорого, как ведение войны». И единственное, что дороже этого, как он объяснил, — это поражение.