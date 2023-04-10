Оборонный сектор растет, Levi's идут вниз

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite завершили торги в четверг ростом, Dow Jones Industrial Average практически не изменился по сравнению с предыдущей сессией. Активность торгов на рынке акций перед длинными выходными была ниже обычной. В пятницу биржи США были закрыты в связи с пасхальными праздниками. Статистические данные по экономике США показали, что американский рынок труда является менее сильным, чем предполагалось ранее. На этой неделе стартует весенний сезон отчётов. Ждем результаты от нескольких крупнейших банков США. Они будут особенно важны на фоне недавних трудностей в секторе. Также посмотрим на инфляцию в Штатах. Об итогах прошлой недели, и главных событиях этой, расскажет инвестиционный аналитик Олег Лысенко.

Взлеты недели

Apellis Pharmaceuticals Inc. (NYSE: APLS) +19,4%

Apellis Pharmaceuticals Inc., специализирующаяся на редких заболеваниях, на этой неделе росла, на фоне сообщений, что рассматривается возможность заключения партнерских соглашений или лицензионных соглашений с крупными производителями лекарств для некоторых своих офтальмологических продуктов.

В феврале FDA одобрило Syfovre (инъекция пегцетакоплана) Apellis для лечения географической атрофии (GA), вторичной по отношению к возрастной дегенерации желтого пятна (AMD), что сделало его первым и единственным одобренным FDA средством лечения GA. По оценкам аналитиков, пиковая выручка компании может превысить $1 млрд.

С начала года цена акций Apellis Pharmaceuticals Inc. выросли более чем на 70%.

Alignment Healthcare LLC (NYSE: ALHC) +16,5%

Акции Alignment Healthcare ALHC выросли на 6,5% на торговой сессии 3 апреля и закрылись на отметке $6,77. Это движение подкрепилось солидным объемом. Компания значительно повысила цены на фоне оптимизма инвесторов, вызванного заявлением компании о привлечении ветеранов отрасли здравоохранения в качестве новых старших вице-президентов.

Кроме того, рынок также оптимистичен в отношении прогноза выручки компании на середину 2023 года, что означает рост почти на 20% в годовом исчислении.

С начала года цена акций Alignment Healthcare LLC снизились более чем на 35%.

AeroVironmen Inc. (NYSE: AVAV) +13,2%

Небольшая оборонная компания AeroVironment взлетела вверх в начале торгов во вторник, поднявшись на 13,5%. Инвесторы могут быть благодарны инвестиционному банку Raymond James (RJ) за повышение до сильной покупки за этот шаг. Raymond James не слишком беспокоится о прибыли AeroVironment в 2023 году, предпочитая вместо этого рассчитывать на 2024 финансовый год.

Компания уже превзошла ожидания аналитиков по росту продаж, который в прошлом месяце вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. RJ утверждает, что компания скоро решит свои проблемы с цепочкой поставок и преобразует невыполненные заказы в продажи быстрее, чем кто-либо еще ожидает. RJ прогнозирует продажи компании в 2024 финансовом году в размере $705 млн, что на 21% больше, чем консенсус-прогноз, и на поразительные 58% больше, чем компания зафиксировала продажи в прошлом году.

С начала года цена акций AeroVironmen Inc. выросли более чем на 25%.

Падения недели

Ascendis Pharma AS (NYSE: ASND) -32,2%

Акции компании упали в понедельник после того, как Ascendis объявила, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выявило недостатки в заявке компании на новое лекарство (NDA) для TransCon PTH при лечении гипопаратиреоза.

В ведомстве заявили, что еще не приняли окончательного решения по заявке на экспериментальный препарат. Дата PDUFA TransCon PTH в настоящее время назначена на 30 апреля 2023 года.

С начала года цена акций Ascendis Pharma AS упали более чем на 40%.

Levi Strauss & Co. (NYSE: LEVI) -16,5%

Levi Strauss & Co. выпустила отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 2023 г. 6 апреля 2023 г. Компания по производству одежды превзошла оценки в своем отчете о прибылях и убытках за 1-й квартал, но предупредила, что маржа будет сокращена в этом году из-за роста затрат и условий рекламных продаж.

Общая выручка за квартал выросла на 6%, до $1,69 млрд, превысив оценки в $1,62 млрд.

Оптовая выручка выросла всего на 2%.

Levi Strauss боролась с ростом затрат и увеличением запасов, которые выросли на 33% по сравнению с прошлым годом. Это привело к падению валовой прибыли на 360 базисных пунктов до 55,8%.

Несмотря на превышение прогноза в первом квартале, инвесторы, похоже, были напуганы комментариями об остальной части года. Levi Strauss прогнозирует годовой доход в размере от $6,3 млрд до $6,4 млрд, что означает рост всего на 1,5% до 3%, а это означает, что до конца года выручка будет близка к неизменной.

В итоге компания прогнозирует скорректированную прибыль на акцию в размере от $1,30 до $1,40 по сравнению с $1,50 в 2022 году и в диапазоне оценок на уровне $1,33.

С начала года цена акций Levi Strauss & Co. незначительно упали, около 1%.

BGC Partners Inc. (NYSE: BGCP) -16,4%

Ведущая мировая брокерская и финансовая компания, объявила о том, что он обновит свой прогноз на квартал, заканчивающийся 31 марта 2023 года. На выручку BGC незначительно повлияли недавние беспорядки в региональных банках и некоторых глобальных инвестиционных банках, что привело к снижению объемов по сравнению с предыдущим кварталом.

Соответственно, теперь ожидается, что выручка и скорректированная прибыль до налогообложения BGC за 1-й квартал 2023 года будут немного ниже середины диапазона ранее заявленного прогноза. Доход BGC был бы примерно на $9 млн выше, если бы не более сильный доллар США в течение этого периода.

С начала года цена акций BGC Partners Inc. снизились более чем на 15%.

Главные события недели

10 апреля — понедельник

Эмитенты выплачивают дивиденды: Oracle Corporation (ORCL), Credit Suisse Group (CS), Dollar General Corporation (DG).

Отчеты эмитентов: PriceSmart Inc (PSMT), Hysan Development Co Ltd (HYSNY).

В еврозоне выйдет индекс доверия инвесторов Sentix (апрель).

США опубликует объём товарных запасов на оптовых складах (февраль).

11 апреля — вторник

Эмитенты выплачивают дивиденды: Thor Industries Inc (THO), BankUnited Inc (BKU).

Отчеты эмитентов: Jumbo SA (5JB), Albertsons Companies (ACI), MHP SA DRC (MHPCq).

В еврозоне выйдет объём розничных продаж (февраль).

США опубликует отчет Министерства сельского хозяйства США (USDA) об оценках спроса и предложения в мире и в США (отчет WASDE).

12 апреля — среда

Эмитенты выплачивают дивиденды: RPM International Inc (RPM), UBS Group AG (UBS).

Отчеты эмитентов: Shaw Communications Inc Class B (SJR), Washington Federal Inc (WAFD).

США опубликует индекс потребительских цен (ИПЦ) (март).

США озвучит отчет об исполнении федерального бюджета США (март).

13 апреля — четверг

Эмитенты выплачивают дивиденды: Abbott Laboratories (ABT), AT&T Inc (TBB), American Financial Group Inc (AFG).

Отчеты эмитентов: Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), Tesco PLC (TSCO), Progressive Corp (PGR).

Британия озвучит объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (февраль).

В Германии выйдет индекс потребительских цен (ИПЦ) (март).

В США выйдет индекс цен производителей (PPI) (март).

14 апреля — пятница