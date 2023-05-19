Над США снова нависла угроза дефолта: какие валюты от этого выигрывают

В теории, отсутствие консенсуса по очередному повышению планки госдолга чревато дефолтом США. Хотя все понимают, что шансы такого развития событий просто мизерны, наличие нерешенной проблемы нервирует инвесторов и заставляет уходить в валюты-убежища. О том, что происходит на мировом валютном рынке, рассказывает Bloomberg. «Минфин» публикует перевод статьи.

Кто выиграл от прошлого «дефолта»

Когда американские законодатели ссорятся из-за повышения лимита федерального долга, трейдеры уходят во франк и другие валюты, чтобы защититься от диких колебаний и потенциальных убытков, связанных с долларовыми рисками.

«На данный момент основной проблемой для рынков является потолок долга», — говорит Мира Чандан, соруководитель отдела валютной стратегии JPMorgan Chase&Co. в Лондоне. Хотя, по его словам, пока хеджирование не особо заметно на валютном рынке.

Но опасения продолжают усиливаться. Министр финансов Джанет Йеллен в этот понедельник предупредила, что США рискуют уже 1 июня израсходовать все средства, предназначенные для выполнения федеральных обязательств.

Инвесторы еще помнят 2011 год, когда правительство было так же близко к дефолту, как сейчас. И тогда спасением для них стал швейцарский франк. В течение месяца, предшествовавшего заключенной в конце июля сделке, которая предотвратила тогда кризис, швейцарский франк вырос почти на 7% по отношению к доллару США, став лучшим среди 31 основных валют, которые отслеживал Bloomberg.

Такая динамика, вероятно, повторится и в этот раз, поскольку риск дефолта США возрастает. Банк США в конце апреля рекомендовал купить форвардную волатильность доллар/франк на период с 1 июня по 10 августа, и с тех пор сохраняет свою рекомендацию.

Действительно у франка есть потенциал

Аналитики Citigroup Inc. во главе с Бенджамином Рэндолом также рекламировали франк, как способ защиты от растущих рисков вокруг потолка долга. В прошлом месяце они рекомендовали инвесторам открывать длинные позиции по франку через опционы, срок действия которых истекает в конце июня. Это показывает качество такого актива-убежища, как франк, который отлично зарекомендовал себя в прошлых долговых драмах США.

Но сейчас ситуация со швейцарской валютой отличается от картины 2011 года, когда в США снова говорили об угрозе дефолта. Чан Вэй Лян, сингапурский валютный и кредитный стратег в DBS Group Holdings, пояснил, что высокая стоимость франка может помешать его покупке по текущим котировкам.

По словам стратега, франк является одной из самых переоцененных валют в мире, исходя из показателей эффективного обменного курса. При этом в последние месяцы он вырос еще больше. Риск, как писал ранее Чан Вэй Лян, заключается в том, что более сильный франк может быть «контрпродуктивным, учитывая резкое снижение инфляции сейчас».

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В числе обсуждаемых в качестве временных убежищ есть и другие валюты. Марк МакКормик, руководитель глобального отдела валютной стратегии Toronto Dominion Bank считает одними из лучших инструментов хеджирования рисков неповышения потолка долга США японскую иену, китайский юань и даже бразильский реал.

Юань и реал, считает он, представляют собой вариант на случай падения фондовых рынков, учитывая, что любое рискованное событие, вызванное США, может не принести большой пользы доллару. По словам МакКормика, бразильская валюта также предлагает хорошую подушку безопасности, в то время как иена остается всепогодной защитой от слабости доллара.

Прогнозы по доллару

На данный момент далеко не все эксперты единодушны во мнении, что инвесторам следует отказаться от самой популярной в мире резервной валюты — доллара. Но некоторые все же начинают считать большим злом слабость доллара, нежели сильный франк или недостатки других валют.

Спотовый индекс доллара Bloomberg снизился примерно на 1,4% в этом году. Аналитик Bank of America Адарш Синха заявил, что доллар «фактически, является высокодоходным, а это означает, что более низкие ставки и высокая волатильность могут быть более негативными для валюты, чем они были в 2011 году».

Если США перестанут платить по своим обязательствам, доллар может ослабнуть в среднем на 2,6% по отношению к иене и франку, по мнению 78% из 123 институциональных инвесторов, опрошенных JPMorgan в период с 9 по 11 мая.

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«Те, у кого есть более долгосрочные резервы, — управляющие активами и корпорации — будут очень осторожны с долгосрочными рисками в долларах США», — сказал Алан Раскин, главный международный стратег Deutsche Bank AG.