Евро в мире и в Украине: будет ли паритет с долларом, и как обезопасить свои накопления

Новые потрясения на валютных рынках заставляют инвесторов снова пересматривать свои стратегии, в том числе более внимательно присматриваться к валюте накоплений. Один из главных вопросов — достигнет ли евро паритета с долларом в ближайшее время. Об этом поговорим более подробно.

Мировой валютный рынок все больше лихорадит. Ранее в большинстве случаев главными «возбудителями спокойствия» по наиболее востребованной паре евро/доллар были заседания ФРС и ЕЦБ, состояние американской и европейской экономик.

Теперь валютную лихорадку провоцируют решения нового американского президента, в частности, его тарифная политика. Существенные колебания по паре евро/доллар мы наблюдали в период окончания предвыборной президентской гонки в США и инаугурации Дональда Трампа с его первой речью на посту президента США, а также в первые дни февраля, когда Трамп озвучил введение 25% пошлин на товары из Канады и Мексики, а также 10% пошлины на товары из Китая.

Зато 29 — 30 января, во время заседания Федрезерва и ЕЦБ, колебания были значительно ниже.

Пара евро/доллар



Почему в Украине курс евро меняется не так активно, как в мире

На украинском валютном рынке НБУ держат ситуацию под контролем, активно «заливая» долларом межбанк через интервенции. В пользу нацвалюты играет и тот факт, что у крупных клиентов уже закончились запасы «бюджетной» гривны, полученной ими по расчетам с государством в декабре 2024 года.

Курс доллара на межбанке

Курс евро на межбанке



При такой ситуации на межбанке более спокойно ведет себя и наличный рынок в Украине. Даже в момент обвала евро и быстрого укрепления доллара на внешних площадках после объявления Трампом о введении торговых пошлин против Канады, Мексики и Китая, ценники обменников по евро в Украине просели.

Владельцы обменников и банки быстро снизили свои котировки по приему евровалюты до уровней, соответствующих ситуации на внешнем рынке, но очень аккуратно стали понижать котировки продажи евро населению. Финансисты не захотели брать на себя риски повышенной волатильности пары евро/доллар и через расширение спреда переложили эти риски на своих клиентов — покупателей евро.

Курс наличного доллара в Украине

Курс наличного евро в Украине

То есть Нацбанк, пользуясь своим статусом главного игрока на валютном рынке, принимает меры для сглаживания внешних шоков. Ведь значительные скачки валютного курса в текущих условиях привели бы к дополнительному инфляционному давлению.

При повышенной волатильности курса доллара и евро украинский бизнес сразу закладывает максимально возможный курс и доллара, и евро (независимо от того, какая бы из этих валют в этот момент была бы на пике курсовых колебаний, а какая — на более «дешевом» уровне) в свои цены на товары и услуги. Это сразу же отражается и на ценах в магазинах.

Аналогичной стратегии будет придерживаться нашей регулятор и в ближайшем будущем. Тем более, что западные партнеры пока активно и в полном объеме оказывают Украине финансовую помощь. Это позволило нашей стране, как для воюющего уже три года государства, сформировать достаточно большие размеры ЗВР.

Динамика международных резервов



В этой ситуации коридор котировок в пределах 41,30−42,30 грн за доллар и более широкий коридор по евровалюте (из-за колебаний пары евро/доллар на внешних рынках) в пределах 42,50−44 грн — достаточно комфортный сценарий для украинского межбанка как минимум до конца марта.

Соответственно, на наличном рынке наиболее вероятный сценарий в этот период — уровни коридора в 41−43 грн по доллару и 42,30−44,50 грн по евро.

Мировые перспективы евро

Указанный курсовой сценарий возможен только при условии, что Дональд Трамп не станет агрессивно менять пошлины и тарифы для европейских товаров. Он уже показал, что готов договариваться, отсрочив введение высоких пошлин для Канады и Мексики.

Но с Евросоюзом Трампу будет значительно сложнее, чем с Канадой или с Мексикой, договариваться о более выгодных для США условиях торговли. Не зря руководители европейских стран уже посылают американскому президенту сигналы, что ЕС готов договариваться о размерах пошлин и общих условий торговли и военного присутствия США в Европе, но не готов к ультиматумам.

Возможное нагнетание торговых споров серьезно раскачивает мировые валютные рынки. А лучшие показатели американской экономики, по сравнению с европейской, и более высокие ставки ФРС, по сравнению с ключевыми ставками ЕЦБ, играют на укрепление доллара и ослабление евро.

Это подталкивает пару евро/доллар к паритету после еще недавних 1,11−1,12 доллара за евро (сентябрь-октябрь 2024 года) и совсем уж недавних 1,05−1,08 доллара за евро (ноябрь 2024 года).

С другой стороны, быстро дешевеющий евро на фоне сильно дорожающего доллара станет обузой для американской экономики, но, возможно, сыграет в плюс для экономики ЕС. Слабый евро сделает товары Евросоюза более дешевыми и конкурентоспособными. Хотя, в первую очередь спровоцируют рост цен для европейцев на энергоносители и раскручивание инфляции в ЕС.

В итоге в торге США с ЕС есть достаточно козырей в рукаве. Сыграет свою роль и военная сторона, а именно возможное присутствие американских военных на европейских базах НАТО. Близость войны рф против Украины пугает Европу, на что, несомненно, Трамп будет давить в переговорах о материальном содержании американского контингента. В силу масштабов и уровня этих затрат, это тоже будет косвенно влиять на соотношение доллара к евро.

Мне представляется, что, несмотря на изменения в политике США и периодическое проседание пары евро/доллар к уровням около 1,02−1,04 доллара, долгосрочного закрепления соотношения пары евро/доллар на уровне паритета до конца марта- апреля не будет.

Ситуативные провалы на очередных громких заявлениях Дональда Трампа возможны. Но в основном уровни коридора от 1,02 до 1,05 доллара за евро пока в реальности устраивают и Европу, и США.

Быстрое достижение долгосрочного паритета пар евро/доллар «опасное» как для самих США, так и для ЕС. Ведь при таком сценарии менее чем за полгода евро подешевеет почти на 12 американских центов. То есть, например, для Украины по текущему курсу это около 5 грн на евро. А глобальные скачки доллара за этот же период уже составили до 3−3,5 грн.

Не менее существенные колебания курсов доллара и евро наблюдались по курсу национальных валют к доллару и евро в большинстве стран Африки, частично в Азии (по тем странам, кто был ориентирован на доллар). И это очень существенные колебания для развивающихся стран, которые приводят к усилению там инфляционных процессов и разбалансировке финансов.

А это подталкивает их к укреплению связей с БРИКС или другими экономическими союзами, которые готовы рассматривать вопрос о введении своих валют (по сути, аналогов евро) или переориентации в расчетах на национальные валюты.

Подобные истории потенциально сокращают сферу использования доллара, как мировой валюты. Не зря тот же Трамп немедленно пригрозил странам БРИКС введением жестких пошлин на их товары, в случае отказа от доллара в своих расчетах.

В итоге геополитика все больше переплетается с экономикой, экономика все больше зависит от геополитических решений.

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Альтернативные валюты: стоит ли на них делать ставку

Стоит ли в условиях нестабильности евро делать ставку на другие валюты, например, на швейцарский франк или британский фунт? С точки зрения диверсификации курсовых рисков, расширение сейчас валютной корзины сбережений логичное.

Если вы находитесь в Украине, то я бы советовал ваши денежные сбережения сейчас держать в соотношении:

50% — в гривневых инструментах (ОВГЗ, депозиты, некоторые облигации известных эмитентов).

(ОВГЗ, депозиты, некоторые облигации известных эмитентов). 50% — в валютных инструментах (валютные ОВГЗ, депозиты). Причем в долларе около 45% от суммы валютных сбережений, в евро — 30%, в швейцарских франках или британских фунтах — до 10%, до 15% — в золотых слитках или, если финансы не позволяют, в слитках серебра или инвестиционных монетах из этих драгметаллов.

Стоит только учесть, что, поскольку и швейцарский франк, и английский фунт в Украине на наличном валютном рынке являются валютами достаточно экзотическими, — котировки их приема/продажи у нас подвержены достаточно широкому разбросу. Поэтому нужно внимательно подходить к времени покупки и продажи этих валют в украинских обменниках, чтобы подобрать оптимальный курс для совершения необходимых вам операций.

Причем из этих двух последних валют я бы выбрал швейцарский франк. Худшее, чем в Швейцарии, состояние экономики ЕС, плюс реальные риски введения пошлин США на товары из Европы на фоне снижения ставок ЕЦБ, провоцирует дополнительное давление на пару евро/швейцарский франк с постепенным укреплением франка относительно евро. И это при том, что Нацбанк Швейцарии в декабре 2024 года снизил свою ставку с 1% до 0,5% годовых.

По факту среди всех развитых стран Швейцария — единственная, где ставка центробанка сейчас ниже инфляции 0,7%. Дело в том, что за счет относительно небольшой инфляции Швейцария стремится сейчас смягчением денежно-кредитной политики стимулировать рост экономики. А она очень зависит от экспорта (страна имеет постоянный профицит внешней торговли, во многом за счет продаж своих товаров как в США, так и в странах ЕС).

График евро/швейцарский франк

Нацбанку Швейцарии сейчас очень важно, с одной стороны, сохранить рост ВВП. В декабре он был в годовом исчислении выше, чем, например, в Великобритании, Германии или Канаде. Но, с другой стороны, регулятору важно сохранить положение франка, как валюты-убежища для всех консервативных инвесторов в условиях повышенной валютной турбулентности.

Поэтому Нацбанк Швейцарии будет всеми силами пытаться сохранить действующий сейчас уровень пары евро/швейцарский франк около 0,93−0,94, не допуская как резкого ситуативного укрепления франка, так и его падения. То есть свою функцию «подстраховки» и валюты-убежища швейцарский франк сейчас выполнить вполне может.

С британским фунтом все более сложно. Экономика Великобритании очень сильно зависит сейчас как от внутреннего рынка, так и от событий на внешних площадках. С одной стороны, особых угроз со стороны Трампа в части повышения пошлин на английские товары на американском рынке не слышно, что ставит экспорт Британии в США в относительно привилегированное положение и не грозит фунту с этой стороны потрясениями. По крайней мере, сейчас.

Но, с другой стороны, английская экономика не демонстрирует серьезного роста. Скорее, также как и европейская, она близка к рецессии. Кроме того, высокие цены на жилье, услуги и продукты (они во многом даже выше, чем в Европе) подталкивают Банк Англии к мерам по стимуляции экономики, то есть к снижению процентных ставок. А это на фоне сохранения высокой инфляции вряд ли возможно в теперешних условиях.

График евро/английский фунт

В итоге фунт остается заложником ситуативных решений как британского правительства и Банка Англии, так и внешних факторов. Например, цен на энергоносители, которые пока не демонстрируют серьезного снижения. А это подвергает фунт достаточно серьезным спекулятивным рискам, когда инвестор может как ситуативно выиграть, так и проиграть. И не факт, что действующий на момент написания статьи уровень пары евро/английский фунт около 0,833 продержится достаточно долго.

Поэтому, если цель — сохранить сбережения, то, кроме доллара, евро и золота (серебра), я бы выбрал швейцарский франк. Если же есть желание поиграть, то в вышеуказанную пропорцию вместо франка можно внести английский фунт на те же 10% от валютных сбережений.

Если вы находитесь за границей и не планируете в ближайшее время (в течение года) возвращаться в Украину, то я бы рекомендовал денежные сбережения сейчас держать в соотношении:

45% — в национальной валюте страны пребывания (в основном это могут быть депозиты в банках или облигации известных в этом регионе эмитентов, то есть инструменты с фиксированной доходностью, но номинированные в валюте страны пребывания).

(в основном это могут быть депозиты в банках или облигации известных в этом регионе эмитентов, то есть инструменты с фиксированной доходностью, но номинированные в валюте страны пребывания). 45% — в валютных инструментах в долларе и евро (казначейские обязательства США, депозиты, возможно, акции мировых «голубых» фишек, номинированные в долларах США, или тот же S&P 500). Причем общее соотношение этих валютных сбережений и доходных инструментов я бы сохранял в пропорции: в долларе США — около 60% от суммы валютных сбережений, в евро — 30%, в швейцарских франках — до 10%.

(казначейские обязательства США, депозиты, возможно, акции мировых «голубых» фишек, номинированные в долларах США, или тот же S&P 500). до 10% — в золотых слитках или инвестиционных монетах.

Кроме этого, учитывая действительно очень напряженную геополитическую, экономическую и военную обстановку в мире, я бы в настоящий момент обязательно пересматривал все эти пропорции своих сбережений не реже 1 раза в месяц. И делал соответствующие корректировки, в зависимости от складывающейся на тот момент ситуации. Повышенная турбулентность валютного и других финансовых рынков, по моим прогнозам, продлится минимум до конца 2025 года — первого квартала 2026 года.