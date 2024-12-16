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16 декабря 2024, 7:10 Читати українською

Экономить резервы или залить рынок долларом: какую стратегию выберет НБУ, и что будет с курсом

Во второй половине декабря на межбанк начнут поступать дополнительные объемы валюты, но и потребности в ней тоже будут расти. Поэтому НБУ останется главным продавцом доллара. Теперь разберем более подробно, что будет происходить на валютном рынке на этой неделе, и какой логикой при проведении интервенций будет руководствоваться Нацбанк.

На этой неделе на поведение валютного рынка в Украине будут влиять несколько основных факторов.

На этой неделе на поведение валютного рынка в Украине будут влиять несколько основных факторов.

К внутренним факторам стоит отнести:

Начало расчетов бизнеса с бюджетом. Традиционно, он проходит с 15-го по 20-е число месяца. Это играет в пользу нацвалюты, так как повышенная потребность в гривне для расчетов по налогам и сборам заставляет клиентов-экспортеров активнее продавать валютную выручку на межбанке, а также снижает объемы ресурсов на покупку валюты у импортеров.

Период активных расчетов Госказначейства с поставщиками товаров и услуг для бюджетных структур перед завершением года. Как правило, после поступлений от бизнеса налогов и сборов государство уже начинает закрывать свои долги перед компаниями. В зависимости от возможностей бюджета, этот процесс активизируется с середины декабря или сдвигается ближе к концу года.

Война внесла свои коррективы в этот расклад. Несмотря на значительный дефицит бюджета, часть затрат бюджета будет профинансировано достаточно оперативно за счет целевого поступления западной финансовой помощи. Это выплеснет достаточно большие объемы гривны с казначейских счетов в банковскую систему на счета клиентов, уже начиная с конца этой недели — начала следующей.

Часть этих денег пойдет на дальнейшие расчеты получателей бюджетных средств с иностранными партнерами по итогам года, что, наоборот, увеличит давление на гривну на межбанке и будет работать на повышение курса доллара и евро на торгах. Кроме того, расчеты бюджета традиционно ускорят инфляцию.

Действия Нацбанка. Дальнейший тренд по курсу, с учетом разнонаправленного влияния двух вышеперечисленных факторов, будет полностью зависеть от действий НБУ на межбанке. Оставаясь главным продавцом доллара на торгах, Нацбанк своими интервенциями, частотой выходов с продажей валюты, их объемами и ценниками будет полностью контролировать и направлять курсовой тренд на межбанке.

Опосредованно, Нацбанк надеется, что повышение с 13 декабря учетной ставки до 13,5% годовых несколько снизит давление на гривну на валютном рынке и простимулирует интерес населения и бизнеса к гривневым депозитам.

Рост инфляции в Украине выше прогнозного уровня. Годовая инфляция в Украине ускорилась 9,7% в октябре до 11,2% в ноябре, что является самым высоким значением с июля 2023 года. Учитывая, что НБУ отвечает за ценовую стабильность, добавлять сейчас к уже имеющемуся инфляционному потенциалу еще и фактор дальнейшей значительной девальвации гривны Нацбанк не решится.

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То есть самоустраниться на торгах и позволить курсу активно расти регулятор не сможет. Но и без девальвации в силу объективных военных и бюджетных причин обойтись государство не сможет. Поэтому постепенно мы будем идти на межбанке к ориентиру в 42,1 гривны за доллар, который и был заложен в бюджете 2024 года на конец года, как официальный курс.

Таким образом, бюджетные расчеты, приближение конца года и действия Нацбанка на торгах будут главными внутренними «направляющими» для курсообразования на ближайшие дни.

Из внешних факторов, которые влияют на поведение курса в Украине, в ближайшее время стоит отметить:

Активное вливание международной финансовой помощи. ЗВР Украины на 1 декабря уже выросли до $39,9 млрд после его нисходящей динамики последних месяцев:

Динамика международных резервов

После решений Евросоюза, МВФ, Всемирного банка, а теперь и с добавкой помощи от США, на днях уже перечисливших на счета фонда Мирового банка $20 млрд для Украины, — вопрос наличия средств для финансирования соцпрограмм украинского бюджета на ближайшее время практически закрыт.

Рост золотовалютных резервов дает четкие сигналы всем игрокам нашего межбанка, что у Нацбанка есть все необходимые ресурсы для поддержания курса гривны на нужном ему уровне. Это очень важный месседж для всего валютного рынка в условиях войны.

Заседание ФРС США по процентным ставкам. 18 декабря пройдет последнее в этом году заседание Федрезерва. Экономические показатели США позволяют американскому регулятору как продолжить цикл снижения ставок для стимуляции экономики, так и взять паузу.

При принятии своих решений по данному вопросу ФРС ориентируется на несколько показателей — от инфляции до рынка труда и ВВП. Несмотря на незначительное ускорение инфляции в ноябре, динамика потребительских цен не вызывает особого беспокойства (2,7% в годовом выражении). Поэтому ФРС может позволить себе дальнейшее смягчение монетарной политики.

Но программа Дональда Трампа, который уже в следующем месяце вступит в должность президента США, носит проинфляционный характер. И если она действительно выплеснется в ускорение роста потребительских цен, американскому регулятору, возможно, снова придется повышать ставки, что очень нежелательно.

Руководствуясь этой логикой, Федрезерву стоит пока подождать с новым снижением ставок и посмотреть, как экономика будет адаптироваться к новой экономической политике Трампа. Таким образом, интрига вокруг решения ФРС 18 декабря пока сохраняется. Это приведет к повышенной волатильности пары евро/доллар на этой неделе до и во время оглашения решений ФРС, а значит, и к скачкам курса евро относительно гривны в Украине.

К традиционным факторам, влияющим на настроения участников валютных торгов в условиях войны, стоит добавить еще обстановку на фронтах, а также состояние критической энергетической инфраструктуры страны после обстрелов рашистами, что напрямую влияет на графики отключения света и прохождение отопительного сезона.

В любом случае, пока Нацбанку придется ежедневно закрывать недостающий объем предложения доллара на торгах. По моим расчетам, НБУ понадобится на этой неделе потратить не менее $620 млн — 900 млн резервов, чтобы обеспечить относительную стабильность курса гривны на межбанке.

Но с учетом всех вышеописанных факторов, у Нацбанка сейчас есть все необходимые возможности для удержания ситуации на валютном рынке под полным контролем.

Прогноз курса доллара и евро на 16−20 декабря

Межбанк

НБУ будет ежедневно проводить интервенции по продаже доллара на торгах и покрывать дефицит валюты. При этом спрос на валюту в основном будет в течение каждой сессии превышать ее предложение.

Ежедневные объемы сделок по системе Блумберг будут на этой неделе в пределах $180 млн — 290 млн. Наиболее активными на торгах будут дни с 17 по 19 декабря. С 16 по 20 декабря я прогнозирую коридор по паре евро/доллар в пределах от 1,042 до 1,058 доллара за евро.

Котировки доллара на межбанке, по моему прогнозу, будут в пределах коридора от 41,40 до 41,85 гривен. В этом случае, через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс евро на торгах на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 43,13 до 44,28 гривен.

Самые большие колебания курса евро на нашем межбанке будут 17−18 декабря — в преддверии и в день оглашения решений Федрезерва США по процентным ставкам.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред по доллару в пределах от 20 до 25 копеек и по евро — от 20 до 30 копеек. 17−18 декабря, при значительных валютных ралли по паре евро/доллар на внешних рынках и усилении курсовых колебаний на украинском межбанке, наши финансисты могут расширить спред по наличному евро до 25−40 копеек.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах от 41,20 до 42,20 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,50 до 42,10 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 43,10 до 44,60 грн. В обменниках финкомпаний этот коридор будет в более узких пределах — от 43,30 до 44,50 грн.

Как всегда, и по доллару, и по евро оптовые обменные пункты будут готовы «подниматься» по курсу приема на 2−5 копеек и продавать валюту дешевле на 3−5 копеек, по сравнению с ценниками розничных обменников.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
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