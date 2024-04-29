Доллар понемногу дешевеет: укрепит ли этот тренд американская помощь

Конец апреля и начало мая на валютном рынке Украины пройдут очень динамично. Теперь подробнее о том, что и как повлияет на курс и какие ценники на доллар и евро на этой неделе выставят кассы банков и обменники.

Факторов, которые серьезно повлияют на поведение курса нацвалюты в краткосрочной и среднесрочной перспективе, несколько:

Решения Нацбанка по учетной ставке и изменения в денежно-кредитной политике от 25 апреля. Интрига вокруг учетной ставки завершена. Ставка уменьшена на 1 п.п. — до 13,5% годовых, что приблизительно и закладывал рынок в свои расчеты.

Также скорректированы два наиболее важных сейчас для банков маркера гривневого ресурсного рынка — плата по депозитным сертификатам Нацбанка: ставка по депсертификатам «овернайт» теперь составляет 13,5% годовых и по трехмесячным сертификатам — 16,5%.

Это приведет к достаточно быстрой реакции банков в части понижения ими ставок по вкладам населения. Хотя некоторые финучреждения, наоборот, не станут торопиться, и даже проведут несколько акций по вкладам на длительные сроки, предлагая более привлекательные проценты, чтобы переманить у конкурентов часть вкладчиков на долгосрочное обслуживание.

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А вот снижение ставки по кредитам рефинансирования на 2 п.п. — до 17,5% годовых — особо на реальное поведение участников рынка не повлияет, так как НБУ — «кредитор последней инстанции», и банки в настоящее время практически не обращаются к нему за ресурсами.

А потому не особо привязываются к его ценнику по рефинансу при выдаче своих кредитов населению и бизнесу. Хотя психологически — это все же месседж регулятора финучреждениям о необходимости снижать свои кредитные ставки и больше финансировать реальный сектор экономики. Вопрос лишь в том, готовы ли сами банкиры прислушаться к пожеланиям регулятора в условиях войны.

Определенность в перспективах ставок по гривневым ресурсам всегда создает подстраховку для нацвалюты на валютном межбанке, так как стоимость гривны опосредованно влияет на поведение курса.

Правда, заявления чиновников НБУ о дальнейшем смягчении валютных ограничений (в первую очередь, речь идет о возможности обслуживать коммерческие валютные кредиты) сработают в пользу удержания курса на достаточно высоком уровне.

Логика простая: если регулятор разрешит покупать валюту для обслуживания внешних коммерческих займов бизнеса, то спрос на нее вырастет. Это не даст курсу доллара и евро существенно проседать, даже при возникновении ситуативно выгодных для гривны моментов на рынке.

Позитивное решение США о выделении военной и финансовой помощи Украине, что гарантирует сохранение высокого уровня ЗВР в ближайшее время. По расчетам НБУ, Украина может рассчитывать на $38 млрд внешней бюджетной помощи в этом году. Закрытие бюджетного дефицита неэмиссионным путем —главный вызов для курса гривны в 2024 году.

Конечно, при условии, что Минфин и правительство до конца лета смогут успешно договориться с западными кредиторами о реструктуризации внешних долгов на ориентировочную сумму в $20 млрд. А при самом удачном раскладе для Украины — еще и решить вопрос о частичном списании долгов в условиях войны.

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В сочетании с активизацией экспортеров по продаже валютной выручки и усилением валютного контроля со стороны Нацбанка, все это, в идеале, облегчит регулятору выполнение задачи по поддержанию стабильного курса гривны как на межбанке, так и опосредованно на наличном валютном рынке.

Завершение месяца, которое обычно сопровождается активностью на рынке всех клиентов по закрытию своих валютных и гривневых расчетов с контрагентами на отчетную дату. Это увеличит статистику межбанковских торгов 29 и 30 апреля, так как заставит многих экспортеров более оперативно продавать валюту для обеспечения своих расчетов в гривне. Правда, и импортеры также будут в эти даты максимально активны на межбанке по покупке валюты для закрытия своих контрактов. Это периодически будет вынуждать Нацбанк выходить на торги с интервенциями.

В качестве крупнейшего продавца доллара на межбанке, у НБУ будет прекрасная возможность своими ценниками интервенций «управлять» как межбанковским, так и, по факту, официальным курсом доллара к гривне.

После недавнего скачка межбанковского и наличного курса к уровням около психологической отметки в 40 гривен и выше и позитивных новостей из США, котировки доллара на прошлой неделе несколько снизились. У этого позитивного для гривны тренда есть шансы сохраниться и на этой неделе на настроениях участников рынка. А относительно стабильная и пока небольшая разница курсов на наличном рынке и межбанке, и их почти синхронное поведение снижают риски спекулятивных атак на гривну за счет игры между котировками наличной и безналичной валюты.

Удовлетворительные результаты текущих аукционов Минфина по размещению ОВГЗ, рост портфеля ОВГЗ у населения в сочетании с продолжением активной стерилизации излишней гривневой ликвидности через депозитные сертификаты. Все это снижает давление гривневого навеса как на межбанке, так и опосредованно на наличном рынке. Финансирование бюджетных расходов за счет привлечения средств инвесторов с рынка, а не за счет «печатного станка», — всегда позитив для гривны.

Вот, например, результаты последнего аукциона Минфина от 23 апреля, на котором в бюджет было привлечено более 7,5 млрд гривен, и показатели рынка ОВГЗ на 26 апреля в сочетании с динамикой размещений банками ресурсов в депозитные сертификаты:

ОВГЗ, которые находятся в обращении по номинально-амортизационной стоимости

Портфель ОВГЗ населения уже превысил 61,75 млрд грн в эквиваленте и продолжает стабильно расти.

Объем операций НБУ по регулированию ликвидности банков

Банки в последние дни активно размещали свои свободные гривневые ресурсы в депсертификаты Нацбанка — периодически эти суммы превышали 400 млрд гривен.

На этой неделе, 30 апреля, Минфин планирует размещать облигации со сроками погашения 364, 686 и 1162 дня с ограничениями по сумме предложения в 2 млрд гривен по каждому выпуску. Эти бумаги пользуются стабильным спросом, что дает возможность чиновникам не только рассчитывать на достаточно большие объемы привлечения средств от их продажи, но и на снижение доходности по ним.

По моим прогнозам, Минфин сможет продать на этом аукционе облигаций на сумму от 4,3 млрд до 5,6 млрд, что тоже поддержит гривну как на ресурсном, так и опосредованно на валютном рынке.

В сочетании с получаемой международной помощью от западных партнеров, поступлениями в бюджет налогов и сборов и активизацией продаж валюты экспортерами на межбанке, это дает возможность:

не запускать эмиссионный вариант покрытия дефицита бюджета, как это и предусмотрено в Меморандуме с МВФ;

уменьшить траты ЗВР со стороны Нацбанка для поддержания курса гривны на межбанке;

иметь достаточно сильную позицию в переговорах с западными кредиторами по реструктуризации той части внешнего долга, решение по которому надо принять до начала осени.

Против нацвалюты сейчас играет:

Обстановка на фронтах. Сохраняющаяся задержка в поставке боеприпасов и вооружений со стороны западных партнеров привела к тому, что у рф сейчас стратегическая инициатива на поле боя и она активно атакует украинских защитников на многих участках фронта, разрушает украинскую инфраструктуру. Это не только негативно отражается на экономике, но и психологически давит на участников валютного рынка.

Сохраняющиеся проблемы с блокировкой украинского агроэкспорта частью наших соседей. Это приводит к росту стоимости логистики для украинских товаров и негативно влияет на все показатели экономики Украины. Данный фактор Нацбанк считает одним из главных негативов для показателей внешней торговли нашей страны.

При этом Украине приходится активно импортировать товары (от топлива до комплектующих для восстановления разрушенной рф энергогенерации), что увеличивает негативное сальдо торговли Украины и давит на курс.

Поэтому, как и на прошлой неделе, обстановка в конце апреля-начале мая на валютном рынке останется сложной, но полностью контролируемой Нацбанком.

Прогноз курса доллара и евро на 29 апреля — 3 мая

НБУ продолжит выходить на торги с интервенциями по продаже доллара, но объемы его вливаний валюты на межбанк будут не очень значительными. По моим прогнозам, за 29 апреля−3 мая Нацбанк потратит на это порядка $320 млн−510 млн.

Ситуация на межбанке:

Объемы операций по системе Блумберг не будут превышать $115−280 млн. Самая большая активность на торгах будет наблюдаться в период 29−30 апреля, когда основная часть клиентов станет закрывать свои операции в валюте и гривне на отчетную дату.

Поведение евро относительно доллара напрямую влияет и на курс евровалюты относительно гривны. Поэтому мой прогноз по паре евро/доллар на 29 апреля−3 мая 2024 года будет в пределах коридора от 1,064 до 1,078 доллара за евро.

Поэтому, если в период с 29 апреля по 3 мая на межбанке котировки доллара будут в пределах 39,25−39,80 гривен, то через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна курс безналичного евро в этот период будет в пределах коридора от 41,76 до 42,90 грн.

На наличном рынке:

Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред в пределах от 20−25 копеек по доллару и по евро — в пределах от 20 до 35 копеек. Как обычно, наиболее агрессивные обменники в районах с небольшой конкуренцией продолжат выставлять спред и до 1 грн как по доллару, так и по евро.

Коридор ценников купли и продажи по наличному доллару в банках будет в пределах от 39,10 до 40,20 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 39,00 до 40,00 гривен.

Котировки по наличному евро в банках будут в пределах коридора покупок и продаж от 41,50 до 43,30 грн. А в пунктах обмена валюты финкомпаний этот коридор ценников будет в пределах от 42,15 до 43,25 грн.