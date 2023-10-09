Доллар и евро в ближайшие 5 дней: кто на самом деле будет «рулить» курсом и куда его двинет

На этой неделе участники валютного рынка продолжат адаптироваться к новым правилам игры, установленным Нацбанком с 3 октября. Инструменты, которые использует НБУ для выполнения политики «гибкого курсообразования», хорошо знакомы еще с довоенных времен. О том, как отреагировал рынок на новые реалии работы и как будет вести себя в ближайшие пять дней, расскажет «Минфин».

Первые итоги, которые подтвердятся на этой неделе:

1. Нацбанк уверенно держит ситуацию на межбанке под контролем и остается хозяином положения, так как его интервенции достигают 70−90% всех операций по продаже валюты на торгах.

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2. Сейчас у большинства крупных игроков-покупателей почти не осталось свободной гривны для дальнейшей активной скупки валюты. Это позволит НБУ на этой неделе меньше ее продавать. То есть резервов для выравнивания ситуации на межбанке понадобится меньше. По моим расчетам, скоро выходов Нацбанка с ежедневными продажами в $30−100 млн будет достаточно для контроля за поведением курса.

3. За счет почти монопольного положения по продаже валюты Нацбанк сможет формировать нужный ему тренд по официальному курсу доллара на рынке. Это делает курс его интервенций и их объем главным маркером на рынке, от которого частично будут зависеть и Минфин (гривневый эквивалент обслуживания внешнего долга), и, непосредственно, бюджет (в части размера поступлений от акцизов и сборов, привязанных к официальному курсу).

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4. Механизм покупки валюты на карты и 3-месячные валютные депозиты останется самым эффективным инструментом борьбы с попытками «разогреть» наличный курс.

5. Рост негативного сальдо торговли на фоне низкого объема поступлений валютной выручки от экспортеров и роста затрат на импорт (в первую очередь, потребности на оборону и топливо в осенне-зимний период) сохранят дефицит валюты на межбанке. Его и дальше придется закрывать Нацбанку за счет распродажи ЗВР.

6. Получение международной помощи от партнеров и МВФ, ее размер и график поступлений останутся ключевыми маркерами для оценки всего валютного рынка Украины, а также состояния украинской экономики.

На этой неделе поведение валютного рынка будет зависеть от следующих факторов:

Отношения Украины и МВФ, а также дальнейшее предоставление нашей стране международной помощи. Миссия Фонда сейчас активно ведет переговоры с правительством Украины и Нацбанком. Они идут сложно: наша страна пока не выполнила всех предыдущих «домашних заданий», и это будет однозначно включено в конечный перечень обязательств для продолжения сотрудничества и получения нового финансирования Фонда.

Но, в целом, по моему прогнозу, программа будет продолжена и средства Украина получит. Хотя так называемых структурных маяков для контроля со стороны Фонда станет больше. Общее состояние объемов международного финансирования украинского бюджета очень хорошо видно из таблицы Минфина:

Присутствие Нацбанка на межбанке. Дефицит валюты на межбанке сохранится, но нехватка свободной гривны у большинства крупных игроков-покупателей снизит потребность в суммах, которые будет ежедневно тратить НБУ для сохранения режима «гибкого курсообразования». На следующей неделе Нацбанк останется главным игроком межбанка и, по моим расчетам, потратит на сглаживание диспропорций между спросом и предложением порядка $490−810 млн.

Календарный фактор. В США 9 октября (понедельник) — выходной — День Колумба. Наш межбанк по доллару будет работать только на ТОМе, что снизит статистику и активность торгов в этот день, а основная часть сделок пройдет со вторника по четверг. В пятницу традиционно активность межбанка также снизится, как было всегда в конце каждой рабочей недели.

Увеличение расходов бюджета, аукционы Минфина, интервенции Нацбанка и депозитные сертификаты. Верховная Рада в пятницу, 6 октября, приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий увеличение расходов бюджета 2023 года на 322,6 млрд грн. Дополнительные средства, в основном, будут направлены на финансирование военных расходов. Часть из них, так или иначе, будет выплачена гражданам (в первую очередь, военным), что несколько увеличит давление на курс. Поскольку часть получателей обменивают свою гривну на валюту. Кроме того, встанет вопрос финансирования части расходов за счет дополнительного размещения ОВГЗ.

Пока, благодаря слаженным действиям Минфина и НБУ, финансирование бюджета за счет продажи украинских ценных бумаг идет хорошо. По данным Депозитария НБУ, за 9 месяцев 2023 года от размещения ОВГЗ на аукционах в бюджет было привлечено 277,811 млрд грн, $2,526 млрд и 709,3 млн евро.

На погашение же по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 179,01 млрд грн, $2,467 млрд и 588 млн евро. То есть в течение января — сентября заимствования Минфина на внутреннем долговом рынке почти на 105,7 млрд грн в эквиваленте превышали выплаты по ОВГЗ, а ролловер вложений в ОВГЗ, по итогам 9 месяцев, составил 129% по номиналу во всех валютах по текущему официальному курсу.

В сентябре максимальная доходность ОВГЗ, размещаемых на аукционах, составила в гривне 19,20% годовых, в долларах США — 4,80% годовых, в евро — 3,25% годовых. Что пока сохраняет привлекательность таких бумаг для покупки их населением.

Что касается самих аукционов, то они достаточно эффективны. На аукционе 3 октября, например, Минфин разместил гривневых облигаций на сумму 11,906 млрд гривен.

В целом, картина по портфелю ОВГЗ сейчас выглядит так:

ОВГЗ, которые обращаются по номинально-амортизационной стоимости

Активное привлечение ресурсов в бюджет за счет размещения Минфином облигаций продолжится и на этой неделе.

Это частично страхует гривну как на валютном, так и ресурсном рынках. «Откачивание» свободной гривны из банковской системы за счет продажи значительных сумм валюты посредством интервенций Нацбанка и оплаты за купленные облигации создает определенный ресурсный гривневый голод в банковской системе. Таким образом, гривневый навес излишней ликвидности не давит на валютный рынок.

Дополнительно страхует гривну и размещение банками значительных средств в депозитные сертификаты НБУ.

Объем операций НБУ по регулированию ликвидности банков

Международный фактор. На этой неделе при сохранении Нацбанком политики постоянных выходов на торги с интервенциями по продаже доллара особых угроз для гривны на межбанке я не вижу.

А вот по евро, курс которого в Украине напрямую зависит не только от спроса и предложения на местных торгах, но и от поведения пары евро/доллар на внешних рынках, определенную опасность по увеличению турбулентности можно ожидать 11 и 12 октября. В эти дни будут опубликованы протоколы заседаний комитетов Федрезерва США и ЕЦБ по процентным ставкам, которые прошли 20 сентября (США) и 14 сентября (Европа).

Опубликованные высказывания чиновников укажут рынку на настроения американского и европейского регуляторов в части дальнейшего повышения процентных ставок в США и Европе.

В эти два дня также выйдет значительное количество экономических данных по состоянию экономики ЕС и США. Все это резко увеличит колебания пары евро/доллар на международных площадках и, соответственно, приведет к скачкам курса евровалюты и в Украине относительно гривны.

Прогноз курса доллара и евро на 9−13 октября

Межбанк:

Доллар. Безналичный доллар на торгах останется заложником выходов НБУ на рынок с интервенциями и курса по ним. Учитывая, что Нацбанк останется главным продавцом на рынке, именно его продажи будут также формировать и тренд по официальному курсу доллара в Украине.

Официальный курс доллара каждый день будет колебаться в пределах 2−5 копеек максимум к действующему за предыдущий день. Более сильных колебаний Нацбанк допускать не будет, регулируя это своим курсом продажи валюты во время интервенций и объемами подобных операций.

Экспортеры будут продавать валютную выручку достаточно сдержанно и НБУ придется в среднем в день тратить от $60 млн до $170 млн на покрытие дефицита валюты на рынке. А сам курс безналичного доллара в эти дни будет находиться в пределах от 36,56 до 36,81 гривны.

Евро. По моему прогнозу, пара евро/доллар на этой неделе будет находиться в коридоре от 1,042 до 1,065 доллара с наибольшими колебаниями 11 и 12 октября на международных экономических новостях и публикациях протоколов ФРС и ЕЦБ. Курс евро на украинском межбанке в течение недели будет в пределах 38,09 — 39,20 гривен за евро.

На наличном рынке:

Спред у большинства обменников финкомпаний и в кассах банков будет в пределах от 20−25 копеек до 30 копеек при купле/продаже доллара и от 20−35 копеек до 1 гривны — по евро.

Как и до перехода к «гибкому курсообразованию», обменники в районах с низкой конкуренцией попытаются держать и по доллару такой же спред в пределах до 1 гривны.

Сохранится и дополнительная наценка «за риск» в регионах с частыми обстрелами, а также в областях вблизи фронта и границ с россией и беларусью. Она составит еще порядка 5−10 копеек на долларе и до 15 копеек на евро.

Значительного ажиотажа по скупке наличной валюты в обменниках финкомпаний и в банках не будет, так как механизм покупки валюты на карту или на трехмесячный валютный депозит позволяет пока покупать гражданам наличный доллар и евро периодически дешевле, чем в обменниках.

Наличный доллар. В большинстве касс банков доллар в эти дни будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 37,20 до 38,55 грн.

А в обменниках финкомпаний коридор по доллару по курсу его приема и продажи будет колебаться в пределах от 37,55 до 38,50 грн.

Наличный евро. В банках котировки евровалюты при покупке/продаже будут в пределах коридора от 39,50 до 41,10 грн.

А в обменниках финкомпаний курс евро будет в пределах коридора покупок и продаж от 39,85 до 41,05 грн.