Доллар дорожает, население бросилось скупать валюту: прирост спроса «плюс» 20%

На минувшей неделе курс доллара пробил отметку 42 по цене закрытия межбанка, хотя официальный курс 41,89 грн. Наличный курс на драйве вырос с 41,93 до 41,27 грн. Население активно включилось в покупку валюты. На своей странице в Фейсбуке финансовый аналитик Андрей Шевчишин проанализировал текущие события на украинском финансовом рынке и дал курсовой прогноз на эту неделю.

О курсе долара и евро по результатам прошлой недели

Евро на межбанке вырос с 48,52 до 48,55 грн. На наличном рынке евро подскочил с 49,14 до 49,21 грн, несмотря на ослабление пары евро/доллар на мировом рынке.

Следовательно, ослабление гривни идет и к доллару, и к евро вторую неделю подряд, что напрямую указывает на девальвационное движение.

НБУ, несмотря на умеренный дефицит межбанка, позволяет курсу расти. Ресурс в резервах для сдерживания курса есть, но Нацбанк учитывает спрос на валюту и собственные оценки его стабильности, а значит, начинает беречь резервы. Такая позиция вписывается в очерченные рекомендациями МВФ по девальвации, действиями украинских руководителей, позицией некоторых членов Совета НБУ по рискам для гривни.

Активность межбанка на прошлой неделе возросла. Предложение выросло на 10%, спрос упал до 5-ти недельных минимумов. Среднесуточный дефицит межбанка рухнул с $74 млн до $42 млн (минус 41%). Еще раз: спрос на валюту упал, дефицит валюты снизился, а гривна девальвировала! Если звезды зажигают, соответственно, так и нужно.

Интервенции НБУ на межбанке выросли на 6% с $603 млн. до $641 млн.

Население подняло волну спроса на наличную валюту. Спрос вырос на 20%, при этом предложение выросло всего на 1%. Среднесуточный дефицит наличных сделок подскочил до максимума с февраля $41,7 млн (+71%). Также выросла активность населения по безналичной валюте, спрос растет при неизменности предложения, но профицит сохраняется, хотя он и снизился со среднесуточных $4,1 млн до $2,9 млн.

На что обратил внимание

Решение НБУ по учетной ставке и новый макропрогноз. НБУ отошел от своего макропрогноза и оставил ставку неизменной на уровне 15,5%. Для меня это было неожиданно, я ожидал снижения в октябре и сохранение ставки в декабре вместо дальнейшего снижения, считая, что до сих пор мы бы имели значительно больше сигналов и фактов по ситуации на рынках, энергетической составляющей, спроса и предложения, динамике цен.

Тем не менее, НБУ решил по-другому. Сохраняя ставку, центробанк пытается поддержать привлекательность гривневых инструментов (ОВГЗ и депозиты) и сдержать возможный переток гривни в валюту на фоне девальвации под давлением сезонных факторов и реализации энергетических рисков и рисков безопасности.

Отдельно нужно разобрать обновленный макропрогноз НБУ. Во-первых, НБУ снизил прогноз по ВВП на 2025 год до 1,9% (с 2,1%), что уже ближе к реальным показателям. Прогноз ВВП 2026 года снижен с 2,3% до 2%. Номинальный ВВП, при этом, оставлен без изменений. Это значит, что вырастет дефлятор как фактор роста цен в экономике.

Прогноз инфляции в 2025 году снижен с 9,7% до 9,2%, на 2026 год инфляция — без изменений, 6,6%. Детали прогноза мы увидим уже на следующей неделе в публикации Инфляционного отчета за 4 кв. Однако кажется, что если в прогнозе заложена девальвация, то она незначительна, или совсем некритическая.

Соответственно, центробанк планирует сохранять контроль валютного рынка. Кстати, прогноз инфляции НБУ на 2026 год (6,6%) также имеет вопрос по заложенному в прогноз курсу.

Сальдо текущего счета ухудшено на 2025 год с $34,6 млрд до $36,6 млрд, а на 2026 год — с $34,9 млрд до $35,3 млрд. Как я понимаю, это прямое влияние энергетических проблем из-за обстрелов и необходимость большего импорта электричества и газа. При этом, прогноз международных резервов минимального ухудшен на 2025 год — с $53,7 млрд до $53,6 млрд, и на 2026 год — с $44,7 млрд до $52,2 млрд. (а для этого требуются договоренности с МВФ и партнерами или ожидание поступлений части «репарационного займа»).

Финализирую эту частью заявлением заместителя главы НБУ Юрия Гелетея, который подтвердил наличие сезонного давления на гривну, но отметил достаточность резервов и соответственно отсутствие риска. В сентябре валютный рынок без влияния НБУ закрывал 60% своих потребностей, а в октябре уже 55%. То есть выходит, что давление на гривну растет, потребность влияния НБУ растет, ресурс для сдерживания курса есть, но курс растет.

Давление МВФ на НБУ по поводу девальвации гривни активно обсуждалось на прошлой неделе. И сам по себе был дополнительным драйвером нервозности и любопытства покупателей к валюте. Поэтому движение доллара вверх было быстрее подхвачено толпой.

Но здесь следует отметить, что прогноз среднего курса от МВФ на 2026 год это 45,4 грн за доллар. А средний курс правительства в бюджетном прогнозе на 2026 год — 45,7 грн за доллар (выше МВФ). И у нас есть ситуация два (правительство + МВФ) против одного (НБУ). Я считаю, что НБУ оставит влияние на рынок в парадигме управляемой гибкости, но и частично ослабить гривну тоже нужно для выравнивания поступлений и бюджетных расходов.

Верховная Рада наконец проголосовала по изменениям в бюджет-2025 по 325 млрд грн, которые пойдут на финансирование военных. Главное в новости, это тот факт, что 292 млрд грн будут возмещены за счет замороженных средств рф в Европе. То есть финансирование не будет осуществляться исключительно за счет внутренних заимствований.

Верховная Рада приняла в первом чтении бюджет-2026. Макроэкономические прогнозы пока не изменены, как и средний расчетный курс 45,7 грн за доллар.

В сентябре 2025 г. цены производителей снизились на 3,5% к августу. Годовой рост составил 1,3%. Кажется, что нужно радоваться, но такая динамика вызвана одним лишь фактором — падение цены энергетики для промышленности. Вместе с тем, годовой рост цен у производителей пищевых продуктов составил 19,2% (за месяц +1,4%). В целом, в перерабатывающей промышленности годовой рост +11,1%, в добывающей — +7%.

Риски безопасности. Регулярные обстрелы энергетики. Ограничения проышленности по потреблению, аварийные и стабилизационные отключения населения в течение всей недели. Это все факторы дополнительного долгосрочного давления на гривну из-за роста импорта энергетических товаров.

ЕС отложил до декабря решение по выделению 140 млрд евро в качестве «репарационного кредита».

На этой неделе

• 30 октября — публикация Инфляционного отчета НБУ, где будут раскрыты детали макропрогноза НБУ, его ожидания, что позволит больше понять и оценить следующие действия Центробанка.

• 30−31 октября — публикация большого блока статистики за сентябрь по внешней торговле, платежному балансу, денежным переводам, результатам исполнения бюджета.

• 30 октября — последний день по уплате налогов в октябре. Соответственно, ожидаем увеличения предложения валюты.

• 30 октября — встреча Трампа и Си на полях саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

• 31 октября — последний день месяца и соответственно рост волатильности на рынке.

• Следим за решением по тарифам Укрзализныци для промышленности. Активно обсуждается рост тарифа на 27% уже в 2025 году и на 11% с 1 января 2026 года. Это значительный фактор давления на цены производителей, особенно на аграриев, что будет трансформироваться в ускорение инфляции. Однако не стоит забывать и об активных обстрелах логистики и объектов Укрзализныци, что существенно повышает проблемы компании и ее расходы. Следовательно, правительству нужно будет принять решение, поддерживать ли компанию из бюджета, или повышать тарифы.

Курсовой прогноз

Девальвационный импульс сохраняется. Во-первых, закрытие валютного рынка произошло на максимумах недели, что свидетельствует о силе импульса и отсутствии желающих зафиксировать рост перед выходными. Во-вторых, закрылись на межбанке выше 42 грн за доллар, что является психологическим уровнем, открывающим путь до 42,5 грн за доллар.

В-третьих, НБУ как раз девальвирует гривну, а не регулирует курс, потому что гривна корректируется и к доллару, и к евро. В-четвертых, НБУ подтверждает наличие сезонного давления на гривну и фактически наличие устойчивых рисков, и это происходит на фоне растущего спекулятивного спроса. К этому добавляем ожидания традиционных бюджетных вливаний в ноябре-декабре.

Цель межбанка — 42,5 грн за доллар с прицелом на будущее движение до 42,95 грн за доллар. Наличный доллар ожидает на уровне 42,75−42,95 грн за доллар .

По евро: оставляю ожидания по коррекции пары евро/доллар. Ослабление гривни к доллару может быть более резвым, а соответственно евро может также продолжить медленный рост, как последние две недели. Следовательно, межбанк может дотянуться до 49 грн за евро, наличные до 49,5 грн за доллар .

На что нужно обратить внимание, так это на действия НБУ. Замечу, что это управляемая девальвация под наблюдением центробанка. То есть наступит момент, когда НБУ скажет «стоп», потому что это уже переходит в панику и девальвация очень быстрая, или это начинает существенно влиять на привлекательность гривни и давит на инфляцию.

Но где этот стоп знает только НБУ. Можно представить, что это где-то на уровне равнозначности (или меньше) доходности бивалютной корзины с прогнозной инфляцией (9,2%) или средним годовым депозитом 13%. Это выходит между 43 и 44,4 грн по доллару. Как он может это сделать? Из-за предложения наличной гривны у государственных банков.