Сварщик SpaceX стал миллионером после выхода компании на биржу

После успешного IPO SpaceX в центре внимания оказались не только инвесторы и Илон Маск, но и рядовые сотрудники компании. Об этом сообщает издание CBS News.

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Что известно

Один из них — Хуан Эрнандес, который приехал из Мексики и работает сварщиком на предприятии SpaceX, получая около $28 в час.

После перехода на полную занятость в 2015 году SpaceX предоставила ему пакет акций на сумму $10 000. Кроме того, сотрудник регулярно докупал бумаги компании из своей зарплаты на протяжении примерно 10 лет.

После выхода SpaceX на биржу и роста акций до $167 стоимость его пакета превысила $1 млн. История быстро разошлась по соцсетям после того, как её репостнул Илон Маск.

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Программы участия сотрудников в капитале компании позволили тысячам работников стать совладельцами бизнеса. Для части из них многолетнее владение акциями превратилось в серьёзный источник благосостояния после выхода компании на открытый рынок.

Напомним

Ранее сообщалось, что после выхода SpaceX на биржу более 4 000 нынешних и бывших сотрудников станут долларовыми миллионерами. Ещё около 400 человек могут получить пакеты акций стоимостью свыше $100 млн благодаря долгосрочной системе мотивации компании.

Историческое IPO SpaceX завершилось мощным ростом котировок. В первый день торгов на Nasdaq акции компании подорожали на 19%, достигнув $160,95 за бумагу.

Благодаря этому рыночная стоимость SpaceX выросла до $2,1 трлн, что позволило компании войти в число крупнейших корпораций США и обойти по капитализации Broadcom и Amazon.