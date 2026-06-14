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14 июня 2026, 11:12 Читати українською

Япония приравняла криптовалюты к ценным бумагам

Япония одобрила масштабную реформу крипторегулирования: законопроект № 57 прошел комитет нижней палаты парламента 10 июня 2026 года, пленарное заседание — 11 июня, и в тот же день передан в верхнюю палату. Документ вносит изменения сразу в два ключевых закона — о финансовых инструментах и биржах и о платежных услугах.

Япония одобрила масштабную реформу крипторегулирования: законопроект № 57 прошел комитет нижней палаты парламента 10 июня 2026 года, пленарное заседание — 11 июня, и в тот же день передан в верхнюю палату.

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От платежного инструмента — к финансовому продукту

Главное структурное изменение состоит в том, что регулирование криптоактивов переносится из Закона о платежных услугах в Закон о финансовых инструментах и биржах.

Криптоактивы при этом не становятся ценными бумагами юридически, однако к ним теперь применяются те же базовые требования: раскрытие информации, надзор за участниками рынка и защита инвесторов.

Согласно пояснительным документам Агентства финансовых услуг Японии (FSA), реформа охватывает три блока: раскрытие информации эмитентами, надзор за компаниями, осуществляющими трейдинг, и защита инвесторов.

Отдельного внимания заслуживает введение запрета на инсайдерскую торговлю. До принятия поправок действующий японский закон о финансовых инструментах прямого запрета на инсайдерские сделки с криптоактивами не содержал. Новые правила запрещают заключение сделок до публикации существенных фактов. Санкции за нарушение — до 5 лет лишения свободы или штраф до 5 млн иен.

Налоговая нагрузка снизится втрое

Налоговый аспект реформы не менее значимый. Сейчас доходы от операций с криптоактивами в Японии относятся к категории прочих или предпринимательских доходов и облагаются по прогрессивной шкале — с учётом местных налогов максимальная ставка достигает 55,945%.

После реформы для так называемых «специальных криптоактивов» вводится отдельное налогообложение по фиксированной ставке 20,315%: 15,315% — подоходный налог с учётом специальной надбавки и 5% — местный налог. Кроме того, предусматривается перенос убытков на три года вперёд — инструмент, давно привычный для фондового рынка, но прежде недоступный владельцам криптоактивов.

Путь к крипто-ETF

FSA в своих материалах прямо указывает на международный контекст: за рубежом уже листингуются крипто-ETF, а приток институциональных средств в этот сегмент продолжает расти. Налоговые документы также связывают реформу с созданием условий для запуска крипто-ETF внутри страны. Таким образом, законодательные изменения могут стать инфраструктурной основой для появления японских биткоин — и Ethereum-ETF.

Глава QCP Group в Японии Коити Кано в комментарии для деловых изданий описал суть перемен образно: по его словам, раньше участники рынка играли в футбол, не зная правил, — теперь всем ясно, что это американский футбол, а значит, каждый должен надеть шлем.

Что это даст

Реформа переводит криптоактивы в Японии из серой зоны платёжного законодательства в полноценный регуляторный периметр финансового рынка.

Снижение налоговой нагрузки с ~56% до ~20%, запрет инсайдерской торговли и перспектива появления крипто-ETF формируют принципиально иные условия — как для розничных инвесторов, так и для институциональных участников рынка.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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