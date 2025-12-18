Доллар будет ослабевать и дальше: стоит ли его заменить на фунты, франки или злотые

Доллар дешевеет по отношению к ключевым мировым валютам и, как прогнозируют на Уолл-Стрит, эта тенденция с нами надолго. Поэтому все большее количество инвесторов задумываются над его заменой в своих портфелях. Есть ли возможность у украинцев заменить его другими валютами, которые демонстрируют рост, или из-за высоких спредов в этом нет смысла, выяснял «Минфин».

Американское разочарование

Этот год оказался далеко не самым лучшим для доллара. За 12 месяцев на мировых рынках он подешевел по отношению к евро на 11,9%, швейцарскому франку — на 12%, британскому фунту — на 6%. Даже японская иена укрепилась на чуть более 1%.

Глобальную тенденцию ощущают и украинцы. Если по отношению к доллару национальная валюта за год упала примерно на 1,6%, то по отношению к евро — более чем на 13%. Против доллара работает целый ряд факторов. Это и неопределенность таможенной и экономической политики администрации Трампа, и высокий государственный долг, замедление экономического роста, перераспределение мирового капитала, из-за которого инвесторы больше вкладывают средства в другие рынки. Но главное — это ожидание снижения процентных ставок в стране. В очередной раз ФРС снизило их на прошлой неделе.

Ключевые инвестиционные банки мира ожидают, что доллар продолжит сдавать позиции и в следующем году. Среди причин этого — ожидаемая замена главы ФРС на Кевина Гассетта, который вполне возможно ускорит политику снижения ставок в угоду Трампу, полностью игнорируя экономические и инфляционные факторы.

Привлекательность евро для сбережений подтолкнула наших соотечественников к более активной его покупке. Если год назад, по данным банков, доля евро в общем спросе на иностранную валюту в Украине составляла 26%, то сейчас колеблется в пределах 33−35%.

Другие иностранные валюты в Украине нечасто используют для инвестиций и, скорее, их покупают перед поездками за границу. Но дали бы они заработать, если бы кто-нибудь купил их «под матрас» год назад?

Валютная гонка

Для того, чтобы определить доходность разных валют, мы сравним их по одному критерию. Допустим, год назад у вас на руках было 10 тыс. грн, за которые вы решили купить валюту. Операцию вы провели по среднему банковскому курсу (узнать его можно на сайте «Минфина»), а сейчас снова вернулись в гривну. Как следствие, мы сравним, какая валюта принесет больше гривен.

У читателя может возникнуть логичный вопрос — зачем все так усложнять. Какая валюта больше всего подорожала на мировых рынках — таковая и должна принести самый больший доход. В теории — да. Но в действительности на валюту ощутимые спреды — и чем экзотичнее она, тем они выше. Поэтому проверим, как они скорректируют реальные заработки.

Для начала проанализируем «классические» доллар и евро. Год назад средняя цена продажи доллара в банках составляла 41,92 грн, соответственно, на 10 тыс. грн мы купили бы $238,55. Евро стоил 44,2 грн, а потому купить удалось бы 226,24 евро.

Сейчас мы продали бы валюту по курсу 42 и 49,3 соответственно. В итоге за доллары мы выручили бы 10 019 грн, то есть прирост составляет 19 грн, или сугубо символические 0,19%. По евро ситуация лучше, в момент написания статьи его можно обменять по курсу 49,3, что принесет нам 11 153 грн, а доходность составляет 11,53%.

В целом на сегодняшний день спред между покупкой и продажей доллара в банках составляет 0,95%, для евро — 1,26%.

Теперь перейдем к менее популярным в наших краях валютам. Британских фунтов по курсу 53,45 года назад можно было купить 187,09. Сейчас их можно продать по цене 56. Соответственно, получится 10 477 грн, доходность — 4,77%. Сейчас спред между покупкой и продажей — 1,96%.

Швейцарских франков удалось бы купить 210,66 по курсу 47,47 грн. Сейчас по курсу 52,9 удалось бы их продать на 11 143 грн, что обеспечило бы доходность 11,43%. Для этой валюты спред в Украине составляет 1,8%.

Курс японской иены год назад составил 0,28 грн для ее покупки. То есть купить мы смогли бы 35 714 иен. Сейчас продать японскую валюту удалось бы по курсу 0,24. На руки мы получили бы 8 571 грн, что означает убытки в 14,3%. Это первый случай, когда обменные операции принесли бы нам минус, несмотря на то, что на международных рынках курс почти не изменился. Всему виной фантастический спред, который составляет 25%. При этом следует учитывать, что в какие-то периоды в банках вообще может не быть иены. В обменниках найти японскую валюту проще, но и спред здесь заоблачный — около 17%. Год назад условия были немного лучше, что несколько уменьшило бы наши потери.

Польские злотые редко рассматриваются, как инвестиционная валюта. Однако из-за близости страны у нас они стали популярными. Год назад мы бы купили их по курсу 10,4, то есть получили бы 961,5 злотых. Сейчас бы продали по курсу 11,5, и получили бы 11 057 грн — доходность 10,57%. Спред для польской валюты сейчас в Украине составляет 4,8%.

Доходность инвестиций в валюту

Валюта Доходность за год, % Текущий спред, % Евро 11,53 1,26 Швейцарский франк 11,43 1,8 Злотый 10,57 4,8 Британский фунт 4,77 1,96 Доллар США 0,19 0,95 Иена -14,3 25

Как видим, наши соотечественники, которые после победы Трампа изменили свои приоритеты с долларов на евро, сделали это вполне правильно. Среди популярных валют именно европейская оказалась самой успешной. Бросить вызов ей могли бы франк и злотый, но против них сыграли более высокие спреды.

За франками — в Швейцарию?

«Минфин» заинтересовался, было ли бы более выгодно покупать наличную валюту в ее родных странах. Конечно, не за гривну, а, например, евро или доллары.

При покупке валюты в Швейцарии стоит быть внимательным, поскольку за такие операции часто устанавливают комиссии. Например, в крупнейших банках страны — UBS и Credit Suisse — плата будет составлять ориентировочно 5−10 франков. Но это распространяется только на тех посетителей, которые не являются клиентом учреждения. Для «своих» операции проводятся без комиссии.

Сервис обмена валюты предоставляет местная почта в своих отделениях. Правда, чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно проживать в стране (не обязательно быть гражданином).

Еще одно популярное место обмена валют — железнодорожные кассы. Воспользоваться сервисом могут гости страны, но и здесь есть нюанс. Операции проводятся без комиссии для тех, у кого есть месячный или годовой проездной билет. В противном случае, придется платить 5 франков за обмен. Спред для операций франк-евро здесь составляет 6,4%, а для доллара — более 10%.

В Великобритании, помимо банков и почтовых отделений, достаточно развита сеть пунктов обмена валют. Среди самых крупных — Travelex, Travelfx и т. д. Возможно, сказывается большая туристическая направленность государства. Спреды здесь гораздо лучше, чем в Швейцарии. К примеру, для операций фунт-евро в сервисе Travelfx спред будет составлять 1,4%, а для обмена доллара — 2,35%.

В почтовых отделениях Британии цена валюты зависит от суммы сделки — чем больше, тем более выгодно. Посчитать спред здесь не удалось, ведь почтовый сайт указывает только цену покупки доллара или евро, а цены обратной сделки здесь нет. Однако, исходя из стоимости покупки валюты, она обойдется дороже, чем у Travelfx.

Хотя в Британии спреды ниже, чем в Швейцарии, они все же уступают украинским. Правда, следует учитывать, что все сервисы в обеих странах, которые мы просмотрели при подготовке материала, говорят о продаже денег для путешествий. Инвестиция валюты «под матрас» здесь менее популярна, а потому разница в купле-продаже имеет не столь принципиальное значение.

Электронная валюта

Желающие заработать на изменении курса валют могут покупать электронные деньги, вместо бумажных. Как среди украинцев, так и в мире популярны такие приложения, как Revolut и Wise.

Первая платформа заявляет, что по базовому тарифному плану Standard можно ежемесячно без комиссии конвертировать эквивалент в 1 тыс. евро. На своем сайте сервис не прописывает курс купли-продажи валютной пары подобно нашим обменникам. Вместо этого, отдельно указывается курс покупки для каждого варианта. К примеру, если за американские доллары вы покупаете фунты, то курс будет 0,7466 фунт/$. Теперь наоборот: конвертируете фунты в доллары и курс указывается 1,3306$/фунт.

Чтобы понять, какая наценка, попытаемся посмотреть результат покупки и мгновенной продажи валюты. За $100 сервис предлагает нам 74,66 фунта. Теперь наоборот — за 74,66 фунта мы можем получить назад $99,33. Выходит, что спред составляет 0,67%.

У Wise другой подход. Сервис заявляет, что устанавливает самые лучшие рыночные курсы. Прописывает он их подобно к Revolut, но пересчет продемонстрировал, что, например, для пары доллар-фунт спред действительно скромный — менее 0,01%. Разница настолько невысокая, что может быть связана с колебанием валюты за несколько секунд, которые пошли на переключение между ними. В то же время Wise берет комиссию за операцию. Она будет зависеть и от валютной пары и от суммы. Обычно она колеблется в пределах 0,3−2,5%. Ниже она для более популярных валют, но следует учитывать, что при двойной конвертации комиссия оплачивается дважды.

В целом, как продемонстрировала проверка спредов «Минфином», они хотя и откусывают часть прибыли, но все же позволяют зарабатывать, если речь идет о популярных валютах. Потерять же инвестор может на «неправильном» изменении курса, поэтому стремительно переходить из одной валюты в другие однозначно не стоит. Вместо этого, лучше расширить диверсификацию портфеля.