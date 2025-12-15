Гиганты Уолл-стрит прогнозируют падение доллара в 2026 году

Ведущие инвестиционные банки мира, включая Deutsche Bank и Goldman Sachs, ожидают, что в следующем году американская валюта возобновит свое падение. Главной причиной аналитики называют политику Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая продолжает снижать процентные ставки, в то время как другие центральные банки мира удерживают их на текущем уровне или даже повышают. Об этом сообщает Bloomberg.

Почему инвесторы избавляются от доллара

Стратеги финансовых учреждений прогнозируют, что в 2026 году доллар снова ослабнет. Ключевым фактором станет разрыв в монетарных политиках: пока США смягчают условия кредитования, другие страны действуют иначе. Такая ситуация создает стимул для инвесторов продавать американские долговые обязательства и переводить капитал в страны с более высокими процентными ставками, где можно получить большую прибыль.

Консенсус-прогноз, собранный Bloomberg, предполагает, что индекс доллара снизится примерно на 3% к концу 2026 года.

«Есть достаточно возможностей для того, чтобы рынки учли более глубокий цикл снижения ставок. Это оставляет много пространства для дальнейшего ослабления доллара», — считает Дэвид Адамс, руководитель валютной стратегии Morgan Stanley.

Его банк настроен еще более пессимистично, прогнозируя падение доллара на 5% уже в первой половине следующего года.

Политический фактор и роль Трампа

Ситуация осложняется политическим контекстом. Ожидается, что президент Дональд Трамп может оказывать давление на ФРС, требуя еще более активного снижения ставок. Кроме того, администрация Трампа исторически склонна к ослаблению доллара, поскольку это выгодно для американских экспортеров и помогает бороться с торговым дефицитом.

Трейдеры уже закладывают в цены два снижения ставки на четверть пункта в следующем году. Последние комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла, который отметил, что дебаты точатся вокруг того, «снижать или ждать», а не «повышать», успокоили рынки, но в то же время усилили давление на валюту.

Противоположное мнение: кто верит в доллар

Несмотря на общий пессимизм, некоторые эксперты остаются на стороне американской валюты. Аналитики Citigroup и Standard Chartered считают, что мощная экономика США, подпитываемая бумом искусственного интеллекта, будет продолжать привлекать инвестиции.

«Мы видим сильный потенциал для циклического восстановления доллара в 2026 году», — отметила команда Citigroup в своем годовом прогнозе.

Они убеждены, что технологический прогресс и экономический рост перевесят фактор процентных ставок.