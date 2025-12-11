Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
11 декабря 2025, 13:46 Читати українською

Доллар или евро: в какой валюте хранить сбережения

Стоимость доллара в корзину основных мировых валют за год снизилась на 10%. Что стало причиной этого падения и стоит ли спешить в обменники, чтобы заменить доллары на евро, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Стоимость доллара в корзину основных мировых валют за год снизилась на 10%.

Не самый лучший год для доллара

Пожалуй, немного рано подводить итоги на финансовых рынках, ведь до Нового года еще целых три недели и в ситуации, когда биржевые индексы штурмуют исторические максимумы, оценка компаний, в среднем, на треть превышает среднее значение за последние полвека, а инвесторы, если верить Индексу жадности и страха CNN, даже несмотря на уверенный рост рынков, не на шутку напуганы, случиться может что угодно. Но, думаю, что о достижениях и перспективах американского доллара, главной резервной валюты в мире и самого любимого средства сбережений для миллионов украинцев, сказать несколько слов будет уместно.

Что и говорить — год для доллара был неудачным, и ни одному Николаю Чудотворцу уже не под силу исправить ситуацию. С начала года Индекс доллара (DXY), отражающий его стоимость по отношению к корзине основных мировых валют — евро, иены, фунта, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка — потерял 10% и продолжает падать. Не знаю, насколько украинцам важно, как меняется соотношение стоимости доллара к иене или канадскому доллару, а вот его курс по отношению к евро — вопрос всегда актуальный.

Что бы там ни говорили об инвестиционной привлекательности земли, недвижимости или ОВГЗ, привычка украинцев конвертировать свободные гривны в более надежные мировые валюты никуда не делась. Вот только вопрос — доллар или евро?! И если на протяжении десятилетий в Украине доллар уверенно держал первенство среди средств сбережения стоимости, то в последнее время все больше соотечественников начинают отдавать предпочтение евро, и на вопрос — какая из двух валют надежнее хранится под матрасом? — не всегда удается найти однозначный ответ.

В этом году, по данным украинских банков, доля евро в общем спросе на иностранную валюту в Украине росла. Если в 2024 году она составляла 26%, то в 2025-м выросла до 33−35%. И этому факту есть немало объяснений: (1) торговля с ЕС — это половина всего внешнеторгового оборота Украины; (2) при определении курса гривны НБУ постепенно переориентируется с доллара на евро; (3) большая часть помощи союзников поступает в евро; (4) миллионы украинцев, находящихся в странах ЕС, получают доходы и осуществляют расчеты в евро; (5) население пытается диверсифицировать сбережения между двумя основными мировыми валютами и к ранее купленным и надежно спрятанным долларам добавляет евро; (6) ожидания дальнейшей девальвации доллара по отношению к основным мировым валютам укрепляются, что также не в его пользу.

Почему доллар слабеет

Одной из главных причин является либерализация монетарной политики США. Осенью, после девятимесячной паузы, ФРС продолжила снижать учетную ставку, что делает инвестиции в долларовые активы, например, государственные облигации США, менее прибыльными по сравнению с активами других стран, где ставки остаются высокими или снижаются медленнее, как в Еврозоне и Великобритании, или даже растут, как в Японии. Это снижает спрос на доллар и давит на DXY.

На этой неделе, в среду, 10 декабря, центральный банк США должен принять решение о дальнейшей судьбе учетной ставки, и вероятность того, что она будет снижена еще на 25 б.п., в настоящее время составляет 87%. Более того, в мае 2026 года действующий председатель ФРС Джером Пауэлл покидает свой пост, и очень вероятно, что его место займет Кевин Хассет, который является сторонником дальнейшего снижения ставки, и, собственно, именно поэтому и ходит в фаворитах Трампа среди возможных кандидатов на пост.

Пора ли менять валюту?

Многие аналитики ожидают, что в первой половине следующего года тенденция ослабления доллара продолжится. И кроме дальнейшего возможного снижения ставки в США этому могут способствовать экономический рост стран, являющихся крупнейшими торговыми партнерами Америки, торговый и бюджетный дефицит в США и определенная непредсказуемость политики Трампа. Но учитывая, что американская экономика в последнее время довольно неожиданно демонстрирует значительную устойчивость, и в следующем году, скорее всего, экономический рост составит не менее 2%, крупные банки Уолл-стрит прогнозируют, что девальвация доллара будет существенно меньше, чем в этом году, и в итоге курс не превысит $1,20 за евро. Поэтому, мне кажется, панический обмен долларов на евро или какую-либо другую валюту будет немного запоздалым решением.

А вот что касается дальнейшего пополнения ваших «матрасных» инвестиций, то очень вероятно, что впереди нас ждет эра евро. Близость к Европе, перспективы членства Украины в ЕС, увеличение количества контактов и объемов торговли именно со странами Еврозоны делают евро гораздо более практичной валютой для рядового украинца. Даже если вы планируете переводить валюту на свой инвестиционный брокерский счет в США, все равно придется делать это в евро, а уже потом конвертировать в доллары. Так что, отвечая на вопрос «Доллар или евро?», европейская валюта кажется более привлекательной!

Автор:
Компан Иван
Финансист, основатель First Kyiv Investment Club Компан Иван
First Kyiv Investment Club
Комментарии - 1

GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 декабря 2025, 14:39
