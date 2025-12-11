Доллар или евро: в какой валюте хранить сбережения

Стоимость доллара в корзину основных мировых валют за год снизилась на 10%. Что стало причиной этого падения и стоит ли спешить в обменники , чтобы заменить доллары на евро , рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Не самый лучший год для доллара

Пожалуй, немного рано подводить итоги на финансовых рынках, ведь до Нового года еще целых три недели и в ситуации, когда биржевые индексы штурмуют исторические максимумы, оценка компаний, в среднем, на треть превышает среднее значение за последние полвека, а инвесторы, если верить Индексу жадности и страха CNN, даже несмотря на уверенный рост рынков, не на шутку напуганы, случиться может что угодно. Но, думаю, что о достижениях и перспективах американского доллара, главной резервной валюты в мире и самого любимого средства сбережений для миллионов украинцев, сказать несколько слов будет уместно.

Что и говорить — год для доллара был неудачным, и ни одному Николаю Чудотворцу уже не под силу исправить ситуацию. С начала года Индекс доллара (DXY), отражающий его стоимость по отношению к корзине основных мировых валют — евро, иены, фунта, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка — потерял 10% и продолжает падать. Не знаю, насколько украинцам важно, как меняется соотношение стоимости доллара к иене или канадскому доллару, а вот его курс по отношению к евро — вопрос всегда актуальный.

Что бы там ни говорили об инвестиционной привлекательности земли, недвижимости или ОВГЗ, привычка украинцев конвертировать свободные гривны в более надежные мировые валюты никуда не делась. Вот только вопрос — доллар или евро?! И если на протяжении десятилетий в Украине доллар уверенно держал первенство среди средств сбережения стоимости, то в последнее время все больше соотечественников начинают отдавать предпочтение евро, и на вопрос — какая из двух валют надежнее хранится под матрасом? — не всегда удается найти однозначный ответ.

В этом году, по данным украинских банков, доля евро в общем спросе на иностранную валюту в Украине росла. Если в 2024 году она составляла 26%, то в 2025-м выросла до 33−35%. И этому факту есть немало объяснений: (1) торговля с ЕС — это половина всего внешнеторгового оборота Украины; (2) при определении курса гривны НБУ постепенно переориентируется с доллара на евро; (3) большая часть помощи союзников поступает в евро; (4) миллионы украинцев, находящихся в странах ЕС, получают доходы и осуществляют расчеты в евро; (5) население пытается диверсифицировать сбережения между двумя основными мировыми валютами и к ранее купленным и надежно спрятанным долларам добавляет евро; (6) ожидания дальнейшей девальвации доллара по отношению к основным мировым валютам укрепляются, что также не в его пользу.

Почему доллар слабеет

Одной из главных причин является либерализация монетарной политики США. Осенью, после девятимесячной паузы, ФРС продолжила снижать учетную ставку, что делает инвестиции в долларовые активы, например, государственные облигации США, менее прибыльными по сравнению с активами других стран, где ставки остаются высокими или снижаются медленнее, как в Еврозоне и Великобритании, или даже растут, как в Японии. Это снижает спрос на доллар и давит на DXY.

На этой неделе, в среду, 10 декабря, центральный банк США должен принять решение о дальнейшей судьбе учетной ставки, и вероятность того, что она будет снижена еще на 25 б.п., в настоящее время составляет 87%. Более того, в мае 2026 года действующий председатель ФРС Джером Пауэлл покидает свой пост, и очень вероятно, что его место займет Кевин Хассет, который является сторонником дальнейшего снижения ставки, и, собственно, именно поэтому и ходит в фаворитах Трампа среди возможных кандидатов на пост.

Пора ли менять валюту?

Многие аналитики ожидают, что в первой половине следующего года тенденция ослабления доллара продолжится. И кроме дальнейшего возможного снижения ставки в США этому могут способствовать экономический рост стран, являющихся крупнейшими торговыми партнерами Америки, торговый и бюджетный дефицит в США и определенная непредсказуемость политики Трампа. Но учитывая, что американская экономика в последнее время довольно неожиданно демонстрирует значительную устойчивость, и в следующем году, скорее всего, экономический рост составит не менее 2%, крупные банки Уолл-стрит прогнозируют, что девальвация доллара будет существенно меньше, чем в этом году, и в итоге курс не превысит $1,20 за евро. Поэтому, мне кажется, панический обмен долларов на евро или какую-либо другую валюту будет немного запоздалым решением.

А вот что касается дальнейшего пополнения ваших «матрасных» инвестиций, то очень вероятно, что впереди нас ждет эра евро. Близость к Европе, перспективы членства Украины в ЕС, увеличение количества контактов и объемов торговли именно со странами Еврозоны делают евро гораздо более практичной валютой для рядового украинца. Даже если вы планируете переводить валюту на свой инвестиционный брокерский счет в США, все равно придется делать это в евро, а уже потом конвертировать в доллары. Так что, отвечая на вопрос «Доллар или евро?», европейская валюта кажется более привлекательной!