Доллар, франк, фунт и песо: как они завоевывали мир и мимикрировали

Хотя это может показаться странным, но у большинства стран мира нет оригинальных названий валюты. Некоторые пользуются едиными деньгами для всего региона, как, например, евро , у кого-то валюта называется так же, как у соседей, например, динар (8 государств), рупия (7) или крона (6), а целый ряд стран продолжают использовать название денежной единицы бывших колонистов.

Почему государства не стремятся к оригинальности, и какое название денег является самым популярным в мире, — решил разобраться «Минфин».

Актуальность вопроса названия денег выросла вместе с инициативой Нацбанка переименовать украинскую разменную монету «копейку» в «шаг». В НБУ настаивают, что слово «копейка» не имеет никакого отношения к истории Украины и является воспоминанием о российской оккупации.

При этом шаги были распространены на территории Украины в XVI—XVII вв. , хотя это были, скорее, польско-литовские деньги. Кроме этого, шагом назывались марки, которые использовались как разменные деньги в Украинской Народной Республике в начале прошлого века.

Некоторые эксперты раскритиковали инициативу как такую, которая приведет к дополнительным затратам на новый дизайн, изготовление монет, системы их пересчета в банках и замену. Скептически, согласно опросу Rakuten Viber, отнеслись к ней и граждане. Не поддержали переименование копеек 57% опрошенных, еще 19% заявили, что им все равно, и только 24% полностью согласились с предложением.

Мы далеко не единственные, кто мало внимания обращает на название денег и не ассоциирует его с прошлым порабощением.

Доллар — мировой лидер

Американский доллар — не только популярная валюта в мире, само название «доллар» любят во всех регионах планеты.

Так называется денежная единица в 58 государствах и территориях. Среди них некоторые страны пользуются не собственными денежными единицами. Например, в целом ряде островных государств Океании местная валюта — это австралийский доллар (в частности, в Науру, Кирибати, Тувалу и т. д. ), ряд государств и территорий пользуются американским долларом (в их числе Пуэрто-Рико, Маршалловы острова, Палау и т. д. ), а в ряде небольших государств — общий восточно-карибский доллар.

Если же говорить об «оригинальных» долларах, то так называются валюты в 22 государствах. Самые заметные среди них, кроме США, — Канада, Австралия, Новая Зеландия, Гонконг, Сингапур, Китайская Республика (Тайвань), Ямайка, Гайана, Либерия, Намибия и т. д. Таким образом, долларом свои деньги называют фактически во всех частях света, кроме Европы.

При этом слово «доллар» не американское, оно — европейское. Происходит оно с территории современной Чехии, где в XVI веке чеканили серебряные монеты йоахимсталеры, названные в честь города рядом с большими залежами драгоценного металла.

Благодаря унифицированному весу и высокому качеству серебра местные монеты надолго стали стандартом для всей Европы, а их название упростили до «талер», в Швеции, Дании и Нидерландах это слово звучало как «далер», а в Англии трансформировалось в «доллар». Отсюда оно и попало в Северную Америку, где долларами называли большие серебряные монеты из любой страны.

Самое большое влияние на закрепление слова «доллар» в разных уголках мира оказала не нынешняя американская валюта, а «испанский доллар», который на протяжении веков являлся основным средством международной торговли. По факту это был ответ талеру — монета такого же веса и с столь же высокой чистотой металла.

Благодаря испанскому влиянию это слово, в частности, закрепилось в Юго-Восточной Азии. Даже в США «испанский доллар» оставался законным средством платежа до середины XIX века.

Таким образом, еще задолго до глобального доминирования американской валюты «доллар» для многих людей был по факту синонимом слова «деньги». Когда в 60-х годах ХХ ст. Австралия отказалась от фунтов и выбирала новое название для национальной валюты, было внесено более тысячи предложений, но от них все отказались именно в пользу доллара. В то же время в Новой Зеландии продвигалось название «киви», но оно стало лишь неформальным, а предпочтение жители страны отдали старому доброму «доллару».

В самой Испании и испаноязычных странах Америки «доллар» называли «песо». И это название тоже остается в современности. Песо — валюта 7 государств Латинской Америки (в том числе Мексики, Аргентины и Чили), а также Филиппин. Еще 8 стран в разные годы отказались от этого названия.

О франке забыла Франция, но не Африка (и Швейцария)

Франк, который в самой Франции был заменен на евро, остается денежной единицей в 25 государствах и территориях.

При этом есть несколько видов «франков», которые одновременно действуют в нескольких странах:

западноафриканский франк (franc CFA BCEAO) — денежная единица в 8 африканских государствах, среди которых Кот-д'Ивуар, Мали, Сенегал, Бенин;

центральноафриканский франк (franc CFA BEAC) — валюта 6 африканских государств, в частности, Камеруна, Республики Конго и Чада.

Собственные франки есть еще у 6 государств Африки, например, у Руанды, ДP Конго, Джибути. Африканские страны, где используются франки, — это в основном бывшие французские и бельгийские колонии.

Помимо этого, есть тихоокеанский франк, но он применяется в заморских территориях Франции (в частности, Новой Каледонии и Французской Полинезии).

Самые сильные дискуссии по поводу названия денег возникают в странах групп CFA, поскольку часто раздаются обвинения, что из-за этих денег Франция сохраняет свое влияние на них. Франки CFA были созданы для региона в 1945 году, когда эти государства были колониями. После объявления их независимости валюты остались привязанными к французскому франку, а теперь к евро, и гарантированы казначейством Франции. Поэтому эти деньги демонстрируют стабильность, а государства реже испытывают финансовые кризисы.

Когда еще в 60−70-х годах прошлого столетия из этого финансового объединения ушли несколько государств, они столкнулись с таким штормом на валютном рынке, что долгое время на подобные решения никто не решался.

В то же время сейчас ряд государств все же говорят о подготовке к такому шагу. Речь идет о Буркина-Фасо и Нигере, в которых произошли государственные перевороты, а новая власть поссорилась с соседями и Францией. Эти страны создали Альянс государств Сахеля (AES), к которому присоединилось также Мали.

«Мы разорвем все связи, которые держат нас в рабстве», — заявил в этом году руководитель переходного правительства Буркина-Фасо капитан Ибрагим Траоре, добавив, что речь идет в том числе и о валюте.

«Валюта — это признак суверенитета. … Страны-члены AES участвуют в процессе восстановления своего полного суверенитета. Для наших государств больше не приемлемо быть дойной коровой Франции», — поддержал такую позицию его коллега из Нигера Абдурахман Чиани.

Точных дат смены валюты от этих государств не поступало. К тому же, их союзники из Мали уже поспешили заверить, что франк их вполне устраивает.

Дело в том, что привязка к евро остается защитой от инфляции и обесценивания денег. Например: экономически более мощные государства региона — Нигерия и Гана, у которых независимые валюты, — регулярно сталкиваются с этими проблемами.

В других странах группы CFA многие жители тоже недовольны засилием франков, но власти готовы максимум на переименование денег, да и то в неопределенном будущем.

«Если нас беспокоит термин „франк CFA“, то мы должны его изменить», — заявил несколько лет назад президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара, вместе с тем подчеркнув, что эта валюта «крепкая, ценится и хорошо управляемая».

Кроме африканских стран, франк — национальная денежная единица Швейцарии. Эта же валюта используется в соседнем Лихтенштейне.

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В Швейцарии название «франк» закрепилось с 1850 года, хотя первая попытка его введения произошла полвека раньше — во время Наполеоновских войн. Именно из-за политического и финансового влияния Франции на формирование государства и объясняется выбор названия валюты. Новыми деньгами заменили тысячи разрозненных монет и банкнот, которые выпускали провинции, города и даже отдельные церковные аббатства.

Королевские традиции

Свой след в названиях валют оставила и Великобритания. Кроме нее, фунтами свои деньги называют еще 11 государств и территорий. Среди независимых стран — это, в частности, Египет, Ливан и Сирия.

Первым в этом регионе появился египетский фунт, который выпускался еще с конца XIX века и был привязан к английской валюте.

После Первой мировой войны и распада Османской империи именно египетский фунт стал применяться в соседних арабских государствах. Во Вторую мировую войну валюты государств Ближнего Востока были привязаны к Британской валюте, что еще более существенно закрепило использование слова в регионе.

Однако не во всех странах региона закрепилось название «фунт». В частности, Иордания еще в 1950 году перешла на динар.

Если в арабских странах распространение получило слово «фунт», то несколько бывших колоний Британии в Африке назвали свои деньги шиллингами — раньше это были разменные монеты в Англии.

Национальные шиллинги стали денежной единицей в 4 государствах — Кении, Танзании, Уганде и Сомали. Причина этого в том, что к середине ХХ века у них в обращении был восточноафриканский шиллинг — введенный колониальной администрацией.

Часть региона все же избавилась от унаследованных от колонистов названий. Так, еще в 60-х Лесото заменило фунт на лоты, а Нигерия переименовала свою валюту на найру в 70-х. Однако в тех странах, где остались фунты и шиллинги, значительных дискуссий о переименовании нет. С одной стороны, названия используются слишком долго, а с другой — фактического влияния на них у Британии нет, поэтому здесь совсем не та ситуация, как с франком CFA.

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Европейские слова просто крепко закрепляются в местных языках, размывая исторические параллели. Даже когда в конце 80-х Уганда проводила деноминацию валюты, срезая с банкнот несколько лишних нулей, она вместо шиллингов ввела «новые шиллинги», не ища названия денег с давних эпох.