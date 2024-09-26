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26 сентября 2024, 9:08 Читати українською

Серебро: как бюджетно вложиться в драгметаллы и стоит ли это делать сейчас

Рынок золота продолжает покорять новые максимумы: цены превысили отметку $2 600 за тройскую унцию. Ралли в золоте продолжится на фоне перспективы снижения процентных ставок и роста геополитической напряженности, но серебро превзойдет золото по динамике роста в течение года, считают аналитики UBS. На чем основываются такие прогнозы, рассмотрим ниже.

Рынок золота продолжает покорять новые максимумы: цены превысили отметку $2 600 за тройскую унцию.
Даже в эпоху глобальной мировой политической и экономической турбулентности большинство инвесторов хотят не только сохранить свои сбережения, но и заработать. Экономические противоречия между мировыми центрами влияния сейчас на пике, что только усиливает желание консервативных частных инвесторов и крупнейших мировых финансовых игроков застраховать себя от потрясений и катаклизмов.

Главным рецептом для сохранения и заработка на мировых рынках сейчас остается все та же диверсификация активов. В том числе и в драгметаллы.

Но золото, особенно после его скачков до уровней выше $2 500−2 600 за унцию, уже не всегда доступно рядовому инвестору из-за дороговизны. Если к этому прибавить еще и специфику украинского рынка драгметаллов с низкой конкуренцией между продавцами и массой ограничений со стороны Нацбанка, цена на золото получается для наших граждан еще выше.

Тем, кто уже не может себе позволить выложить кругленькую сумму за золотые слитки, подойдет вариант инвестировать в серебро. На международных площадках его стоимость во многом повторяет динамику цен на золото. При этом сами цены остаются весьма демократичными.

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Стоимость золота

Стоимость серебра

Именно благодаря более низкой, в сравнении с золотом, стоимости серебро пользуется спросом у отечественных инвесторов: люди вкладываются в этот металл как в виде серебряных монет того же Нацбанка или других стран, так и в виде слитков.

Напомню, что основная часть серебряных монет по традиции чеканится всеми мировыми монетными дворами «в привязке» к тройской унции (31,1 грамма чистого металла). То есть обычно эти монеты содержат 15,5 грамма (пол-унции) чистого серебра или 31,1 грамм (унция).

Самые популярные серебряные слитки, используемые в Украине для инвестиций и как сырье для ювелиров, весом 100 грамм, 250 грамм, 500 грамм и 1 килограмм. В итоге выбор у инвестора достаточно простой: либо монеты, у большинства из которых, кроме стоимости самого драгметалла, есть еще и нумизматическая ценность, либо слитки.

Хочу подчеркнуть еще одно принципиальное отличие золота от серебра — это главные влияющие на стоимость металла факторы. Спрос на золото формируют не только частные инвесторы, но и крупные инвестиционные фонды, а также центральные банки мира, которые покупают этот металл для своих ЗВР.

На стоимость серебра решающее влияние оказывает спрос со стороны тех инвесторов, которые не могут себе позволить инвестировать в золото, а также промышленных потребителей (в последнее время — в электронике, ювелирной промышленности, автомобилестроении и «зеленой» энергетике). Поэтому многие инвесторы и используют серебро, как дополнительный инструмент для диверсификации рисков.

Перспективы серебра на ближайшее время

Если посмотреть на график цен на серебро после завершения активной стадии пандемии, то можно заметить общую тенденцию к росту. С $18 за унцию в 2022 году серебро на момент написания статьи взлетело до почти $31 за унцию. То есть цена серебра выросла в 1,72 раза, что можно назвать очень неплохим результатом для тех, кто в тот период вложился в этот драгметалл, а теперь решил зафиксировать свою прибыль.

В гривне результат еще выше из-за девальвации нацвалюты к доллару.

Если отталкиваться от официального курса Нацбанка по доллару, то, если 04.01.2022 г. тройская унция серебра стоила 624,01 гривны, по состоянию на 25.09.2024 г. — 1 276,60 грн. То есть 1 унция серебра в гривнах за этот период подорожала почти в 2,046 раза, что превышает темпы официальной инфляции в Украине за этот период:

Начавшийся цикл снижения процентных ставок ФРС, да еще и с учетом возрастания геополитической и военной напряженности в мире, по классике экономической теории работает в пользу укрепления позиций драгметаллов. На золоте это видно несколько лучше (см. график выше), так как это основной инструмент вложений в драгметаллы для богатых консервативных инвесторов, но и серебро подросло на этих новостях почти до $31 за унцию.

Ключевыми в определении мировой цены на серебро сейчас являются:

Политика ФРС в части темпов и сроков снижения процентных ставок.

Промышленное потребление серебра, «ювелирка» и нумизматика. Особенно спрос вырос в «зеленой» энергетике и ювелирной промышленности. Серебро — ключевой элемент для солнечных панелей, в каждой из них используется около 20 граммов этого металла. В августе 2022 года сенат США принял Закон о снижении инфляции, который включает в себя и законопроект о долгосрочных расходах на сумму около $430 млрд для поощрения инвестиций в солнечную и другие источники возобновляемой энергии. Аналогичные меры предпринимает и Европа.

И хотя с технической реализацией этого проекта в США за 2022−2024 годы все очень непросто, а политизация любых решений законодателей Америки на фоне предстоящих президентских выборов коснулась и «зеленой» энергетики, эта программа — серьезный сигнал для всех мировых игроков и спекулянтов, специализирующихся на рынке драгметаллов.

Например, только одна Индия увеличила импорт серебра в 2024 году до рекордных 2 295 тонн в феврале, что превысило весь месячный объем мирового производства. А за первые 4 месяца 2024 года эта страна импортировала 4 172 тонны серебра, что превзошло весь объем импорта этого металла за 2023 год. Активно растет по всему миру и потребление серебра в нумизматической отрасли, так как все больше стран стали использовать свои монетные дворы для чеканки инвестиционных и памятных серебряных монет.

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Прогноз цен до конца 2024 года

С учетом роста промышленного спроса на серебро, а также сохранения интереса к нему инвесторов для диверсификации своих активов, долгосрочный прогноз по серебру остаётся достаточно оптимистичным. Если сейчас, после первого снижения ставок ФРС, серебро прочно закрепится выше психологического порога в $30 за унцию, то к концу 2024 года, при дальнейшем снижении процентных ставок Федрезерва, цены на серебро могут стабилизироваться в более высоком диапазоне. Различные аналитики прогнозируют, что к концу 2024 года цена на серебро будет в пределах от $30 до $48 за унцию.

Я все же считаю, что уровни свыше $40 за унцию до конца этого года пока маловероятны. Причина — такой значительный скачок цен за столь короткий период приведет к заметному снижению потребления серебра в мировой промышленности из-за дороговизны конечной продукции с содержанием серебра.

С учетом тенденции по мировым запасам серебра, поведения инвесторов в физическое золото и серебро, предстоящих выборов в США и двух предстоящих заседаний ФРС, на которых процентные ставки могут быть снижены в совокупности на 0,5% годовых, скорее всего, нас ждет коридор по серебру в пределах $27−35 за унцию.

Стоит также учесть, что даже ситуативные проседания цен на серебро в долларах у нас в Украине с лихвой перекрываются девальвацией гривны относительно доллара. Что в итоге приводит к тому, что на данном этапе в гривне наши инвесторы через год-два получат за свой слиток все равно больше, чем та сумма, за которую они его покупали. Это хорошо видно на графике стоимости 1 грамма серебра в Украине.

В этой ситуации я продолжаю считать серебро одним из инструментов диверсификации рисков для инвесторов как в мире, так и в Украине в пределах консервативных 5−10% своих сбережений (в совокупности вложения в золото и серебро). Более рисковым инвесторам в 2024 году можно увеличить эту долю до 15% сбережений: 70% этой доли в золоте и около 30% — в серебре.

Еще раз хочу напомнить, что инвестиции в драгметаллы — это в основном вложения с горизонтом в 2−3 года минимум с возможными ситуативными скачками цен на серебро и золото в этом периоде. Поэтому делать ставку именно на моментальный рост цен на серебро в пределах 20−30% за год или даже за меньший период я бы сейчас не стал.

Ликвидность вложений в серебро: украинская специфика

На форуме «Минфина» некоторые читатели пишут о том, что, купив слиток, ювелирное украшение или серебряную монету, могут его сдать только по цене лома. Это не совсем корректно, так как есть специфика в оценке и инвестиционной природе этих вещей:

Слитки. Тут все зависит от ценников приема/продажи слитка банками, его сохранности и ценовой политики банка. Сейчас, в условиях низкой конкуренции, банки действительно ставят заниженную, по сравнению с мировой, цену на серебро или золото в слитке и завышенную цену продажи.

Но если учесть, что инвестиции в драгметаллы — это вложения с горизонтом в 2−3 года минимум, то даже подобные занижения банками своих ценников выкупа слитков с лихвой перекрываются ростом цен на эти драгметаллы в пределах этого горизонта.

Памятные монеты. Тут цена изначально зависит от двух факторов: цены самого драгметалла на данный момент и нумизматической ценности купленной монеты, ее состояния, динамики цен на нее и тиража. Поэтому, купив серебряную или золотую монету, не стоит ее сдавать в ломбард (там в основном действительно ее оценят как по цене лома), а надо идти к нумизматам или на специализированные сайты коллекционеров, где за нее и дадут реальную цену.

Некоторые инвестиционные монеты ценятся нумизматами не только по стоимости содержащегося в них драгметалла, но и по степени редкости года ее выпуска и т. д. То есть это будет не только стоимость металла, но и коллекционная стоимость. Но тут надо учесть и состояние продаваемой монеты. Естественно, если непрофессиональным хранением «убить» коллекционную ценность монеты (удары, царапины, просверливание дыр в ней и т. д.), ее стоимость будет значительно ниже, вплоть до стоимости только самого драгоценного металла, как лома.

Ювелирные украшения. Тут изначально в стоимость изделия включается не только цена самого драгметалла, но и оценка труда ювелира, эстетика изделия, массовость или индивидуальность украшения и т. д.

Поэтому при сдаче ювелирных украшений их конечная стоимость зависит от совокупности перечисленных факторов. И если ювелирное украшение имеет эстетическую, историческую или художественную ценность, сдавать ее как лом — нет смысла. Опять же, для этого существуют специализированные сайты для коллекционеров и ювелиров, или, по крайней мере, антикварные магазины, где проведут реальную оценку данного украшения, не только с точки зрения стоимости драгметалла.

Все сказанное стоит учитывать при выборе объекта инвестиции в драгметаллы, с точки зрения его дальнейшей ликвидности. Более того, по мере роста конкуренции и прозрачности рынка драгметаллов в Украине будет сокращаться спред, который сейчас позволяют себе банки при покупке/продаже как серебряных, так и золотых слитков.

Поэтому, чтобы не терять деньги, советую, в любом случае, перед операциями с серебряными слитками или инвестиционными серебряными монетами внимательно промониторить предложения всех банков по покупке/продаже этого металла на данный момент, а также поинтересоваться стоимостью монеты на специализированных коллекционных сайтах. И только потом проводить какие-либо операции по уже оптимально возможной выгодной для вас цене.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
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Комментарии - 3

+
+1
korvin29
korvin29
26 сентября 2024, 9:57
#
Только в Украине огромный спред между покупкой и продажей.
+
0
Я_ __
Я_ __
26 сентября 2024, 10:20
#
++
+
0
Я_ __
Я_ __
26 сентября 2024, 9:59
#
Тема як тонка крига доволі, на унції золота все одно заробиться більше ніж на унції срібла, бо золото постійно б`є рекорди, а срібло дорожче 47 доларів не торгувалося, а якщо брати колекційні монети, ну тоді можна і на нейзильберові монети дивитися, бо в колекційних монетах тематика буде поважливіше за метал вже, тому стаття безумовно цікава, дає над чим подумати) Дякую за цікавий матеріал)
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