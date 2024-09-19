Доходность портфеля «Минфина» сравнялась с S&P 500: на какой компании заработали 62%

Долгое время проект «Минфина» был наглядным подтверждением тезиса о том, что частному инвестору не стоит собирать портфель акций самостоятельно, а вместо этого лучше купить один из фондов, повторяющий индекс S&P 500. Некоторые наши акции всегда опережали его, но общий результат оказывался хуже. Сейчас, наконец, наш портфель по факту сравнялся с показателем ключевого индекса. Рассказываем, благодаря чему это вышло.

Снижение ставок заставляет нервничать

Рекордный размер ключевой ставки ФРС за более чем 20 лет в 5,25−5,5% уходит в прошлое. Такая ставка продержалась чуть больше года, но на заседании 19 сентября была снижена на 50 б.п., то есть теперь составляет 4,75−5%.

Именно снижения ставки ожидали практически все эксперты. Под вопросом был лишь размер понижения: на 50 или 25 б.п. При этом большинство экспертов ожидали менее существенного снижения, а потому решение ФРС стало сюрпризом.

Снижение ключевой ставки обычно воспринимается, как положительная новость для рынка. Кредиты дешевеют, компании получают ресурс для развития, а активные торговцы — дешевые деньги для спекулятивных сделок.

В то же время на решение ФРС рынки отреагировали, хотя и не существенным, но снижением — примерно на 0,3%. Скорее всего, радикальное решение многих привело к мнению, что регулятор слишком переохладил экономику и теперь пытается спасти ее от падения.

По оценкам Федерального резервного банка Нью-Йорка, вероятность рецессии через год составляет около 61%. Эти оценки не гарантируют, что спад экономики действительно произойдет: например, учреждение давало вероятность 70%, что рецессия произойдет уже весной этого года. Но рынок на эти оценки смотрит с осторожностью.

Еще одна точка неопределенности — президентские выборы в США. В целом оба кандидата — загадка для рынков. Дональд Трамп обещает поддержать американские компании, способствовать добыче нефти, но готов атаковать глобальную торговлю.

В свою очередь, на Камалу Харрис возлагает надежду сектор «зеленой» энергетики, она обещает финансово помочь родителям детей, но может регулировать цены на продовольствие и повысить налоги для корпораций. Поэтому, кто из кандидатов принесет рынкам больше пользы или вреда, пока неизвестно.

Как реагирует портфель «Минфина»

Несмотря на потенциальные риски, рынки с начала года двигаются вверх. Индекс S&P 500 уже прибавил около 18%, а за последние 12 месяцев — почти 27%.

Положительно реагирует на рыночную тенденцию и наш консервативный портфель. Если при подведении предварительных итогов в июле активы выросли на 16,4%, то сейчас — на 23,6%.

S&P 500 с момента запуска нашего проекта прибавил 25,8%, но следует учитывать, что мы выбирали в основном акции, которые приносили хорошие дивиденды, поэтому вместе с ними наша доходность достигает 26,1%. ETF, ориентирующиеся на ключевой индекс, также выплачивают дивиденды около 1,28%, поэтому, с их учетом, такие фонды все еще опережают портфель редакции, но разрыв минимальный. Рассмотрим, благодаря каким акциям нам удалось добиться этого результата.

Военные технологии, как локомотив портфеля

Как и в июле, самую большую доходность среди наших акций демонстрирует производитель систем ПВО Patriot и Stinger, крылатых ракет Tomahawk и большого количества другого военного оборудования — RTX Corporation. Когда мы подводили итоги летом, акции компании выросли на 41,6%, а сейчас продемонстрировали фантастические 62%.

Толчком к столь стремительному росту стал отчет за второй квартал этого года. Продажи корпорации за год взлетели на 8%. Однако гораздо важнее то, что скорректированная чистая прибыль RTX достигла $1,9 млрд, примерно на 200 млн опередив прогнозы аналитиков.

Это позволило производителю оружия улучшить ожидание скорректированной прибыли на весь год примерно на $100 млн — до $5,35−5,45 млрд.

Улучшились показатели работы не только военного подразделения RTX, которое с начала российского вторжения в Украину завалено еще и заказами гражданского авиационного направления, — этому способствует рост коммерческого авиасообщения.

Аналитики инвестиционного подразделения Bank of America в своем последнем прогнозе видят потенциал для дальнейшего роста акций RTX за год еще примерно на 18%. Солидарны с ними и специалисты Alembic Global, прогнозирующие рост на 13%.

Чипсы и снеки стали полезными

Находясь в нашем портфеле, Kellogg — один из крупнейших в мире производителей кукурузных хлопьев, разнообразных батончиков, чипсов Pringles и других снеков, пережил разделение на две компании и переименование основного бизнеса в Kellanova. Инвесторы не слишком оценивали все эти изменения и в основном компания у нас была в незначительном минусе, или обеспечивала символическую прибыльность. В частности во время июльских итогов ее акций выросли чуть более 6%.

Однако все изменилось в конце лета. Сначала Kellanova продемонстрировала лучше прогнозируемых финансовые показатели, но об этом мгновенно все забыли, как только появилась информация, что корпорацию планирует купить Mars — производитель одноименных шоколадных батончиков, а также Snickers, M&M's и огромного количества других продуктов. Об истории этой легендарной компании и не менее легендарной семье основателей «Минфин» рассказывал ранее.

После распределения Kellanova принадлежит производство снеков, а также сухих завтраков за пределами США и Канады. Другая новосозданная компания Kellogg Co оставила в своей собственности сухие завтраки в Северной Америке.

Предполагается, что Mars купит именно Kellanova, поскольку производитель сладостей нацелен в первую очередь на расширение своего присутствия на рынке чипсов.

«Бренды Kellanova значительно расширят нашу платформу перекусов, позволяя нам еще более эффективно удовлетворять потребности потребителей и стимулировать рост бизнеса», — заявил глобальный президент Mars Snacking Эндрю Кларк.

По предварительному плану, Mars заплатит за компанию 29 млрд, а за каждую акцию — $83,5. Предполагается, что сделка будет закрыта в следующем году. Как это обычно происходит в таких случаях, выше этой отметки ценные бумаги прыгнуть не могут, ведь никто не захочет заплатить за акции больше цены будущего выкупа, и колеблются на несколько долларов ниже этой планки.

Для «Минфина» это означает, что акции Kellanova и Kellogg Co в нашем портфеле суммарно выросли на 44%.

Техногиганты продолжают радовать

Полностью оправдывает себя и ставка «Минфина» на техногигантов. Мы держим в портфеле фонд Technology Select Sector SPDR Fund, который не так давно ориентировался в первую очередь на Microsoft и Apple, но недавно заменил производителя iPhone на NVIDIA. На две главные компании приходится около 40% инвестиций фонда, а остальные распределены между десятками других технологических компаний. Среди них Broadcom, Adobe, AMD и т. д.

За год акции Microsoft выросли на 30%, а компания, специализирующаяся в основном на облачных технологиях и сервисах для бизнеса, стоит уже более $3 трлн.

NVIDIA сделала еще более ощутимый скачок. Лишь с начала года ее акции взлетели на 131% и некоторое время капитализация компании тоже превышала $3 трлн, хотя удержаться в этом клубе не удалось.

Естественно, что и Technology Select Sector SPDR Fund демонстрирует хорошую доходность. За время в портфеле акции фонда прибавили 33%.

Кроме ETF, редакция держит акции Amazon.com, которые выросли за это время почти на 42%. В последнем квартале компания существенно нарастила свои финансовые показатели — чистая прибыль выросла более чем на 9% и почти достигла $13,5 млрд.

Ключевым для компании остается рынок облачных технологий и смежное развитие искусственного интеллекта. В последнем квартале, по сравнению с данными предыдущего года, объем продаж здесь вырос на 12%. Ритейл также растет: продажи в Северной Америке прибавили 11%, а в остальном мире — 10%.

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В последние месяцы несколько инвестиционных компаний обнародовали свои прогнозы изменения цены акций Amazon через год. В Cantor Fitzgerald убеждены, что они прибавят 23%, у Wells Fargo — 20%, а специалисты Needham ожидают роста на более скромные 12%.

Авто и связь хуже индекса, но в плюсе

Отстают от S&P 500 акции телекоммуникационного гиганта Verizon и автопроизводителя Ford Motor Company. Первые выросли на 18,6%, а вторые — на 6,7%.

Для мобильного оператора эти характеристики можно считать неплохими, ведь он работает практически на стагнирующем рынке, не имея способности значительно расширить количество клиентов, либо предложить им принципиально новый продукт. В то же время у Verizon высокий денежный поток, а дивиденды, когда мы добавили эти акции в портфель, превышали 7%, сейчас из-за подорожания акций компании они около 6%, но телекомгигант все равно традиционно входит в рейтинг самых привлекательных дивидендных компаний.

Акции Ford штормит из-за переоценки потенциала рынка электромобилей. Компания отменила планы по выпуску трехрядного электрического внедорожника. На смену ему придет семейство таких внедорожников с бензиновыми и гибридными силовыми установками. А производство электрического пикапа было отложено до 2027 года. Из-за изменения планов дополнительные расходы компании достигнут $1,5 млрд.

Кто тянет доходность вниз

Символическую доходность в 2,5% обеспечили нам акции фонда iShares 7−10 Year Treasury Bond ETF, инвестирующего в американские долговые бумаги. Собственно, в этом ничего удивительного и нет, для нас эти бумаги являлись вариантом диверсификации на случай обвала рынка и обеспечения стабильной прибыли в 4% годовых в виде дивидендов.

В то же время разочаровывает ставка на сырьевые компании. На Occidental Petroleum Corporation, занимающуюся добычей газа и нефти, мы обратили внимание, поскольку это одна из любимых компаний Уоррена Баффета, долю которой он активно наращивал в прошлом году и сейчас в портфеле Berkshire Hathaway она занимает 5,75%.

Мы не знаем, доволен ли этими акциями «Оракул из Омахи», но у нас бумаги упали на 11%, и чуть больше 1% дивидендов, выплачиваемых компанией, ничуть не утешают. Причина падения акций — снижение цен на энергоносители на фоне разговоров о рецессии и спорах OPEC+ о готовности и дальше сдерживать добычу.

Еще хуже ситуация с агропромышленным гигантом Archer Daniels Midland, акции которого в нашем портфеле снизились почти на 28%. Здесь есть объективная причина, которая влияет на весь сектор, — относительно низкие цены на продовольствие. К примеру, пшеница на мировых рынках стоит примерно почти в два раза дешевле, по сравнению с пиками 2022 года, а кукуруза подешевела еще более существенно.

На этом фоне квартальные доходы Archer Daniels Midland, по сравнению с показателем прошлого года, снижаются почти на 13%.

Но гораздо больше по компании ударила информация о сомнительном качестве ее финансовых отчетов, чем заинтересовалась американская Комиссия по ценным бумагам. Компания заявила, что во всем виноват финдиректор, никто его мухлевать не заставлял, но очень быстро уволила чиновника. Но акции как упали после этого скандала на 30%, так и остаются примерно на том же уровне.

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В то же время после этого падения «Минфин» решил не фиксировать убытки, а держать бумаги дальше, ожидая, что ситуация с отчетностью разрешится, и это, если не приведет к прибылям, то, по крайней мере, существенно снизит потери.

Консервативный портфель «Минфина»