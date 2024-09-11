Apple будет стоить $4 трлн: что говорят аналитики после презентации iPhone 16

Акции Apple снизились в начале торгов во вторник после презентации iPhone 16, во время которой произошел первый осмотр некоторых новых функций искусственного интеллекта. Что именно разочаровало инвесторов и почему часть аналитиков лишь убедились в радужных перспективах Apple, пишет The Street. «Минфин» публикует перевод статьи.

Apple, которая в начале этого года отставала от крупных технологических конкурентов в создании интереса к своим инвестициям в ИИ, теперь считается самой лучшей компанией для предоставления новых технологий массовому потребителю.

Запустив вчера последнее поколение фирменного смартфона, iPhone 16, Apple рекламировала введение собственного искусственного интеллекта, получившего название Apple Intelligence, во множестве новых продуктов.

Новые iPhone поступят в продажу на следующей неделе, и Apple надеется, что новые функции на основе ИИ запустят цикл обновлений, который будет стимулировать покупку новых телефонов и справится с растущими вызовами азиатских конкурентов Samsung и Huawei.

Продажи iPhone слабеют

Apple стремится повысить интерес к iPhone, на который приходится примерно половина его годового дохода после продолжительного периода снижения продаж.

За второй квартал этого года доход от iPhone снизился на 1%, по сравнению с предыдущим годом, — до $39,3 млрд, тогда как продажи в Китае упали на 6,5% — до $14,73 млрд.

«Линейка iPhone 16 чрезвычайно важна для Apple в то время, когда потребительский спрос на новые смартфоны замедляется», — говорит главный аналитик и директор по маркетингу CCS Insight Бен Вуд. «Новые смартфоны поддерживают Apple Intelligence, который станет центральным в следующем десятилетии iPhone».

Это может объяснить, почему Apple не изменила цены на свою линейку iPhone 16, которая включает в себя новые функции камеры, больший дисплей, длительное время автономной работы и функции искусственного интеллекта. Технология И И будет выпущена в бета-версии в следующем месяце с обновлениями в течение следующих месяцев.

«Мы были разочарованы отсутствием изменений в ценах и ограниченным развертыванием искусственного интеллекта. Сейчас мы ожидаем, насколько агрессивными будут рекламные акции», — сказал аналитик CFRA Анджело Зино.

Другие эксперты однако поддержали решение Apple использовать iPhone, как плацдарм для доставки потребителям технологий ИИ.

«Печать искусственного интеллекта была повсюду на новом iPhone», — сказал вице-президент и главный аналитик Forrester Дипанджан Чаттерджи, который тем не менее отметил, что «отсутствие четкости временных рамок для развертывания ИИ замедлит обновление iPhone».

Обмен старых смартфонов

Apple заявила, что новая линейка iPhone будет варьироваться от $799 за iPhone 16 до $1 199 за iPhone Pro Max.

Аналитик Wedbush Дэн Айвз более оптимистичен в части влияния Apple Intelligence на продажи iPhone. Он повысил свою целевую цену на $15 — до $300 за акцию после презентации.

«Началась новая эра персонализации и того, как потребители взаимодействуют со своими iPhone, и мы считаем, что это приведет к ренессансу роста iPhone в течение следующих 12−18 месяцев, что будет стимулировать рост капитализации компании до $4 трлн в 2025 году», — сказал Айвз.

Мы продолжаем наблюдать дополнительные признаки того, что этот цикл обновления iPhone может стать историческим. Ведь сейчас, по нашим оценкам, примерно 300 миллионов iPhone во всем мире не обновлялись в течение 4 лет", — добавил он.

Смена парадигмы ИИ в Apple

Вместе с тем аналитик Deepwater Asset Management Джин Манстер отмечает, что продажи iPhone вірастут примерно на 5% или 6% в следующем финансовом году Apple, который начнется в следующем месяце. Он называет запуск Apple Intelligence «сменой парадигмы» рынка смартфонов.

В конце концов, утверждает Манстер, Apple сможет использовать многоуровневую модель ценообразования, чтобы предлагать новые продукты, включая премиум-версию OpenAI, от которой будет получать долю дохода.

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«Время и цена новых продуктов Apple — это шум», — сказал Манстер. «Важно то, что мы вступаем в смену парадигмы искусственного интеллекта, в которой только Apple может обеспечить уникальный опыт пользователей».