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13 сентября 2024, 8:50 Читати українською

Разочарование Востока: почему европейские компании сокращают инвестиции в Китай

Иностранные компании в Китае достигли «переломного момента» в вопросе инвестирования во вторую по величине экономику мира, поскольку барьеры для доступа на рынок, низкий рост и жесткая конкуренция омрачают перспективы, по мнению Торговой палаты ЕС, в стране. Как меняется отношение европейцев к КНР, пишет The Financial Times. «Минфин» публикует перевод статьи.

Иностранные компании в Китае достигли «переломного момента» в вопросе инвестирования во вторую по величине экономику мира, поскольку барьеры для доступа на рынок, низкий рост и жесткая конкуренция омрачают перспективы, по мнению Торговой палаты ЕС, в стране.

Выгода меньше рисков

Европейские компании жалуются, что работать в Китае становится все сложнее из-за растущей паутины неопределенных законов о данных, кибербезопасности и борьбе со шпионажем, а слабая внутренняя экономика означает снижение прибыли.

«Для некоторых компаний наступил переломный момент», — сказал Йенс Эскелунд, президент Торговой палаты ЕС в Китае, которая в среду выпустила свой ежегодный документ с изложением позиции.

«Компании начинают приходить к выводу, что, учитывая риски, связанные с цепочками поставок, учитывая ожидаемое снижение прибыли в Китае, учитывая сохраняющиеся барьеры… возможно, другие рынки становятся более конкурентоспособными, более привлекательными», — сказал Эскелунд.

Китайские политики сталкиваются с непростой ситуацией в условиях двухскоростной экономики, когда замедление роста рынка недвижимости ослабило внутренний спрос и вызвало дефляционное давление, в то время как экспорт увеличился, чему способствовала жесткая конкуренция между производителями.

Иностранные компании давно жалуются на препятствия для доступа на китайский рынок, в частности, на процедуры государственных закупок, но в прошлом быстрый экономический рост стимулировал их к дальнейшим инвестициям.

Пекин установил целевой показатель роста реального ВВП в этом году на уровне 5%, что по-прежнему является высоким значением для крупной экономики, а государственные банки поддерживают инвестиции в высокотехнологичные отрасли.

Однако многие иностранные инвесторы беспокоятся, что не видят выгод от этого роста: 70% респондентов, принявших участие в опросе, проведенном палатой, заявили, что избыток производственных мощностей в их отраслях привел к снижению цен. Около 44% респондентов также пессимистично оценивают свою возможную прибыльность в ближайшие два года, что является рекордным показателем.

В опубликованном в среду меморандуме говорится, что компании-члены палаты поставлены в положение «защищающихся». В обоснование приводится падение прямых иностранных инвестиций в Китай на 29% в годовом исчислении в первой половине 2024 года.

Изменение стратегии

Хотя европейские компании не «бегут к выходу», они начали «обособлять» свои операции в Китае, чтобы отделить их от внешнего мира и сделать их более устойчивыми к изменению нормативных условий и снижению темпов роста внутреннего рынка, говорится в документе.

Это включало в себя инвестиции в отдельные IТ-системы и хранилища данных, чтобы соответствовать требованиям национальной безопасности Китая, и локализацию рабочих мест, а не наращивание исследований или попытку захватить долю рынка.

«Аналогичные защитные тенденции прослеживаются и в диверсификации цепочек поставок», — говорится в докладе, добавляя, что европейские компании ищут новые производственные базы в офшорах.

Палата заявила, что выпущенный Китаем в прошлом году документ об оптимизации иностранных инвестиций, включавший такие меры, как оптимизация процедур закупок, не привел к значительным улучшениям.

«В условиях, когда соображения национальной безопасности все чаще уравновешиваются соображениями экономического роста, а иногда и превалируют над ними, возникает вопрос о том, достаточно ли у китайских чиновников пространства для внедрения прагматичной политики, направленной на развитие бизнеса», — говорится в докладе.

В документе говорится, что сохраняющиеся барьеры доступа на рынок включают обязательную передачу технологий для иностранных компаний железнодорожной отрасли и предполагаемое предпочтение китайских государственных предприятий в тендерах на закупку железнодорожных проектов.

«Китай остается привлекательным рынком, но он больше не является единственным направлением нашего бизнеса», — сказал Эскелунд.

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«В ходе нашего исследования уверенности в бизнесе мы увидели, что 52% наших членов планируют сократить расходы в Китае, 26% — планируют сократить численность персонала. Так что, если вы хотите изменить эти события, время пришло», — рассказал он.

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