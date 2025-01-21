До 48 грн за доллар: выгодны ли депозиты и ОВГЗ в гривне при таких прогнозах

Курс гривны по отношению к доллару продолжает обновлять исторические минимумы. В Нацбанке уверяют , что пока спрос на наличную валюту не увеличивался, но девальвация заставляет задуматься о лучших условиях хранения сбережений. «Минфин» решил с калькулятором определить, что более выгодно в этом году для держателей депозитов — оставаться в гривне, или же все-таки выбрать валюту.

Какой курс увидим в этом году

Согласно консенсусу-прогнозу, который «Минфин» опубликовал в конце прошлого года, официальный курс гривны в этом году упадет до 45,35 грн/$. В том, что национальная валюта будет обесцениваться, уверены все представители банков и финкомпаний, опрошенных редакцией, а также представители власти. Прогноз на укрепление гривны на этот год не объявил никто.

Все эксперты говорят о примерно одном и том же уровне падения национальной валюты в коридоре от 45,5 до 46 грн/$. Отдельно здесь стоит лишь правительство, которое в бюджете на текущий год заложило курс 45 грн/$, но не на конец года, а в среднем на этот год. По расчетам аналитиков, из этой правительственной оценки следует, что к концу года курс будет составлять 47−47,5 грн/$.

В прогнозах речь идет об официальном курсе, однако в момент подготовки публикации наличный курс продажи доллара был примерно на 1,5% выше установленного НБУ. Если такой разрыв сохранится через год, то наличный курс, по консенсус-прогнозу, составит 46,03 грн/$, а ожидаемый правительством — 47,7−48,2 грн/$.

Среди ключевых причин, которые приведут к дальнейшему падению гривны, — отрицательное торговое сальдо (около $28−30 млрд), ослабление регулятивных ограничений, раскрутка инфляции, что увеличивает спрос на валюту со стороны населения и бизнеса. Будет же удерживать гривну от падения ниже уровня прогнозов налаживание экспорта, прогнозируемый хороший урожай, стабильная финансовая поддержка со стороны союзников и регулярные интервенции доллара НБУ на межбанке для покрытия его дефицита.

Сколько приносят гривневые депозиты и ОВГЗ

К моменту публикации статьи средняя доходность по годовым депозитам составляла 12,5% годовых, а ставки в самых щедрых банках достигали 15,8%. В то же время следует учитывать, что доходы от депозитов облагаются налогом — 18% НДФЛ плюс 5% военного сбора. Это означает, что реальная средняя доходность депозитов после уплаты налогов составит 9,6%, а самых выгодных вкладов — 12,17%.

По военным облигациям на вторичном рынке с погашением ориентировочно через год доходность составляет около 15,2% (может отличаться, в зависимости от брокера). Это немного меньше, чем по депозитам в самых щедрых банках, но доход от ОВГЗ не облагается налогом. Также ряд банков и финкомпаний, предлагающих облигации, не устанавливают за операции с ними никаких комиссий. В частности, без комиссии их продают все брокеры, представленные в «Дії». Таким образом, заявленная доходность — чистая.

Что более выгодно

Для того, чтобы понять, как лучше держать сбережения в этом году, рассмотрим практический пример.

Предположим, у вас есть 10 тыс. грн. Если вы положите их на депозит со средней ставкой, через год у вас будет 10 960 грн. Если разместите средства в самом щедром банке — 11 217 грн, а купив ОВГЗ — 11 520 грн.

В том же случае, если бы вы купили доллары по нынешнему среднему наличному курсу (42,93 грн/$), то получили бы на руки 232,94 доллара. В Украине наличная валюта продается только равными суммами, потому что центов в обменниках нет, но для примера возьмем точные цифры.

Теперь узнаем, при каком курсе каждый из приведенных выше инструментов более выгодный, чем наличная валюту.

Так, для среднего депозита это 10 960/232,94=47,05.

То есть, если курс будет свыше 47,05 грн/$, то более выгодно держать сбережения в наличной валюте, чем на таком вкладе. Если же до этой отметки гривна не будет падать, вы сможете больше заработать на депозите, а затем, по желанию, купить валюту за полученные средства.

Для наиболее выгодного депозита этот курс будет составлять 48,15 грн/$. А для ОВГЗ — 49,46 грн/$.

Таким образом, если курс гривны снизится до того уровня, который прогнозируют эксперты по консенсус-прогнозу «Минфина», то любой из указанных гривневых инструментов принесет большую доходность, чем наличная валюта. Однако, если оправдаются правительственные прогнозы, то американская валюта станет лучшим вариантом, по сравнению со средним депозитом, и принесет примерно ту же доходность, что и самые выгодные вклады. А вот заработки по ОВГЗ превышают и этот уровень.

Как насчет валютных депозитов

Купленные доллары можно не только держать «под матрасом», но и разместить на валютном депозите или вложить в ОВГЗ. Рассмотрим, в каких случаях такие инвестиции станут более выгодными, чем гривневые аналоги.

Средняя доходность по долларовым депозитам составляет 1,28%, а самые щедрые банки предлагают разместить в них вклады под 2,83%. Конечно, на такие депозиты также распространяется налогообложение, поэтому чистая доходность составит 0,99% и 2,18% соответственно.

По долларовым ОВГЗ с погашением через год на вторичном рынке предлагается доходность около 4,2%.

Согласно предыдущему примеру, мы купили 232,94 доллара. Таким образом, разместив их на депозите со средней доходностью, у нас будет через год 235,25 долларов, на самом выгодном — 238,02, а если купим ОВГЗ — 242,72 доллара.

После расчета по уже упомянутой формуле, выясняем, что в случае со средним гривневым депозитом курс, по которому валютный инструмент будет выгодным, составляет:

для среднего валютного депозита — 46,59 грн/$ (формула: 10 960/235,25);

для самого выгодного валютного депозита — 46,05 грн/$;

для валютных ОВГЗ — 45,15 грн/$.

В ситуации с наиболее выгодным гривневым депозитом соответствующий курс будет составлять:

для среднего валютного депозита — 47,68 грн/$;

для самого выгодного валютного депозита — 47,12 грн/$;

для валютных ОВГЗ — 46,21 грн/$.

Если же вы выберите гривневые ОВГЗ, то ориентироваться стоит на следующие курсы:

для среднего валютного депозита — 48,97 грн/$;

для самого выгодного валютного депозита — 48,40 грн/$;

для валютных ОВГЗ — 47,46 грн/$.

Что происходило в прошлом году

По итогам 2024 года, курс гривны снизился на 10,6%. Средние ставки по гривневым депозитам на начало прошлого года составили 13,5%. Военный сбор тогда был 1,5%, а не 5%, как сейчас, поэтому чистая доходность тех вкладов была 10,87%. То есть такие депозиты продемонстрировали чуть более высокую доходность, чем наличные «под матрасом».

В то же время ставка по ОВГЗ на год тогда достигала 16,8%. Таким образом, государственные облигации оказались более выгодными, чем наличная валюта, несмотря даже на стремительное падение гривны.

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Как будет в этом году — однозначно сказать невозможно. Прогнозы экспертов далеко не всегда сбываются, а потому каждому приходится самостоятельно решать, какой курс он ждет, и, исходя из этого, выбирать инструменты. Упростить выбор может диверсификация и распределение сбережений между гривной и валютой.