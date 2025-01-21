До 48 грн за доллар: выгодны ли депозиты и ОВГЗ в гривне при таких прогнозах

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 января 2025, 7:30 Читати українською

До 48 грн за доллар: выгодны ли депозиты и ОВГЗ в гривне при таких прогнозах

Курс гривны по отношению к доллару продолжает обновлять исторические минимумы. В Нацбанке уверяют, что пока спрос на наличную валюту не увеличивался, но девальвация заставляет задуматься о лучших условиях хранения сбережений. «Минфин» решил с калькулятором определить, что более выгодно в этом году для держателей депозитов — оставаться в гривне, или же все-таки выбрать валюту.

В начале года курс гривны по отношению к доллару продолжает обновлять исторические минимумы, и хотя в Нацбанке уверяют, что пока спрос на наличную валюту не увеличивался, девальвация заставляет задуматься о лучших условиях хранения сбережений.

Какой курс увидим в этом году

Согласно консенсусу-прогнозу, который «Минфин» опубликовал в конце прошлого года, официальный курс гривны в этом году упадет до 45,35 грн/$. В том, что национальная валюта будет обесцениваться, уверены все представители банков и финкомпаний, опрошенных редакцией, а также представители власти. Прогноз на укрепление гривны на этот год не объявил никто.

Все эксперты говорят о примерно одном и том же уровне падения национальной валюты в коридоре от 45,5 до 46 грн/$. Отдельно здесь стоит лишь правительство, которое в бюджете на текущий год заложило курс 45 грн/$, но не на конец года, а в среднем на этот год. По расчетам аналитиков, из этой правительственной оценки следует, что к концу года курс будет составлять 47−47,5 грн/$.

В прогнозах речь идет об официальном курсе, однако в момент подготовки публикации наличный курс продажи доллара был примерно на 1,5% выше установленного НБУ. Если такой разрыв сохранится через год, то наличный курс, по консенсус-прогнозу, составит 46,03 грн/$, а ожидаемый правительством — 47,7−48,2 грн/$.

Среди ключевых причин, которые приведут к дальнейшему падению гривны, — отрицательное торговое сальдо (около $28−30 млрд), ослабление регулятивных ограничений, раскрутка инфляции, что увеличивает спрос на валюту со стороны населения и бизнеса. Будет же удерживать гривну от падения ниже уровня прогнозов налаживание экспорта, прогнозируемый хороший урожай, стабильная финансовая поддержка со стороны союзников и регулярные интервенции доллара НБУ на межбанке для покрытия его дефицита.

Сколько приносят гривневые депозиты и ОВГЗ

К моменту публикации статьи средняя доходность по годовым депозитам составляла 12,5% годовых, а ставки в самых щедрых банках достигали 15,8%. В то же время следует учитывать, что доходы от депозитов облагаются налогом — 18% НДФЛ плюс 5% военного сбора. Это означает, что реальная средняя доходность депозитов после уплаты налогов составит 9,6%, а самых выгодных вкладов — 12,17%.

По военным облигациям на вторичном рынке с погашением ориентировочно через год доходность составляет около 15,2% (может отличаться, в зависимости от брокера). Это немного меньше, чем по депозитам в самых щедрых банках, но доход от ОВГЗ не облагается налогом. Также ряд банков и финкомпаний, предлагающих облигации, не устанавливают за операции с ними никаких комиссий. В частности, без комиссии их продают все брокеры, представленные в «Дії». Таким образом, заявленная доходность — чистая.

Что более выгодно

Для того, чтобы понять, как лучше держать сбережения в этом году, рассмотрим практический пример.

Предположим, у вас есть 10 тыс. грн. Если вы положите их на депозит со средней ставкой, через год у вас будет 10 960 грн. Если разместите средства в самом щедром банке — 11 217 грн, а купив ОВГЗ — 11 520 грн.

В том же случае, если бы вы купили доллары по нынешнему среднему наличному курсу (42,93 грн/$), то получили бы на руки 232,94 доллара. В Украине наличная валюта продается только равными суммами, потому что центов в обменниках нет, но для примера возьмем точные цифры.

Теперь узнаем, при каком курсе каждый из приведенных выше инструментов более выгодный, чем наличная валюту.

Так, для среднего депозита это 10 960/232,94=47,05.

То есть, если курс будет свыше 47,05 грн/$, то более выгодно держать сбережения в наличной валюте, чем на таком вкладе. Если же до этой отметки гривна не будет падать, вы сможете больше заработать на депозите, а затем, по желанию, купить валюту за полученные средства.

Для наиболее выгодного депозита этот курс будет составлять 48,15 грн/$. А для ОВГЗ — 49,46 грн/$.

Таким образом, если курс гривны снизится до того уровня, который прогнозируют эксперты по консенсус-прогнозу «Минфина», то любой из указанных гривневых инструментов принесет большую доходность, чем наличная валюта. Однако, если оправдаются правительственные прогнозы, то американская валюта станет лучшим вариантом, по сравнению со средним депозитом, и принесет примерно ту же доходность, что и самые выгодные вклады. А вот заработки по ОВГЗ превышают и этот уровень.

Как насчет валютных депозитов

Купленные доллары можно не только держать «под матрасом», но и разместить на валютном депозите или вложить в ОВГЗ. Рассмотрим, в каких случаях такие инвестиции станут более выгодными, чем гривневые аналоги.

Средняя доходность по долларовым депозитам составляет 1,28%, а самые щедрые банки предлагают разместить в них вклады под 2,83%. Конечно, на такие депозиты также распространяется налогообложение, поэтому чистая доходность составит 0,99% и 2,18% соответственно.

По долларовым ОВГЗ с погашением через год на вторичном рынке предлагается доходность около 4,2%.

Согласно предыдущему примеру, мы купили 232,94 доллара. Таким образом, разместив их на депозите со средней доходностью, у нас будет через год 235,25 долларов, на самом выгодном — 238,02, а если купим ОВГЗ — 242,72 доллара.

После расчета по уже упомянутой формуле, выясняем, что в случае со средним гривневым депозитом курс, по которому валютный инструмент будет выгодным, составляет:

  • для среднего валютного депозита — 46,59 грн/$ (формула: 10 960/235,25);
  • для самого выгодного валютного депозита — 46,05 грн/$;
  • для валютных ОВГЗ — 45,15 грн/$.

В ситуации с наиболее выгодным гривневым депозитом соответствующий курс будет составлять:

  • для среднего валютного депозита — 47,68 грн/$;
  • для самого выгодного валютного депозита — 47,12 грн/$;
  • для валютных ОВГЗ — 46,21 грн/$.

Если же вы выберите гривневые ОВГЗ, то ориентироваться стоит на следующие курсы:

  • для среднего валютного депозита — 48,97 грн/$;
  • для самого выгодного валютного депозита — 48,40 грн/$;
  • для валютных ОВГЗ — 47,46 грн/$.

Что происходило в прошлом году

По итогам 2024 года, курс гривны снизился на 10,6%. Средние ставки по гривневым депозитам на начало прошлого года составили 13,5%. Военный сбор тогда был 1,5%, а не 5%, как сейчас, поэтому чистая доходность тех вкладов была 10,87%. То есть такие депозиты продемонстрировали чуть более высокую доходность, чем наличные «под матрасом».

В то же время ставка по ОВГЗ на год тогда достигала 16,8%. Таким образом, государственные облигации оказались более выгодными, чем наличная валюта, несмотря даже на стремительное падение гривны.

Читайте также: Зажиточные украинцы несут деньги в банки и вкладываются в валютные депозиты

Как будет в этом году — однозначно сказать невозможно. Прогнозы экспертов далеко не всегда сбываются, а потому каждому приходится самостоятельно решать, какой курс он ждет, и, исходя из этого, выбирать инструменты. Упростить выбор может диверсификация и распределение сбережений между гривной и валютой.

Автор:
Алексей Писарев
Журналист Алексей Писарев
Пишет на темы: Инвестиции, фондовый рынок, forex, макроэкономика
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами