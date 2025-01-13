Минфин - Курсы валют Украины

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13 января 2025, 11:30 Читати українською

Почему Нацбанк продает рекордное количество валюты, а гривна падает

Чистая продажа валюты Нацбанком в прошлом месяце составила $5,3 млрд, но, несмотря на это, гривна продолжает падать. Почему это происходит, и способен ли регулятор поддерживать курсовую стабильность, в колонке для ЭП рассказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский. «Минфин» выбрал главное.

Чистая продажа валюты Нацбанком в прошлом месяце составила $5,3 млрд, но, несмотря на это, гривна продолжает падать.

Сколько Нацбанк продал валюты в декабре

Оборона Украины от агрессора требует использования значительных ресурсов. Если в 2021 году расходы бюджета в ВВП составляли 27,4%, то в 2024 году — уже 58,7%. Хорошая новость в том, что большую часть ресурсов по финансированию дефицита бюджета Украина получает от международных партнеров в валюте.

Однако тратятся бюджетные ресурсы в основном в гривне, которую правительство получает от НБУ в обмен на валюту от внешней помощи. Последняя хранится в международных резервах.

То есть дополнительная гривна попадает в обращение, когда финансируются бюджетные расходы. Украина не может обеспечить свои растущие потребности в товарах (в том числе оружия) и услугах самостоятельно. Соответственно, требуется импорт, а это дополнительный спрос на валюту. НБУ оценивает объемы такого спроса и выпускает на рынок валюту, которая должна заменить попавшую на рынок гривну через бюджетные вливания.

Если учесть объемы расходов бюджета и международной помощи, а также значительные потребности страны в условиях войны и сезонность расходов, то рост чистой продажи валюты Нацбанком в декабре не выглядит вестником апокалипсиса. К примеру, в декабре 2024 года Украина получила от международных партнеров около $9,5 млрд, которые в значительной степени также направлялись на финансирование бюджетных расходов, а чистая продажа валюты Национальным банком составила $5,3 млрд.

К тому же не стоит забывать, что в прошлом году НБУ внедрил масштабный пакет смягчения валютных ограничений, который частично увеличил спрос на валюту, в то же время существенно облегчил условия ведения бизнеса в Украине.

Кроме того, в течение второй половины 2023 — первой половины 2024 года на фоне снижения инфляции НБУ активно смягчал процентную политику, благодаря чему среднегодовая учетная ставка снизилась до 13,7% в 2024 году с 22,4% в 2023 году.

Гривневые активы оставались привлекательными, однако не настолько, как в 2023 году, что повлекло за собой дополнительный спрос на валюту. В то же время смягчение процентной политики способствовало возобновлению процессов кредитования в стране.

Достаточно ли у НБУ осталось валюты

Да. Поступление международной помощи в 2024 году, в частности, и в декабре, не только компенсировало продажу валюты Национальным банком и выплаты по внешнему долгу страны, но и позволило нарастить международные резервы.

По итогам 2024 года, объем международных резервов достиг $43,8 млрд. Резервов достаточно, чтобы НБУ и дальше мог поддерживать устойчивость валютного рынка, в том числе компенсируя структурный дефицит валюты на рынке, и сглаживать курсовые колебания.

В 2025 году Украина рассчитывает получить около $38 млрд от партнеров. Значит, возможность НБУ поддерживать достаточный уровень международных резервов и обеспечивать устойчивую ситуацию на валютном рынке останется высокой.

Если НБУ продал так много валюты, почему гривна стремительно девальвировала

Во-первых, девальвация не была стремительной, в первую очередь благодаря активному участию НБУ. Гривна в декабре 2024 года ослабла по отношению к доллару на 1%, в то же время, например, в декабре прошлого года — на 4,5%. По отношению к евро курс гривны почти не изменился, что связано с укреплением доллара по отношению к евро.

В целом, по итогам 2024 года, курс гривны по отношению к доллару США ослаб на 10,6%. Такие темпы девальвации обменного курса гривны компенсировались более высокими процентными ставками по гривневым инструментам и дали возможность сохранить их выгодность для вкладчиков.

Во-вторых, у НБУ нет задачи сохранять курс на неизменном уровне. От фиксации курса Нацбанк отошел сознательно, учитывая все генерирующие этот режим риски (среди них — риск валютного кризиса, реализацию которого мы видели в 2008 и 2014 годах). Задача НБУ — сохранять устойчивость валютного рынка.

Речь идет не об отсутствии курсовых колебаний, а о таких колебаниях курса (как в одну, так и в другую сторону), которые не будут угрожать возвращению инфляции к цели НБУ 5% на горизонте политики (до трех лет). Эта задача выполняется.

В-третьих, при режиме управляемой гибкости курса (ныне применяемом) направление движения курса определяется изменениями в балансе между спросом и предложением валюты. Когда чистый спрос на валюту (спрос минус предложение) растет, гривна слабеет, когда снижается — гривна укрепляется. НБУ же покрывает структурный дефицит валюты на рынке, чтобы курсовая динамика действительно могла определяться рыночными изменениями и на нее не давил обусловленный войной значительный дефицит валюты. Кроме того, Нацбанк сглаживает чрезмерные курсовые колебания.

Так и происходило на протяжении всего периода управляемой гибкости, в том числе и в декабре 2024 года. Курс гривны колебался в обе стороны как в течение более продолжительных периодов, так и в разрезе отдельных дней. Однако в декабре в основном происходил рост спроса на валюту, в частности, на фоне сезонных факторов. Как следствие, гривна умеренно ослабла.

Увеличился ли в конце года спрос на наличную валюту

Нет. В декабре на наличном сегменте валютного рынка чистый спрос сохранялся на уровне предыдущего месяца, а разница между наличным и официальным курсом составила около 1%.

В целом в течение 2024 года удалось существенно усилить связь между наличным и безналичным рынком. С одной стороны, следствием этого является то, что ослабление официального курса гривны влияет на соответствующее ослабление курса на наличном рынке.

С другой стороны, наличный рынок больше не живет отдельной жизнью, колебания на нем не столь значительны, как в предыдущие периоды, а действия НБУ, направленные на сохранение устойчивости валютного рынка, положительно влияют и на его наличный сегмент.

Что будет на валютном рынке дальше

Большая война длится почти три года. За этот период нам удавалось сохранять контроль в условиях еще тех испытаний. Например, когда объемы международной помощи (в первые месяцы вторжения или в начале прошлого года) были очень ограничены.

Сейчас есть достаточный объем международных резервов (повторюсь, $43,8 млрд на конец декабря), на 1 марта 2022 года он составил $27,6 млрд. Появилось гораздо больше конкретики по международному финансированию, в частности, благодаря механизму ERA Loans (страны-партнеры предоставляют безвозвратный заем Украины под залог доходов от обездвиженных активов рф).

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Кроме того, для обеспечения устойчивости валютного рынка и постепенного замедления инфляции к цели 5%, НБУ в декабре повысил учетную ставку до 13,5%. Это решение поддержало интерес к гривневым активам — в декабре росли как срочные вклады в гривне, так и портфель гривневых ОВГЗ, в том числе из-за повышения номинальных ставок по этим инструментам.

Следовательно, у НБУ достаточно инструментов для сохранения устойчивой ситуации на валютном рынке и в дальнейшем.

Автор:
Лепушинский Владимир
Директор департамента монетарной политики и экономического анализа Лепушинский Владимир
НБУ
Комментировать

Комментарии - 8

+
+90
TAN72
TAN72
13 января 2025, 11:40
#
Что будем делать когда международный поток иссякнет.
+
+135
korvin29
korvin29
13 января 2025, 11:44
#
А про это Вам никто не скажет. Будут до последнего рассказывать о Международной помощи и плане Маршалла, а потом в один момент заморозят ВСЕ, что только возможно.
+
+15
Loginnnnn
Loginnnnn
13 января 2025, 13:20
#
Станем Гренландией
+
0
Prya
Prya
13 января 2025, 13:25
#
Можем увидеть уже скоро.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
13 января 2025, 15:13
#
Спросите у родителей как жили в 90е. Вот примерно тоже.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
13 января 2025, 15:45
#
«Что будем делать…»

Вы ничего не будете делать — ведь вы не КМУ и не НБУ.

Как вариант, НБУ введёт 100% продажу экспортной выручки,
а возможно и запрет на покупку валюты для оплаты импортных
контрактов продуктов питания и предметов не первой необходимости.

Могут ещё ввести конфискацию наличной валюты у населения — если
конечно хорошо об этом попросить…
+
0
Ranet
Ranet
13 января 2025, 15:57
#
Зачем же конфисковывать валюту у «члена» Евросоюза? Разумнее, конфисковать гривну!
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
13 января 2025, 16:09
#
А почему бы и нет, с учетом того,
что граждане Украины Н Е «члены» Евросоюза…
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