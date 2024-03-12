Действительно ли S&P прогнозирует дефолт Украины

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины и объявило о негативном прогнозе. Что значит этот прогноз, и следует ли из него подготовка Украины к дефолту, рассказал руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

Снова пошли страшилки о дефолте Украины. С такими страшилками нам российские ипсо не нужны.

Итак, рейтинговое агентство S&P решило снизить кредитный рейтинг Украины, и добавило очень страшную фразу, которую гугл-транслейт переводит достаточно точно: «Мы считаем фактически уверенным, что Украина не выполнит свои внешние коммерческие обязательства». Почему-то наши медиа не хотят пользоваться гугл-переводчиками, поэтому видят в этой фразе слово «дефолт».

Также S&P «угрожает» снизить кредитный рейтинг Украины до «SD» или «Выборочный Дефолт».

Но это никак не значит, что:

S&P нам предсказывает дефолт,

S&P ожидает дефолт Украины,

Украина в шаге от дефолта,

S&P нам объявил дефолт.

Это всего лишь означает, что S&P ожидает все то же, что и весь мир: что Украина проведет очередной раунд реструктуризации внешних государственных облигаций — уже третий за 10 лет, и запланированный/объявленный еще в апреле прошлого года.

Эта реструктуризация поможет нам, как минимум, отсрочить выплату внешних $4,5 млрд в этом году. Просто у правительства нет тех лишних $4,5 млрд, чтобы заплатить частным иностранным фондам, потому что мы знаем, что правительству на нужды Украины в этом году не хватает более $36 млрд. Это не капризы нашего правительства, это объективная реальность, спровоцированная агрессией против нашей страны.

Что означает «угроза» от S&P присвоить Украине рейтинг «выборочный дефолт»? На языке S&P это означает, что условия предстоящей реструктуризации еврооблигаций будут менее выгодными кредиторам, то есть более выгодными для Украины. Согласно внутренним положениям агентства, более выгодная для Украины реструктуризация классифицируется, как «стрессовая» для кредиторов, поэтому она автоматически заставит S&P присвоить Украине на некоторое время (на день или неделю) рейтинг «SD».

Иными словами, в S&P ожидают, что с очень высокой вероятностью Украина проведет в следующие четыре месяца выгодную для себя реструктуризацию внешних долгов. Это не предательство, а победа.

Предательством было бы, если бы в разгар российской агрессии против Украины в S&P ожидали, что Украина проведет реструктуризацию на выгодных для кредиторов условиях. Вот в таком случае они бы не снизили рейтинг и не ожидали дальнейшего снижения рейтинга Украины до «SD».

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Поэтому фраза «В S&P считают, что Украина на грани дефолта», или что-то подобное, не корректная, и по-хорошему не является новостью вообще. Более корректная фраза «В S&P уверены, что Украина договорится с кредиторами на выгодных для нее условиях».