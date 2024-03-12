Действительно ли S&P прогнозирует дефолт Украины

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 марта 2024, 13:12 Читати українською

Действительно ли S&P прогнозирует дефолт Украины

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины и объявило о негативном прогнозе. Что значит этот прогноз, и следует ли из него подготовка Украины к дефолту, рассказал руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины и объявило о негативном прогнозе.

Снова пошли страшилки о дефолте Украины. С такими страшилками нам российские ипсо не нужны.

Итак, рейтинговое агентство S&P решило снизить кредитный рейтинг Украины, и добавило очень страшную фразу, которую гугл-транслейт переводит достаточно точно: «Мы считаем фактически уверенным, что Украина не выполнит свои внешние коммерческие обязательства». Почему-то наши медиа не хотят пользоваться гугл-переводчиками, поэтому видят в этой фразе слово «дефолт».

Также S&P «угрожает» снизить кредитный рейтинг Украины до «SD» или «Выборочный Дефолт».

Но это никак не значит, что:

  • S&P нам предсказывает дефолт,
  • S&P ожидает дефолт Украины,
  • Украина в шаге от дефолта,
  • S&P нам объявил дефолт.

Это всего лишь означает, что S&P ожидает все то же, что и весь мир: что Украина проведет очередной раунд реструктуризации внешних государственных облигаций — уже третий за 10 лет, и запланированный/объявленный еще в апреле прошлого года.

Эта реструктуризация поможет нам, как минимум, отсрочить выплату внешних $4,5 млрд в этом году. Просто у правительства нет тех лишних $4,5 млрд, чтобы заплатить частным иностранным фондам, потому что мы знаем, что правительству на нужды Украины в этом году не хватает более $36 млрд. Это не капризы нашего правительства, это объективная реальность, спровоцированная агрессией против нашей страны.

Что означает «угроза» от S&P присвоить Украине рейтинг «выборочный дефолт»? На языке S&P это означает, что условия предстоящей реструктуризации еврооблигаций будут менее выгодными кредиторам, то есть более выгодными для Украины. Согласно внутренним положениям агентства, более выгодная для Украины реструктуризация классифицируется, как «стрессовая» для кредиторов, поэтому она автоматически заставит S&P присвоить Украине на некоторое время (на день или неделю) рейтинг «SD».

Иными словами, в S&P ожидают, что с очень высокой вероятностью Украина проведет в следующие четыре месяца выгодную для себя реструктуризацию внешних долгов. Это не предательство, а победа.

Предательством было бы, если бы в разгар российской агрессии против Украины в S&P ожидали, что Украина проведет реструктуризацию на выгодных для кредиторов условиях. Вот в таком случае они бы не снизили рейтинг и не ожидали дальнейшего снижения рейтинга Украины до «SD».

Читайте также: Инфляция в Украине сократилась в 5 раз: повысит ли это благосостояние людей

Поэтому фраза «В S&P считают, что Украина на грани дефолта», или что-то подобное, не корректная, и по-хорошему не является новостью вообще. Более корректная фраза «В S&P уверены, что Украина договорится с кредиторами на выгодных для нее условиях».

Автор:
Паращий Александр
Руководитель аналитического департамента Паращий Александр
Concorde Capital
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
kadaad1988
kadaad1988
12 марта 2024, 13:35
#
*** ,которые у нас у власти , все сделают, что бы небыло дефолта, ведь они потеряют деньги, которые они разворовывают получаемые от так называемых «доноров».
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами