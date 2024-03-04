Инфляция в Украине сократилась в 5 раз: повысит ли это благосостояние людей

Инфляция в Украине замедлилась с двузначных 26,6% в прошлом году до 4,7% в годовом измерении по итогам января 2024 года. Но стоит ли это расценивать, как индикатор улучшения экономического благосостояния страны, рассказал заведующий кафедрой в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана Богдан Данилишин . «Минфин» пересказывает главное.

Как правило, когда говорят об инфляции, подразумевают монетарные факторы: рост цен из-за того, что в экономике становится больше денег, которые люди тратят на товары и услуги. Чем больше денег в обращении, тем больше спрос на товары и услуги. Повышенный спрос может привести к повышению цен на эти товары и услуги — это и есть инфляция.

Однако, нынешняя постпандемическая инфляция во всех странах мира (включая Украину) была преимущественно вызвана факторами, связанными с затратами, то есть носила немонетарный характер.

Как на инфляцию реагировали регуляторы

Этот немонетарный характер инфляции, а также обострение проблемы восстановления рабочих мест обусловили специфическую реакцию большинства монетарных регуляторов стран мира. С начала 2022 года инфляция ускорилась во всех странах. Почти все центральные банки мира повысили ключевые процентные ставки.

Однако, опережающее установление центробанками ключевых процентных ставок выше уровня текущей растущей инфляции произошло только в некоторых странах (в частности, в Украине).

В 2023 году самый высокий уровень реально положительных (ex-post) ключевых процентных ставок наблюдался в:

Украине (+9,1% в среднем за год),

Бразилии (+8,6%),

Армении (+8,4%),

Грузии (+8%).

В феврале 2024 года самый длительный период реально положительных процентных ставок зафиксирован в:

Армении (25 месяцев),

Бразилии (21 месяц),

Украине (20 месяцев),

Уругвае (19 месяцев),

Грузии (18 месяцев).

Самыми «монетарно осторожными» в 2023 году были:

Сербия (-5,9%),

Швеция (-4,8%),

Польша (-4,8%),

Венгрия (-4%),

Молдавия (-3,9%).

В большинстве соседних с Украиной стран ЕС ключевые процентные ставки так и остались реально негативными. В Румынии процентные ставки стали реально положительными всего три месяца назад, в Венгрии — всего пять месяцев назад.

Положительное реальное значение процентной ставки означает, что часть «реального» ВВП будет перераспределяться финансовым посредникам. Если экономика страны динамично растет, то такую плату экономика может выдержать. Если же экономический рост слабый или отсутствует, то монетарные инструменты будут наносить больше вреда, чем давать контринфляционный эффект.

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Во многих странах, наряду с монетарными инструментами, вводились прямые ограничения со стороны правительства на рост цен на отдельные категории товаров, что было достаточно эффективно в условиях подавленного спроса (в частности, такой опыт есть в Венгрии).

В Венгрии и Польше во время ковид-кризиса центральные банки принимали меры монетарной поддержки экономики и государственных финансов: выкупали государственные и частные облигации. Однако, инфляционная динамика в этих странах не отличалась от других стран ЕС. В декабре 2023 года годовая инфляция в Венгрии составила 5,5%, в Польше — 6,2%, Чехии — 6,9% (самый высокий уровень среди стран ЕС).

При этом в Чехии и Польше ключевые ставки в период постпандемического восстановления находились ниже уровня инфляции. В Венгрии ключевая ставка стала реально положительной только в конце 2023 года, когда инфляция стремительно упала.

Не прослеживается зависимость между применением центральными банками нетрадиционной монетарной политики («печати денег») и возникновением проблем с дальнейшим преодолением инфляции.

Тот факт, что в постпандемический период инфляция быстро выросла и быстро пошла на спад, побуждает к переосмыслению роли монетарной политики в преодолении ценовых шоков предложения.

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Является ли инфляция тяжелейшим злом

Инфляция — важный, но не единственный показатель экономического благосостояния. Так, за 20 лет цены в Турции выросли в 44 раза. За этот же период страна построила диверсифицированную экономику и обеспечила прирост ВВП на душу населения в постоянных долларах в 2,5 раза: с $6 тыс. до $14 тыс. Не так уж и плохо живут граждане Турции, как об этом рассказывают некоторые экономические аналитики.

Нобелевский лауреат Дж. Стиглиц писал, что сосредоточенность центробанков на инфляции опирается на три сомнительных гипотезы:

инфляция — самое тяжелое зло;

поддержка низкой и стабильной инфляции — необходимое и почти достаточное условие для поддержания высокого и стабильного реального роста;

от низкой инфляции выиграют все.

Стандартные экономические модели объясняют целесообразность поддержания инфляции на низком уровне общей выгодой для всех, но, по мнению Стиглица, выводы из этих моделей ошибочны, поскольку в моделях не учитывается фактор неравенства.

Основные получатели процентного дохода — это самые богатые слои населения, а не рабочие. Таким образом, в периоды жесткой процентной политики самые богатые получают более высокие процентные доходы, а самые бедные могут потерять работу.

Стиглиц объясняет: если безработного, у которого нет работы несколько лет, спросить, что бы он предпочел — снижение зарплаты на несколько процентов или продление состояния безработицы, он выбрал бы работу, и даже с более низкой зарплатой.

Плата, взимаемая с рабочих безработицы, сверхвысокая. Кроме того, ее трудно снизить. Для большинства членов общества лучше, чтобы была какая-то работа (оплата за которую может реально уменьшиться на несколько процентов), чем никакой.

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Что следует сделать

Стиглиц аргументирует необходимость ухода от чрезмерного сосредоточения экономической политики на инфляции и предлагает перейти к более сбалансированному фокусу на безработице, экономическом росте и финансовой стабильности.

Для эффективного применения монетарных инструментов, направленных на преодоление инфляции, важное значение также имеет уровень развития механизмов, посредством которых изменения в денежной политике, например, изменения процентных ставок, влияют на экономику.

Такие механизмы могут включать влияние на банки, стоимость кредитов, инвестиционную активность и уровень потребления. Глубина и эффективность этих каналов описывает, как стремительно и как точно денежная политика оказывает влияние на экономику. Чем лучше эти каналы работают, тем более эффективно центральный банк может оказывать влияние на инфляцию и другие экономические показатели.

Когда кредитный и фондовый рынки и рынок сбережений эффективно реагируют на изменения процентных ставок, они могут влиять на уровень спроса и цен на товары и услуги в экономике, что, в свою очередь, влияет на инфляцию. Украине стоит улучшить развитие своих финансовых рынков, чтобы они были способны эффективно передавать изменения в процентных ставках реальному сектору экономики и влиять на инфляцию.