Американские трежерис: как их может купить частный инвестор из Украины

На долговом рынке сложилась уникальная ситуация. Американские трежерис, которые считаются одним из самых надежных активов, предлагают на данный момент более высокую доходность, чем те же украинские долларовые ОВГЗ. Стоит ли сейчас вкладываться и при этих условиях инвестировать в бумаги казначейства США, и как это сделать из Украины, разбирался «Минфин».

Сейчас долларовые ОВГЗ в украинских банках с погашением примерно через год можно купить с доходностью 4,2−4,3% годовых (в зависимости от конкретного учреждения). В то же время доходность американских долговых облигаций — трежерис — на глобальных рынках составляет практически те же 4,23%.

Если же взглянуть на американские бумаги с более длинным сроком погашения, то доходность окажется еще лучше. По десятилетним бумагам она превышает 4,5%, а по тридцатилетним — 4,73%. При этом ликвидность американских бумаг высокая, поэтому инвесторы не обязаны держать их до погашения и у них есть возможность продать в любой удобный момент.

Как правило, более высокую доходность предлагают менее надежные долговые инструменты. Ведь инвесторы готовы их покупать, если заемщик доплатит за риск невозврата средств. В то же время американские долговые бумаги считаются одними из самых надежных в мире, поэтому возможность зарабатывать по ним больше, чем по украинским, не может не удивлять.

Как меняется доходность трежерис

Еще 5 лет назад доходность американских гособлигаций находилась на уровне, близком к символическому, — 0,5−0,6% годовых. Все изменилось, когда в условиях завершения пандемии коронавируса Федеральная резервная система начала цикл повышения ключевой ставки, которая определяет доходность привлечения средств в США.

Если в начале 2022 года эта ставка была 0,25%, то в середине 2022 года достигла 5,5% и держалась на этом уровне до сентября прошлого года, когда наконец американский регулятор начал цикл ее снижения. С этого времени ФРС пересматривала ее трижды, снизив до 4,5%. По предварительным намекам регулятора, в этом году может быть еще два снижения ставки — каждое по 25 базисных пунктов, то есть в конце концов она должна опуститься до 4%.

Вместе с ростом ключевой ставки в предыдущие годы вверх шла и доходность облигаций. Своего пика она достигла в октябре 2023 года, когда по 10-летним бумагам составляла около 4,9%. Однако столь высокой доходность бумаг была недолго, когда на рынках появлялся оптимизм по поводу возможного смягчения политики ФРС — она снижалась.

К примеру, в декабре 2023 и августе 2024 года опускалась до 3,9%. То есть была ниже, чем сейчас, хотя в обоих случаях ставка ФРС остается на уровне 5,5%.

Ощутимое снижение доходности трежерис произошло в сентябре прошлого года, после того, как регулятор провел первое снижение ставки. Тогда заработать по американским долговым бумагам можно было в районе 3,6−3,8% годовых.

Такой низкой доходность была считанные недели и дальше начала восстанавливаться. Многих это удивило, поскольку на этом фоне ФРС продолжал снижать ставку, а затем и заработки по трежерис должны были бы уменьшаться.

Почему доходность облигаций на данный момент растет

Доходность американских облигаций не спешит снижаться из-за возвращения страха ускорения инфляции, основой для которого стало сочетание ряда факторов.

Первый — это более быстрый, чем прогнозировалось, рост экономики. По итогам 2024 года, ВВП США вырос на 2,7%, при предварительных прогнозах в 1,2%. На текущий год ФРС ожидает рост на 2,1% (ранее — 2%).

Также в конце прошлого года количество новых рабочих мест примерно на 100 тыс. превысила предыдущие ожидания экспертов. Вопреки предварительным оценкам вниз идет и количество новых заявок по получению пособия по безработице. Эти факторы говорят о том, что экономика не охлаждается, что должно было бы стать необходимым условием для снижения ставок.

Не радуют инвесторов и последние инфляционные отчеты. По итогам января, потребительские цены в США в годовом исчислении выросли на 3%. Это на 1 п.п. больше, чем месяцем ранее, и на столько же выше прогнозов.

Bank of America в своем последнем отчете предположил, что ФРС уже завершила цикл снижения ставок, поскольку рынок труда демонстрирует устойчивость, характерную для экспансии делового цикла, а риски инфляции «смещаются в сторону роста». Рост же доходности на долгосрочные бумаги говорит в первую очередь о том, что инвесторы опасаются нового витка инфляции.

На первом в этом году заседании ФРС, 29 января, регулятор оставил ставки на прежнем уровне, что заставило инвесторов занервничать еще больше. Не помогли даже жизнеутверждающие заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что нынешние ставки способны остановить ускорение инфляции, и в дальнейшем регулятор все еще поддерживает снижение ставок.

Могут ли украинцы покупать трежерис

Высокая доходность американских ценных бумаг создает хорошую возможность для инвестиций. «Минфин» решил разобраться, какие существуют инструменты для этого и доступны ли они украинцам на практике.

Покупка трежерис на украинских биржах

В полномасштабное российского вторжения финансовые компании начали активно заводить иностранные ценные бумаги для торговли на украинских биржах. Благодаря этому доступными для покупки в Украине стали акции десятков компаний, среди которых — Apple, Microsoft, Amazon, Coca-Cola и т. д. Также допущены к торговле у нас были и американские долговые бумаги.

Для этого необходимо было подать заявку, после чего маркетмейкер покупал необходимую бумагу на международных рынках, заводил в Украину и передавал инвестору. Этими акциями и облигациями участники торгов могли торговать между собой, но для этого сначала должен был наполниться внутренний рынок.

Особо популярными новые инструменты в Украине не стали. В частности, в 2021 году на бирже ПФТС 98,3% общего объема торгов приходилось на украинские ОВГЗ. А с мая 2019 года (когда открылась возможность покупать иностранные ЦБ) и до конца 2021 года по иностранным ценным бумагам на этой площадке было заключено всего 208 биржевых сделок на сумму около 500 млн грн. Около половины этой суммы пришлось на акции, и столько же — на облигации.

После начала полномасштабного вторжения ситуация с торговлей иностранными ценными бумагами в Украине ухудшилась из-за ограничения НБУ в части вывода капитала за границу, объяснил «Минфину» руководитель развития инвестиционных продуктов БТС Брокер Сергей Гончаренко. Поэтому, по его словам, ликвидности в облигациях США в Украине по факту нет, а сделки проходят адресно между покупателем и продавцом.

«Купить или продать трежерис в один клик на украинских фондовых площадках невозможно. Надо сначала найти продавца или покупателя и договориться о цене, которая будет отличаться не в лучшую сторону от цен на зарубежной бирже», — рассказал Гончаренко.

Производные инвестиционные инструменты

За рубежом у инвесторов есть возможность покупать не только трежерис, но и производные от них финансовые инструменты. Например, ETF, которые вкладывают средства в разные выпуски ценных бумаг. Благодаря им инвесторы получают своеобразный микс и усредненную доходность.

До полномасштабной войны Украина тоже стояла на пороге развития подобных инструментов. Например, ИГ «Универ» создала несколько фондов, ориентировавшихся на иностранные ценные бумаги: «Ярослав Мудрый» — на индекс S&P 500, «Атаман» — на NASDAQ. Подобного фонда, ориентировавшегося на американские долговые бумаги, «Минфину» найти не удалось, но, учитывая, что трежерис уже были доступны на украинских биржах, — его создание оставалось делом времени, главные преграды уже были устранены.

Сейчас же появление такого фонда невозможно, считает Сергей Гончаренко. Причина в тех же валютных ограничениях со стороны Нацбанка во время военного положения.

Покупка на иностранных биржах

Поскольку другие инструменты по факту недоступны розничному инвестору, единственный вариант добавить трежерис в свой портфель — купить их на международных рынках.

Для этого необходимо иметь счет у брокера, который предоставляет доступ украинцам к такой торговле. Крупнейшая среди таких компаний — Interactive Brokers. Открыть в ней счет можно без особого труда, это происходит онлайн, и главное требование — это подтвердить свою личность и место жительства. Для этого придется загрузить сканы соответствующих документов.

Основная сложность, возникающая во время полномасштабной войны, — это перевод средств на счет брокера. Раньше для этого стоило осуществить SWIFT-перевод, однако сейчас НБУ разрешает их проведение только в отдельных случаях — покупка определенных видов товаров для ВСУ, оплата обучения, лечения и т. д.

При этом пополнить счет брокеров можно через международные платежные системы. Например, Wise, Zen, Paysera и, конечно, недавно начавший работать в Украине Revolut.

Читайте также: Apple и Alibaba объединяют усилия: почему они это делают и как меняется цена акций

Нацбанк позволяет осуществлять переводы с валютной карты украинского банка на карту другого физического лица за границей в пределах лимита 100 тыс. грн в месяц. Тот же предел действует и для пополнения собственного счета. Ограничение суммы распространяется на переводы с карты одного банка. Таким образом, если у вас валютные карты в трех украинских учреждениях, то в течение месяца вы можете перевести эквивалент 300 тыс. грн.

Выгодно ли покупать трежерис

Инвестируя в американские долговые бумаги, следует учитывать дополнительные расходы, которые могут существенно снизить общую доходность инструмента. В первую очередь это налогообложение. В Украине доход, полученный с трежерис, будет облагаться налогом по ставке 18% НДФЛ плюс 5% военного сбора. Таким образом, в целом заплатить государству придется 23% от заработанного. Как следствие — доходность по десятилетним трежерис с 4,5% снизится до 3,46% «чистыми». А это существенно ниже доходности по валютным ОВГЗ в Украине, которые не облагаются налогом.

Кроме этого могут быть дополнительные затраты. Например, банковская комиссия за перевод на Revolut или иную платежную систему будет составлять ориентировочно 1% (в зависимости от банка). Также у брокеров могут быть собственные комиссии за покупку ценных бумаг.

Читайте также: Лучшее биткоина и S&P 500: что происходит с акциями украинских компаний на мировых рынках

Учитывая налоги и дополнительные расходы, валютные ОВГЗ оказываются более доходными, чем трежерис. В то же время американские ценные бумаги остаются одними из самых надежных в мире, а потому инвестиции в них — это прежде всего о сохранении средств, а не заработке.