Apple и Alibaba объединяют усилия: почему они это делают и как меняется цена акций

Пока Трамп решает судьбу мира, рынки остаются полными оптимизма, считает основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан. Он рассказал, какие события, кроме политических, оказывали влияние на инвесторов всего мира. «Минфин» выбрал главное.

Еще год назад худшие, чем ожидалось, данные о потребительской инфляции в США могли бы вызвать целую бурю негативных эмоций на финансовых рынках. Но точно не сегодня, когда все внимание мира сосредоточено на настоящем урагане из президентских указов, распоряжений, заявлений, телефонных разговоров и обещаний в социальных сетях, которые не только рынки, но и весь мир могут с ног на голову поставить.

Но все же, рано или поздно, любой политический ураган заканчивается, и жизнь финансового мира возвращается к фундаментальным ценностям, среди которых контроль над инфляцией со стороны центрального банка является одной из важнейших.

Инфляция растет, Пауэлл не расстраивается

В среду мир узнал, что потребительская инфляция в США снова немного выросла — до 3%. Это наихудшее значение за предыдущие шесть месяцев, выше прогноза аналитиков и все дальше от целевого показателя центрального банка в 2%.

Вроде бы, все выглядит довольно грустно, да и, собственно, первая реакция рынков, что акций, что облигаций, была единодушно отрицательной. Но интересно, что главный борец с инфляцией — Пауэлл — не сильно расстроился.

По его мнению, январский показатель демонстрирует, что центральный банк «уже близко, но еще не там», имея в виду целевой показатель инфляции, и добавил, что «мы не делаем трагедии из-за одного или двух плохих показателей».

К тому же, по версии Главы ФРС, на рост инфляции повлияли сезонные факторы, в частности, повышение уровня минимальной зарплаты в начале года. Так то оно так, но стоит заметить, что уже с сентября прошлого года, когда инфляция уменьшилась до минимального за последний год значения в 2,4%, она уверенно, каждый месяц, продолжает расти.

Но будем считать, что Пауэллу виднее, да и большинство аналитиков Уолл-стрит считают, что прогресс в борьбе с инфляцией очевиден.

В любом случае, после моментального падения основных индексов рынка акций и повышения доходности облигаций, сразу после объявления показателя инфляции, буквально через несколько часов рынки возобновились, а на следующий день никто, кроме экспертов, и не упоминал о досадных разногласиях между ожиданиями и реальностью. Остается надеяться, что в следующем месяце будет лучше.

Что касается возможного снижения ставки центральным банком, то ожидания потихоньку скользнули вплоть до сентября, раньше это вряд ли случится. Тем не менее, несмотря на прогресс, инфляция еще далека от целевого показателя, а рынок труда в хорошем состоянии, что еще раз подтвердили данные по первичным заявкам по безработице. Следовательно, «железных» аргументов для снижения ставки пока нет, разве что Трамп прикажет…

Маск не может остановиться

Ближайший соратник Трампа Маск тоже времени не теряет, и поднимает своими словами и действиями немалую волну ожиданий, надежд, раздражения и, пожалуй, ненависти. Ведь вряд ли те 75 000 госслужащих, которые уже добровольно согласились покинуть службу, и сотни тысяч, которых, скорее всего, силами Маска и его молодой команды в последующие месяцы просто уволят, испытывают хоть какие-то положительные эмоции к гению бизнеса, политики и всего на свете.

Но, кроме государственных дел, Маск находит время и для предпринимательских проектов. Возглавляемая им группа инвесторов выразила намерение купить OpenAI, предложив $97 миллиардов. Для Маска в такой покупке точно есть смысл — в ситуации, когда реальные достижения Tesla и других его бизнесов уже прекратили поражать воображение инвесторов, нужно что-то новенькое. Только представьте, сколько можно наобещать, опираясь на такую платформу для инноваций, как Open AI!

Вот только, к сожалению для Маска, Сэм Альтман отказал. По его мнению, компания стоит гораздо дороже, по крайней мере, SoftBank планирует инвестировать $40 миллиардов, исходя из отметки в $260 миллиардов. А чтобы больше позлить Маска, Альтман предложил купить его социальную сеть X (Twitter) за $9,7 миллиарда, что в разы меньше, чем в свое время заплатил Маск.

Не знаю, насколько огорчился Маск из-за отказа, но уже на следующий день он заявил, что его собственная платформа Grok 3, которая вот-вот заработает, точно станет самой лучшей в мире. Но если все так хорошо, то для чего тогда почти сто миллиардов тратить?

Торговые наступления и контрнаступления

Тарифная война Трампа продолжается: на этой неделе Президент США объявил о введении различных тарифов: в понедельник — на сталь и алюминий, в четверг — «взаимных» со всеми торговыми партнерами, целью которых является «выравнивание торговых дисбалансов во всем мире».

«Взаимные» будут введены в действие только с апреля, до этого у партнеров США еще есть время договориться с лидером свободного мира, или сдаться на его милость. Итак, торговая война набирает обороты!

Но среди торговых наступлений и контрнаступлений происходят интересные вещи: например, Apple и Alibaba решили объединить усилия. По мнению аналитиков, обе компании делают это не от хорошей жизни и, собственно, при отсутствии выбора, но все же…

Дело в том, что китайское правительство требует от Apple сотрудничать с местной компанией по разработке услуг искусственного интеллекта на китайском рынке. С одной стороны, это определенное принуждение, но с другой — это может пойти на пользу Apple, у которой есть проблемы с продажами iPhone в Китае на фоне конкуренции со стороны Huawei.

Партнерство с Alibaba, по мнению инвесторов, несомненно повысит популярность бренда Apple среди китайских потребителей. Для китайцев подобное сотрудничество — это еще один сигнал, после DeepSeek, что технологическая индустрия Поднебесной возвращается к жизни.

Итак, по принуждению или нет, но акции Apple и Alibaba неплохо выросли за неделю, да и китайский рынок акций в целом немалый импульс получил — в Гонконге индекс Heng Seng за неделю прибавил более 7%.

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Что будет дальше

Пока Трамп решает судьбу мира в присущей ему быстрой и эффективной манере, рынки остаются полными оптимизма.

Иногда трудно сказать, на чем он держится, в условиях растущей инфляции, все еще высоких ставок ФРС, высоких цен на акции и общей геополитической непредсказуемости, но факт остается фактом — пока быки побеждают, и, по мнению авторитетных аналитиков, могут удержать флаг победы вплоть до 30-х годов…