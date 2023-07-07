Доходность одногодичных трежерис уже выше S&P500: стоит ли рисковать

На этой неделе настроениями инвесторов руководили отчеты по ситуации на рынке труда. Как она повлияет на дальнейшие действия ФРС и фондовых рынков, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Рынок труда на подъеме

Похоже, что теория «мягкой посадки», предложенная центральным банком США, которую многие критиковали, более того, некоторые откровенно над ней насмехались, пока остается основной рабочей теорией вершителей монетарной политики.

Через год с небольшим ставка ФРС взлетела до 5%, но экономика держится. Конечно, нужно время, чтобы эффект от повышения ставки начал действовать на экономику, щедро залитую деньгами во время пандемии, но все же должны признать, что из-за увеличения стоимости денег никакой катастрофы пока не произошло.

По данным отчета ADP о состоянии рынка труда в частном секторе, опубликованном в четверг, в июне американские компании добавили почти полмиллиона рабочих мест, хотя экономисты, опрошенные Bloomberg, в среднем, ожидали в два раза меньше. Кстати, достижение июня — это самое большое количество созданных рабочих мест за последние двенадцать месяцев.

Еще один отчет о состоянии рынка труда, JOLTS, который анализирует динамику увольнений и найма на работу, продемонстрировал, что количество добровольно уволившихся работников выросло на 2,6% и достигло девятилетнего максимума, что свидетельствует об уверенности американцев в завтрашнем дне и вере в то, что новую работу будет найти не так уж трудно. Мне кажется, что такое поведение людей было бы логично расценивать, как косвенное подтверждение того, что экономика находится в хорошем состоянии.

Число первоначальных заявок по безработице за прошлую неделю несколько выросло — с 236 до 248 тысяч, что совпало с ожиданиями экономистов, но остается ниже исторических средних значений. Еще одно подтверждение хорошего состояния рынка труда.

Последним на этой неделе набором данных о рынке труда в США стал Отчет о состоянии рынка труда, который оказался не таким оптимистичным, как другие отчеты. Фактический результат — 209 тысяч созданных рабочих мест — оказался ниже, чем ожидалось (225 тысяч). Кстати, это первый раз за 15 месяцев, когда фактический результат оказался хуже прогноза.

Скорректированные данные за предыдущие месяцы оказались тоже хуже предыдущих оценок. В то же время, уровень безработицы составил 3,6%, что меньше, чем 3,7% в мае; почасовая оплата труда выросла на 0,4% за месяц, а в годовом измерении — на 4,4%, что выше, чем ожидалось. Поэтому, даже несмотря на то, что фактический результат не дотянул до прогноза, делать вывод о том, что рынок труда переживает тяжелые времена, было бы немного чересчур.

ФРС не будет останавливаться

Как видите, все выглядит довольно оптимистично, хотя нужно сказать, что и раньше перед каждым кризисом уровень безработицы всегда существенно снижался, по сравнению с предыдущими годами. Когда наступит кризис, никто не знает, а пока, на этой неделе, авторы теории «мягкой посадки», руководство ФРС, получили значительное количество аргументов в пользу основной миссии — решительной борьбы с инфляцией.

В конце концов, мандат ФРС состоит из двух частей: обеспечения ценовой стабильности и эффективного функционирования рынка труда. Второе пока выполняется, так что ничто не мешает повышать ставку и дальше, в попытке победить инфляцию и вернуть ее к целевому показателю в 2%. И победу желательно одержать заранее — до разгара выборной кампании в США, чтобы было чем «крыть» республиканцев.

ФРС настроен решительно. Учитывая ситуацию в экономике, ВВП пусть и медленно, но растет, а рынок труда находится в хорошем состоянии — ничто не мешает ФРС в конце июля повысить ставку еще на 25 б.п. Уверен, что так и будет, а протоколы прошедшего заседания ФРС, которые продемонстрировали решительность настроений руководства центрального банка, только мою уверенность укрепляют.

Как свидетельствует из протоколов, опубликованных на этой неделе, некоторые из участников заседания выступали за повышение ставки, но все же приняли решение сделать паузу. Оно и понятно — иногда нужно остановиться, обернуться и рассмотреть: «А куда мы бежим?!». Тем не менее, почти все руководители центрального банка «считают, что дополнительное повышение ставки в течение 2023 года было бы уместным».

Очевидно, что повышение ставки — это не очень хорошие новости для инвесторов, но не похоже, чтобы рынок акций рассматривал ход событий, как катастрофу. Покупатели активные, розничные инвесторы увеличивают объемы покупки и ожидают вечного роста. С точки зрения фундаментальных показателей, с этим трудно согласиться, ведь ожидается падение доходов компаний во втором квартале. Но, в то же время, по статистике, если в первом полугодии индекс рос на более чем 10%, как в этом году, то и во втором, чаще всего, рост продолжался.

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Поэтому, как видите, статистика на стороне быков, и вероятность того, что жадность продолжит побеждать, достаточно высокая. Этого не скажешь о рынке облигаций, который считается «умнее» рынка акций: доходности растут, а значит, цены падают.

И на сегодняшний день доходность годовых государственных облигаций США уже превысила доходность S&P 500: 5,42% против 5,26%. Поэтому, не безопаснее ли переждать, инвестируя в «безрисковый» государственный долг, чем пытаться ухватить за хвост жар-птицу и насладиться заключительными циклами роста. Могу и ошибаться, но текущее состояние рынка акций вряд ли соответствует существующему определению нового цикла растущего рынка.