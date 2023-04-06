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6 апреля 2023, 14:37 Читати українською

Наличный курс доллара близится к официальному: 5 причин, почему

Курс доллара в Украине продолжает падать, приближаясь к официальной отметке 36,93 грн/доллар. Почему так происходит, рассказал Юрий Гайдай, старший экономист Центра экономической стратегии. «Минфин» выбрал главное.

Курс доллара в Украине продолжает падать, приближаясь к официальной отметке 36,93 грн/доллар.

Если перед повышением официального курса в июле разрыв между ним и наличным достигал уже 28%, а на пике наличного курса в сентябре — 16+%, то сейчас эта разница меньше 2%.

Почему такая динамика? Потому что предложение валюты заметно превышает спрос. Именно на наличном рынке, который, напомню, сейчас отделен от межбанка.

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Поспекулирую о причинах. Далее в произвольном порядке, не по важности:

  1. Уменьшение спроса на наличную валюту у населения из-за возможности купить безнал с последующим размещением на депозит. Депозиты в валюте растут динамично.
  2. Отсутствие эмиссии гривны еще с конца прошлого года.
  3. Увеличение предложения из-за сезонной продажи валюты аграриями, которые готовились к посевной, и нуждались в гривневой наличности.
  4. Свежий ежемесячный опрос НБУ (Индекс ожиданий деловой активности) показывает рост положительных ожиданий у бизнеса. В торговле 38% ожидают увеличения товарооборота, только 17% — понижения. В промышленности 32% ожидают прироста заказов, 18% — уменьшения. Соответственно, ожидая роста, предприниматели могут продавать валюту для пополнения оборотного капитала. И теневая часть бизнеса делает это на наличном рынке.
  5. Last, but not the least. Говорят, что полтора месяца назад состоялся очень убедительный разговор руководства регулятора с руководителями коммерческих банков, после которого последние от всей души прониклись важностью соблюдения норм финмониторинга относительно этого всего «финтеха».
    Допускаю, хотя нет доказательств, что упорное соблюдение норм финмона под страхом страшных библейских кар тоже существенно и положительно повлияло как на безнал (продажа валюты НБУ в марте уменьшилась на 32%, до «всего» $1,67 млрд), так и на наличный рынок — уменьшив спрос теневого бизнеса на чемоданы с валютой.

Это, наверное, основные факторы, но приглашаю к дискуссии.

P. S. Характерно, что когда спред был 28%, то айтишечка выла белугой (и их можно было понять), а сейчас сообщений благодарности Нацбанку и Минфину, которым удалось стабилизировать рынок (хоть и с помощью доноров, конечно), я чего-то не наблюдаю, неблагодарная человеческая натура.

Автор:
Гайдай Юрий
старший экономист Гайдай Юрий
Центр экономической стратегии
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Комментарии - 1

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bankir3
bankir3
6 апреля 2023, 14:46
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Гривню в Банках зажали НОРом, конвертаційні депозити втратили свою актуальність, а от нерези інвестують гривню, яку не можуть вивести в короткострокові ОВДП для отримання купонного доходу і відповідно придбання валюти. Аграрії більшість вже продали (що по суті й збило курс), в подальшому тренд на зростання (незначного, але думаю до 40 грн дійдемо до початку літа).
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