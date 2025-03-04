Стратегический резерв криптовалют США: зачем он нужен Трампу и как изменит мир

3 марта биткоин подорожал более чем на 20% от минимумов прошлой недели. Это случилось после того, как президент США объявил о планах включить его и некоторые другие цифровые активы в новый стратегический крипторезерв США. Почему крипторынок снова растет, что означает создание крипторезерва для мировой экономики и частных инвесторов, разбирался «Минфин».

О работе над созданием «криптостратегического резерва» Трамп написал в минувшие выходные в социальных сетях. По его информации, резерв будет включать биткоин и эфириум, а также менее известные криптовалюты — XRP, Solana и Cardano.

На это заявление крипторынок отреагировал ростом.

«Хотя объявление о резервировании криптовалюты стало катализатором роста цен на криптовалюту в краткосрочной перспективе, его долгосрочное влияние остается под вопросом. Никаких фактических подробностей пока не раскрыто», — говорит Ник Пакрин, финансовый аналитик, инвестор и соучредитель The Coin Bureau. Он уверен, что для устойчивого роста рынка необходима более конкретная информация о плане резервирования криптовалюты, чтобы убедить инвесторов в ее ценности.

Тем не менее сам факт создания резерва цифровой валюты крупнейшей экономикой мира точно станет знаменательным моментом для биткоина и технологии блокчейна.

«Запуск стратегического крипторезерва США знаменует собой поворотный момент для цифровых активов, отражая важный шаг в сотрудничестве правительства с криптоиндустрией. Эта инициатива не только усиливает роль биткоина, как развивающегося средства сбережения, но и подчеркивает важность сетей блокчейнов, таких как ethereum, solana, XRP и cardano, в финансовой инфраструктуре, платежах и децентрализованных финансах», — считает Федерико Брокате, глава американского бизнеса 21Shares.

«Минфин» решил ответить на ключевые вопросы, которые могут возникнуть у частного инвестора в криптовалюты, и объяснить, как решение Трампа может изменить мир.

Что такое стратегический резерв

Стратегическим резервом называют запас критически важного ресурса, который может быть выпущен на рынок в период кризиса или перебоев с поставками. В качестве самого известного примера такого запаса, Reuters приводит Стратегический нефтяной резерв США — крупнейший в мире запас сырой нефти. Он был создан в 1975 году по решению Конгресса, как ответная мера на последствия арабского нефтяного эмбарго 1973−74 гг.

17 октября 1973 года арабские страны — члены ОАПЕК, а также Египет и Сирия заявили об остановке поставок нефти странам, поддержавшим Израиль в ходе Войны Судного дня в его конфликте с Сирией и Египтом. Это касалось прежде всего США и их союзников в Западной Европе. Последовавший за этим нефтяной кризис считается крупнейшим в истории. В дальнейшем США использовали свой нефтяной запас, чтобы успокоить рынки во время вспыхивавших в мире войн или природных катаклизмов, угрожавших нефтяной инфраструктуре.

Каждая страна создает свой набор стратегических запасов. Скажем, Китай располагает стратегическими запасами металлов, зерна и свинины.

Существуют и более экзотические стратегические запасы. Например, в Канаде создан единственный в мире стратегический запас кленового сиропа.

Каким будет стратегический криптовалютный резерв США

О своем намерении создать стратегический запас криптовалют Трамп говорил еще во время предвыборной кампании. Как говорится в его указе от 23 января, стратегический криптовалютный резерв будет представлять собой национальный запас цифровых активов, созданный, в соответствии с федеральной нормативной базой. Ее разрабатывает недавно созданная Трампом специальная рабочая группа.

В своем воскресном посте на эту тему в соцсетях Трамп уточнил, что «сердцем резерва» станут биткоин и эфириум — две крупнейшие криптовалюты по рыночной стоимости. Почему, помимо них, в резерв будут включены другие токены, глава Белого дома не пояснил.

По мнению Forbes, выбор конкретных криптовалют для резерва не был произвольным. Каждый выбранный актив представляет собой ключевой аспект цифровой экономики:

Bitcoin (BTC). Оригинальная и наиболее широко признанная криптовалюта. Bitcoin стал активом-убежищем, сродни золоту. Его фиксированное предложение и децентрализованная природа делают его привлекательным выбором для национального резерва. Эмиссия биткоинов ограничена 21 млн, и 19,79 млн из них уже находятся в обращении.

Ethereum (ETH). Это не только криптовалюта: блокчейн Ethereum лежит в основе большей части экосистемы DeFi. Его смарт-контракты облегчают децентрализованные приложения (dApps), которые могут произвести революцию в отраслях от финансов до недвижимости.

XRP разработан для быстрых и недорогих трансграничных платежей. XRP завоевал популярность среди финансовых учреждений, как потенциальная замена устаревшим и дорогим системам денежных переводов.

Cardano (ADA). Cardano, известная своим рецензируемым исследовательским подходом, стремится создать масштабируемую и устойчивую экосистему блокчейна с реальными приложениями в области управления идентификацией, финансов и государственного управления.

Тем не менее алгоритм формирования крипторезерва пока неизвестен. Рабочей группе поручено оценить возможность его создания на основе криптовалюты, ранее изъятой правоохранительными органами США. По оценкам bitcointreasuries.net, речь идет примерно о 198 109 биткоинах на сумму около $18,5 млрд.

«Остается неясным юридический процесс их передачи от Министерства юстиции. Трамп не сказал, будет ли правительство увеличивать этот резерв, покупая больше биткоинов или других токенов на открытом рынке, и в приказе не содержится никаких дополнительных конкретных инструкций», — обращает внимание Еconomictimes.

Самое конкретное предложение о резерве биткоинов ранее сформулировала сенатор-республиканец Синтия Ламмис, которая лично владеет пятью монетами. В июле прошлого года она внесла законопроект о создании резерва, управляемого Казначейством. Но документ до сих пор не получил поддержки.

Он предписывает Казначейству организовать покупку 200 000 биткоинов ежегодно в течение пяти лет, пока запас не достигнет одного миллиона токенов, или около 5% от их общего мирового предложения. Эти покупки должны финансироваться за счет прибыли от депозитов и золотых запасов Федеральных резервных банков.

Будет ли этот законопроект взят за основу при создании крипторезерва, тоже неизвестно. Однако на этой неделе может появиться больше информации: в ближайшую пятницу Трамп намерен встретиться с лидерами отрасли на «Криптосаммите» в Белом доме и выступить с речью на тему дальнейшего развития криптоиндустрии.

«Первый саммит по криптовалютам в Белом доме в пятницу будет иметь решающее значение для анализа. Мы будем ждать, кто там будет, что будет обсуждаться и будут ли намечены какие-либо реальные шаги по реализации. Главный вопрос в том, как они будут финансировать и легализовать этот резерв? Пока у нас нет ответов, мало что может поддержать сегодняшнее ралли, и оно может сойти на нет так же быстро, как и началось», — говорит Ник Пакрин из The Coin Bureau.

Как крипторезерв может повлиять на экономику США и мира

Наблюдатели говорят, что создание такого резерва несет определенные риски, учитывая волатильность криптовалют. В то же время называется и ряд плюсов. Диверсификация национальных резервов за счет криптовалют может обеспечить США хеджирование против инфляционного давления и поддержать экономическую стабильность, пишет Financial express.

Тут логика простая: привычные валюты могут печататься по желанию центральными банками, что приводит к снижению их стоимости. В то же время запас тех же биткоинов фиксирован (количество в обращении не может превышать 21 млн), что потенциально ограничивает их девальвацию.

Другой популярный аргумент сторонников создания крипторезерва заключается в том, что денежная стоимость резерва может быстро вырасти и, следовательно, позволит снизить госдолг США. Хотя все эти аргументы в защиту создания резерва явно не бесспорные.

По мнению Forbes, создание крипторезерва может иметь существенные последствия для роли доллара США, как основной резервной валюты мира.

«Поскольку все больше стран исследуют цифровые валюты и децентрализованные финансовые системы, доминирование доллара может столкнуться с проблемами. Однако, принимая цифровые активы вместо того, чтобы сопротивляться им, США могли бы сохранить свое лидерство в мировых финансах, адаптируясь к меняющемуся экономическому ландшафту», — уточняет издание.

Созданием крипторезерва подчеркивается более фундаментальный, определяющий эпоху сдвиг, который уже происходит, считает The conversation. Баланс сил смещается от государств к компаниям, которые специализируются на криптовалютах, биржам, на которых торгуются криптовалюты, и владельцам биржевых криптовалютных фондов.

«Это может стать переломным моментом. Если США, другая ведущая экономическая держава (например, Китай) или ряд крупных развивающихся экономик станут держателями блоков биткоина или других основных криптовалют, это может спровоцировать возникновение «гонки вооружений» криптовалют в глобальном масштабе. Это приведет к тому, что одна страна за другой начнут спешить пополнять свои резервы.

Эти тенденции способны изменить мировой экономический порядок, включив частные деньги и инфраструктурную мощь частных субъектов в сферу, где традиционно доминируют ведущие государства и их национальные валюты.

Амбиции Трампа по SBR подчеркнут растущую роль частных денег в мировой экономике. Но эти сдвиги в мировом порядке уже происходят — независимо от того, будут ли реализованы планы нового президента по биткоину, — пишет The conversation.

Что означает создание крипторезерва для частного инвестора

Последствия создания крипторезерва США для владельцев криптовалют оценил Forbes. По мнению издания, для индивидуальных инвесторов и предприятий этот шаг представляет несколько потенциальных возможностей и проблем.

Во-первых, их дальнейшая легализация и принятие на государственном уровне могут способствовать массовому принятию криптовалют, сделать их более стабильной и широко распространенной формой оплаты. Предприятия, принимающие цифровые валюты, могут столкнуться с ростом спроса, поскольку потребители обретают уверенность в использовании криптовалют для повседневных транзакций.

Во-вторых, инвесторы, владеющие Bitcoin, Ethereum, XRP и Cardano, могут увидеть рост стоимости своих активов, поскольку эти активы становятся частью поддерживаемой правительством финансовой стратегии. Однако с этим признанием может прийти и усиление регулирования. Хотя регулирование может обеспечить безопасность и легитимность, оно также может ввести ограничения, которые повлияют на торговлю, налогообложение и более широкую криптоэкономику.