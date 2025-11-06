Как получать пассивный доход на крипте: от депозита до кредитования

Кроме торговли и инвестиций, существует множество других способов увеличить количество криптоактивов. Вы можете получать регулярный доход, аналогично заработку на процентах, но для этого нужно выполнить определенные условия для настройки и поддержки работы данного процесса. Таким образом, вы получаете возможность разрабатывать сразу несколько вариантов притока средств, которые в сочетании друг с другом могут представлять значительную сумму. Рассмотрим несколько способов получения пассивного дохода в криптовалюте.

Стейкинг: как это работает и кому он на самом деле подходит

Стейкинг — это способ получать вознаграждения за поддержку работы блокчейна. Пользователь «замораживает» свои монеты, делегируя их валидатору, который проверяет транзакции и обеспечивает стабильность сети. За это участник получает часть наград в виде новых токенов. Механика напоминает депозит в банке, но источником прибыли здесь является не процент за пользование средствами, а вознаграждение от самой сети за ее поддержку.

Средняя годовая прибыльность в стейкинге остается в пределах 3−10%, а инфраструктура охватывает три уровня — биржевой, DeFi и self-custody. Они отличаются уровнем контроля, риском и потенциальной прибыльностью.

Биржевой стейкинг: централизованно, удобно, но не без рисков

Особенность стейкинга на централизованных биржах — упрощение участия до несколько кликов. Платформы, вроде Binance Earn, Bitget Savings и OKX On-chain Earn, позволяют выбрать валюту, формат (гибкий, с возможностью досрочного снятия, или фиксированный, на 15−120 дней) и получать автоматические начисления.

Средняя прибыльность в Binance Earn колеблется в пределах 2−12% годовых: Ethereum — 2,7%, Solana — 6−8%, Polygon — до 7%, а USDT/USDC в гибких депозитах могут давать 5−10% APY (годовая процентная доходность). Биржа берет на себя техническую часть и раздел монет между валидаторами, но это автоматически лишает пользователя полного контроля над активами.

Отдельно стоит упомянуть OKX On-chain Earn, который стал промежуточной моделью между CeFi и DeFi: пользователь может застейкать токены непосредственно в протоколах, вроде Lido, Aave или Curve, но через интерфейс OKX. Такой формат часто называют DeFi-as-a-Service — биржа агрегирует доходность и берет на себя безопасность и мониторинг, упрощая пользование сложными протоколами.

На практике биржевой стейкинг привлекает тех, кто не хочет погружаться в технические детали, но стремится удерживать активы с базовым уровнем дохода. Это компромисс между удобством CeFi и автономностью DeFi — своеобразный аналог банковского депозита в криптомире. Основной недостаток такого формата — в отсутствии контроля за активами: в случае сбоев биржи или регуляторных ограничений пользователь не может мгновенно вывести свои токены.

Классический DeFi-стейкинг: свобода, доход и риск

Другая возможность пассивного дохода — DeFi-стейкинг на платформах, вроде Lido, Rocket Pool, Marinade, Jito. Здесь пользователь непосредственно взаимодействует со смарт-контрактом, который принимает актив в стейкинг и выдает взамен liquid staking token — производный токен, репрезентирующий застейканный актив (stETH, mSOL, rETH и т. д. ). Его можно использовать в DeFi-экосистеме для кредитования, фарминга или обеспечения ликвидности, создавая по факту второй уровень дохода.

На платформе Lido, через которую на сегодняшний день застейкано более $34 млрд ETH, базовая доходность составляет около 3,2−3,8% APY. Пользователь, обменивающий ETH на stETH, получает токен, который автоматически растет в стоимости благодаря реинвестированию вознаграждений. В дальнейшем этот токен можно использовать повторно: внести в качестве залога в Aave под 2−3% годовых или присоединиться к пулу ликвидности ETH/stETH на Curve под 4−5% APR (годовая ставка без учета компаундинга).

Отдельный тренд 2025 года — протоколы на базе restaking (как EigenLayer), позволяющие повторно использовать уже застейканные активы для дополнительных вознаграждений, и сервисы, вроде Pendle, позволяющие разделять прибыльность токенов и торговать ею отдельно.

DeFi-стейкинг подходит в первую очередь опытным пользователям: прибыль здесь не гарантирована, а технические риски, например, потеря пега, сбой в смарт-контракте, проседание ликвидности, остаются реальными даже для проверенных временем протоколов.

Self-custody-кошельки: контроль вместо посредников

Третий формат стейкинга — через некастодиальные кошельки, которые работают напрямую с блокчейнами. Это вариант для пользователей, желающих оставлять полный контроль над своими активами, не передавая их бирже. Примеры таких решений — Gem Wallet, Ledger Live, Phantom, Keplr.

Gem Wallet — горячий, некастодиальный мультичейновый кошелек, доступный как мобильное приложение (iOS/Android). Он позволяет непосредственно делегировать токены в стейкинг без посредников и сохранять полный контроль над частными ключами. На сегодняшний день кошелек поддерживает стейкинг в более чем 20 блокчейнах, в частности, Ethereum, Solana, Tron, Cosmos, Celestia и Sei.

В Gem Wallet отмечают, что уровень доходности определяется в первую очередь особенностями самого блокчейна и его архитектуры — сколько вознаграждений направляется стейкерам и сколько участников уже участвует в стейкинге.

«Это главные факторы, влияющие на доход. Третий, по важности, — это комиссия валидатора, но она обычно незначительна, по сравнению с другими параметрами», — объясняют специалисты Gem Wallet.

В среднем APY стейкинг через кошелек составляет 3−10% в токенах сети, однако конечный результат всегда зависит от изменения курса актива.

«Например, стейкать Tron с 2020 года были очень выгодно: цена токена выросла, и вместе с вознаграждениями это дало более 200% прибыли в USD. А вот OSMO, хотя и имеет около 2% годовых в токенах, в долларовом эквиваленте мог даже дать убыток», — уточняют в Gem Wallet.

Пользователь может стейкать несколько монет одновременно. При этом кошелек поддерживает liquid staking. Например, можно обменять USDT на stETH и получать доход, а через WalletConnect подключаться к любым DeFi-платформам для участия в кредитовании или ликвидности.

Вознаграждения приходят в том же токене, который пользователь застейкал. В некоторых сетях, таких как Celestia, их можно вывести отдельно, не разрывая позицию. Все происходит по правилам самой сети, а кошелек только предоставляет удобный интерфейс, без дополнительных комиссий и вмешательства в процесс делегирования.

Как уточняют в Gem Wallet, они работают напрямую с блокчейнами, соблюдая их протоколы, и не вмешиваются в логику начислений. Единственная комиссия, оплачиваемая пользователем, — сетевой fee за транзакцию. Благодаря этому прибыльность полностью соответствует доходности, которую предлагает сам валидатор, без снижения со стороны сервиса.

Минимальные суммы для участия небольшие — часто меньше $1, а ограничений по сроку нет, хотя для стабильности сети действует период блокировки: после запроса на вывод токены можно получить только через 7−14 дней. Вся эта информация отображается перед подтверждением стейкинга.

Как подчеркивают в Gem Wallet, ключевая разница между биржами и некастодиальными решениями — высокий уровень приватности и полный контроль пользователя над своими активами.

«На централизованных биржах токены передаются третьим сторонам, и „стейкинг“ часто используется, как маркетинговый инструмент — не всегда понятно, это настоящий стейкинг, или просто цифры на экране», — отмечают эксперты Gem Wallet.

Помимо базовой прибыльности, у стейкинга через Gem Wallet есть и дополнительные преимущества прямого взаимодействия с блокчейном. Например, в сети TRON пользователь может получить бонус от самой сети, которая снижает или даже полностью отменяет комиссию по транзакции USDT TRC20 — возможность, которой нет на централизованных платформах.

Для пользователей, которые не стремятся к ежедневной торговле, но хотят сохранять активы под контролем, self-custody-кошельки становятся оптимальным вариантом.

Как резюмируют в Gem Wallet, стейкинг больше подходит энтузиастам блокчейна и продвинутым пользователям, тогда как новичкам, которые ищут пассивный доход без глубокого погружения, лучше обратить внимание на стейблкоины с прибыльностью, которые сочетают низкий риск и стабильную доходность (по сравнению с депозитами в украинских банках), а также RWA-активы, например, доступные на Gem Wallet американские лицензии xStox.

CeFi Earn: криптодепозиты, которые работают, как банковские вклады

Earn-продукты — это программы пассивного заработка на централизованных биржах, где пользователь размещает криптовалюту под процент, а биржа выплачивает прибыль из собственных инвестиционных или кредитных операций.

Среди лидеров рынка — Binance Simple Earn, OKX Earn (On-chain), Bitget Earn и Bybit Savings. Все они постепенно переходят к ончейн-модели, сочетая удобство CeFi-интерфейса с прозрачностью DeFi-механик — тренд, который в 2025 году стал ответом на требования регуляторов (в частности, SEC) к большей открытости биржевых продуктов.

В 2025 году такие CeFi-депозиты остаются самым простым способом получить доход без погружения в технические детали. Их логика близка к банковским вкладам: пользователь выбирает актив и срок размещения, а биржа выплачивает процент из прибыли, генерируемой из внутренних программ кредитования или стейкинга. Форматы делятся на фиксированные (7, 30, 90 дней) и гибкие.

В первом случае прибыльность выше — до 10−12% годовых на популярных токенах, но средства блокируются до истечения срока. В гибких планах доход ниже (2−6% APY), зато активы можно снять в любой момент.

Важно также учитывать, что у таких продуктов есть ограничения на сумму, которая приносит самый высокий процент. Так, у Binance Earn повышенная ставка действует только в пределах установленного лимита, а на остальные средства применяется более низкая. Это своеобразная система уровней прибыльности: чем больше депозит, тем ниже средний доход. Показатели прибыльности динамичные и могут меняться в ту или иную сторону, но положить миллион долларов под 10% годовых — к сожалению, не получится.

P2P и DeFi-лендинг: заработок на кредитовании

Еще одно направление пассивного дохода в крипте — кредитование, которое реализуется в двух формах: децентрализованный DeFi-лендинг и P2P-сделки между пользователями.

В DeFi-лендинге все работает через смарт-контракты: пользователь предоставляет ликвидность в пул, а заемщики берут ее под залог. Такие протоколы, как Aave, Compound или Venus, предлагают 2−7% годовых, в зависимости от актива и уровня загруженности пулов.

В 2025 году растет интерес к institutional-DeFi-лендингу — платформам, вроде Maple, Centrifuge, Clearpool, которые сочетают DeFi-механику с проверкой заемщиков и партнерствами с фондами и бизнесом.

P2P-модели, наоборот, базируются на прямых операциях между пользователями — например, через Binance P2P, OKX P2P или Bybit P2P. Здесь прибыльность формируется из спреда или арбитража между курсами купли и продажи, но и риск выше — все зависит от надежности контрагента.

Поскольку в Украине P2P-торговля криптовалютой формально нерегулируемая, такие операции остаются в «серой» зоне: пользователи могут использовать биржевые эскроу-механизмы для безопасности, но юридической защиты в случае споров пока нет.

Стабильность и проверенность — новая норма рынка

Несмотря на большое количество стратегий пассивного дохода, реальный опыт пользователей часто значительно более скромный, чем обещания бирж и протоколов. Большинство мелких инвесторов комбинируют несколько источников — классический стейкинг в PoS-сетях, депозиты в централизованных сервисах, вроде Binance, DeFi-лендинг на платформах Aave, Pendle или Maple, а также стейкинг через self-custody-кошельки, например, Gem Wallet. Прибыльность таких стратегий в среднем составляет 3−15% годовых, в зависимости от актива, сети и уровня риска.

Пользователи все чаще выбирают не самый высокий процент, а сочетание контроля, ликвидности и надежности. Стейблкоины с фиксированным доходом стали базовым инструментом для осторожных инвесторов, тогда как опытные пользователи предпочитают ончейн-решения с проверенной репутацией. После громких банкротств Celsius и BlockFi даже розничный рынок понял: пассивный доход в крипте работает только тогда, когда его источник выдерживает проверку временем -вне зависимости от того, это биржа, кошелек или DeFi-протокол.