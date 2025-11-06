Как получать пассивный доход на крипте: от депозита до кредитования

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 ноября 2025, 14:30 Читати українською

Как получать пассивный доход на крипте: от депозита до кредитования

Кроме торговли и инвестиций, существует множество других способов увеличить количество криптоактивов. Вы можете получать регулярный доход, аналогично заработку на процентах, но для этого нужно выполнить определенные условия для настройки и поддержки работы данного процесса. Таким образом, вы получаете возможность разрабатывать сразу несколько вариантов притока средств, которые в сочетании друг с другом могут представлять значительную сумму. Рассмотрим несколько способов получения пассивного дохода в криптовалюте.

Мобильные приложения радикально изменили способ взаимодействия с криптой.

Стейкинг: как это работает и кому он на самом деле подходит

Стейкинг — это способ получать вознаграждения за поддержку работы блокчейна. Пользователь «замораживает» свои монеты, делегируя их валидатору, который проверяет транзакции и обеспечивает стабильность сети. За это участник получает часть наград в виде новых токенов. Механика напоминает депозит в банке, но источником прибыли здесь является не процент за пользование средствами, а вознаграждение от самой сети за ее поддержку.

Средняя годовая прибыльность в стейкинге остается в пределах 3−10%, а инфраструктура охватывает три уровня — биржевой, DeFi и self-custody. Они отличаются уровнем контроля, риском и потенциальной прибыльностью.

Биржевой стейкинг: централизованно, удобно, но не без рисков

Особенность стейкинга на централизованных биржах — упрощение участия до несколько кликов. Платформы, вроде Binance Earn, Bitget Savings и OKX On-chain Earn, позволяют выбрать валюту, формат (гибкий, с возможностью досрочного снятия, или фиксированный, на 15−120 дней) и получать автоматические начисления.

Средняя прибыльность в Binance Earn колеблется в пределах 2−12% годовых: Ethereum — 2,7%, Solana — 6−8%, Polygon — до 7%, а USDT/USDC в гибких депозитах могут давать 5−10% APY (годовая процентная доходность). Биржа берет на себя техническую часть и раздел монет между валидаторами, но это автоматически лишает пользователя полного контроля над активами.

Отдельно стоит упомянуть OKX On-chain Earn, который стал промежуточной моделью между CeFi и DeFi: пользователь может застейкать токены непосредственно в протоколах, вроде Lido, Aave или Curve, но через интерфейс OKX. Такой формат часто называют DeFi-as-a-Service — биржа агрегирует доходность и берет на себя безопасность и мониторинг, упрощая пользование сложными протоколами.

На практике биржевой стейкинг привлекает тех, кто не хочет погружаться в технические детали, но стремится удерживать активы с базовым уровнем дохода. Это компромисс между удобством CeFi и автономностью DeFi — своеобразный аналог банковского депозита в криптомире. Основной недостаток такого формата — в отсутствии контроля за активами: в случае сбоев биржи или регуляторных ограничений пользователь не может мгновенно вывести свои токены.

Классический DeFi-стейкинг: свобода, доход и риск

Другая возможность пассивного дохода — DeFi-стейкинг на платформах, вроде Lido, Rocket Pool, Marinade, Jito. Здесь пользователь непосредственно взаимодействует со смарт-контрактом, который принимает актив в стейкинг и выдает взамен liquid staking token — производный токен, репрезентирующий застейканный актив (stETH, mSOL, rETH и т. д.). Его можно использовать в DeFi-экосистеме для кредитования, фарминга или обеспечения ликвидности, создавая по факту второй уровень дохода.

На платформе Lido, через которую на сегодняшний день застейкано более $34 млрд ETH, базовая доходность составляет около 3,2−3,8% APY. Пользователь, обменивающий ETH на stETH, получает токен, который автоматически растет в стоимости благодаря реинвестированию вознаграждений. В дальнейшем этот токен можно использовать повторно: внести в качестве залога в Aave под 2−3% годовых или присоединиться к пулу ликвидности ETH/stETH на Curve под 4−5% APR (годовая ставка без учета компаундинга).

Отдельный тренд 2025 года — протоколы на базе restaking (как EigenLayer), позволяющие повторно использовать уже застейканные активы для дополнительных вознаграждений, и сервисы, вроде Pendle, позволяющие разделять прибыльность токенов и торговать ею отдельно.

DeFi-стейкинг подходит в первую очередь опытным пользователям: прибыль здесь не гарантирована, а технические риски, например, потеря пега, сбой в смарт-контракте, проседание ликвидности, остаются реальными даже для проверенных временем протоколов.

Self-custody-кошельки: контроль вместо посредников

Третий формат стейкинга — через некастодиальные кошельки, которые работают напрямую с блокчейнами. Это вариант для пользователей, желающих оставлять полный контроль над своими активами, не передавая их бирже. Примеры таких решений — Gem Wallet, Ledger Live, Phantom, Keplr.

Gem Wallet — горячий, некастодиальный мультичейновый кошелек, доступный как мобильное приложение (iOS/Android). Он позволяет непосредственно делегировать токены в стейкинг без посредников и сохранять полный контроль над частными ключами. На сегодняшний день кошелек поддерживает стейкинг в более чем 20 блокчейнах, в частности, Ethereum, Solana, Tron, Cosmos, Celestia и Sei.

В Gem Wallet отмечают, что уровень доходности определяется в первую очередь особенностями самого блокчейна и его архитектуры — сколько вознаграждений направляется стейкерам и сколько участников уже участвует в стейкинге.

«Это главные факторы, влияющие на доход. Третий, по важности, — это комиссия валидатора, но она обычно незначительна, по сравнению с другими параметрами», — объясняют специалисты Gem Wallet.

В среднем APY стейкинг через кошелек составляет 3−10% в токенах сети, однако конечный результат всегда зависит от изменения курса актива.

«Например, стейкать Tron с 2020 года были очень выгодно: цена токена выросла, и вместе с вознаграждениями это дало более 200% прибыли в USD. А вот OSMO, хотя и имеет около 2% годовых в токенах, в долларовом эквиваленте мог даже дать убыток», — уточняют в Gem Wallet.

Пользователь может стейкать несколько монет одновременно. При этом кошелек поддерживает liquid staking. Например, можно обменять USDT на stETH и получать доход, а через WalletConnect подключаться к любым DeFi-платформам для участия в кредитовании или ликвидности.

Вознаграждения приходят в том же токене, который пользователь застейкал. В некоторых сетях, таких как Celestia, их можно вывести отдельно, не разрывая позицию. Все происходит по правилам самой сети, а кошелек только предоставляет удобный интерфейс, без дополнительных комиссий и вмешательства в процесс делегирования.

Как уточняют в Gem Wallet, они работают напрямую с блокчейнами, соблюдая их протоколы, и не вмешиваются в логику начислений. Единственная комиссия, оплачиваемая пользователем, — сетевой fee за транзакцию. Благодаря этому прибыльность полностью соответствует доходности, которую предлагает сам валидатор, без снижения со стороны сервиса.

Минимальные суммы для участия небольшие — часто меньше $1, а ограничений по сроку нет, хотя для стабильности сети действует период блокировки: после запроса на вывод токены можно получить только через 7−14 дней. Вся эта информация отображается перед подтверждением стейкинга.

Как подчеркивают в Gem Wallet, ключевая разница между биржами и некастодиальными решениями — высокий уровень приватности и полный контроль пользователя над своими активами.

«На централизованных биржах токены передаются третьим сторонам, и „стейкинг“ часто используется, как маркетинговый инструмент — не всегда понятно, это настоящий стейкинг, или просто цифры на экране», — отмечают эксперты Gem Wallet.

Помимо базовой прибыльности, у стейкинга через Gem Wallet есть и дополнительные преимущества прямого взаимодействия с блокчейном. Например, в сети TRON пользователь может получить бонус от самой сети, которая снижает или даже полностью отменяет комиссию по транзакции USDT TRC20 — возможность, которой нет на централизованных платформах.

Для пользователей, которые не стремятся к ежедневной торговле, но хотят сохранять активы под контролем, self-custody-кошельки становятся оптимальным вариантом.
Как резюмируют в Gem Wallet, стейкинг больше подходит энтузиастам блокчейна и продвинутым пользователям, тогда как новичкам, которые ищут пассивный доход без глубокого погружения, лучше обратить внимание на стейблкоины с прибыльностью, которые сочетают низкий риск и стабильную доходность (по сравнению с депозитами в украинских банках), а также RWA-активы, например, доступные на Gem Wallet американские лицензии xStox.

CeFi Earn: криптодепозиты, которые работают, как банковские вклады

Earn-продукты — это программы пассивного заработка на централизованных биржах, где пользователь размещает криптовалюту под процент, а биржа выплачивает прибыль из собственных инвестиционных или кредитных операций.

Среди лидеров рынка — Binance Simple Earn, OKX Earn (On-chain), Bitget Earn и Bybit Savings. Все они постепенно переходят к ончейн-модели, сочетая удобство CeFi-интерфейса с прозрачностью DeFi-механик — тренд, который в 2025 году стал ответом на требования регуляторов (в частности, SEC) к большей открытости биржевых продуктов.

В 2025 году такие CeFi-депозиты остаются самым простым способом получить доход без погружения в технические детали. Их логика близка к банковским вкладам: пользователь выбирает актив и срок размещения, а биржа выплачивает процент из прибыли, генерируемой из внутренних программ кредитования или стейкинга. Форматы делятся на фиксированные (7, 30, 90 дней) и гибкие.

В первом случае прибыльность выше — до 10−12% годовых на популярных токенах, но средства блокируются до истечения срока. В гибких планах доход ниже (2−6% APY), зато активы можно снять в любой момент.

Важно также учитывать, что у таких продуктов есть ограничения на сумму, которая приносит самый высокий процент. Так, у Binance Earn повышенная ставка действует только в пределах установленного лимита, а на остальные средства применяется более низкая. Это своеобразная система уровней прибыльности: чем больше депозит, тем ниже средний доход. Показатели прибыльности динамичные и могут меняться в ту или иную сторону, но положить миллион долларов под 10% годовых — к сожалению, не получится.

P2P и DeFi-лендинг: заработок на кредитовании

Еще одно направление пассивного дохода в крипте — кредитование, которое реализуется в двух формах: децентрализованный DeFi-лендинг и P2P-сделки между пользователями.

В DeFi-лендинге все работает через смарт-контракты: пользователь предоставляет ликвидность в пул, а заемщики берут ее под залог. Такие протоколы, как Aave, Compound или Venus, предлагают 2−7% годовых, в зависимости от актива и уровня загруженности пулов.
В 2025 году растет интерес к institutional-DeFi-лендингу — платформам, вроде Maple, Centrifuge, Clearpool, которые сочетают DeFi-механику с проверкой заемщиков и партнерствами с фондами и бизнесом.

P2P-модели, наоборот, базируются на прямых операциях между пользователями — например, через Binance P2P, OKX P2P или Bybit P2P. Здесь прибыльность формируется из спреда или арбитража между курсами купли и продажи, но и риск выше — все зависит от надежности контрагента.

Поскольку в Украине P2P-торговля криптовалютой формально нерегулируемая, такие операции остаются в «серой» зоне: пользователи могут использовать биржевые эскроу-механизмы для безопасности, но юридической защиты в случае споров пока нет.

Стабильность и проверенность — новая норма рынка

Несмотря на большое количество стратегий пассивного дохода, реальный опыт пользователей часто значительно более скромный, чем обещания бирж и протоколов. Большинство мелких инвесторов комбинируют несколько источников — классический стейкинг в PoS-сетях, депозиты в централизованных сервисах, вроде Binance, DeFi-лендинг на платформах Aave, Pendle или Maple, а также стейкинг через self-custody-кошельки, например, Gem Wallet. Прибыльность таких стратегий в среднем составляет 3−15% годовых, в зависимости от актива, сети и уровня риска.

Пользователи все чаще выбирают не самый высокий процент, а сочетание контроля, ликвидности и надежности. Стейблкоины с фиксированным доходом стали базовым инструментом для осторожных инвесторов, тогда как опытные пользователи предпочитают ончейн-решения с проверенной репутацией. После громких банкротств Celsius и BlockFi даже розничный рынок понял: пассивный доход в крипте работает только тогда, когда его источник выдерживает проверку временем -вне зависимости от того, это биржа, кошелек или DeFi-протокол.

Автор:
Киевская Мира
Киевская Мира
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Три літри
Три літри
6 ноября 2025, 14:58
#
Головне не забути сплатити податки.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами