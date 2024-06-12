Как ограничение карточных переводов повлияет на торговлю криптовалютой

Национальный банк анонсировал проект ограничений, касающихся переводов средств между банковскими карточками физических лиц. Какие именно будут установлены лимиты на переводы, почему они вводятся и как повлияют на приобретение крипты, в колонке для ЭП рассказал партнер ЮК Syrota Dzis Melnyk & Partners Феликс Аронович. «Минфин» публикует главное.

Что планируется ввести?

Нацбанк планирует ввести лимиты на перевод средств между банковскими картами физических лиц до 100 тысяч грн., а количество операций ограничить 30 для одного счета ежемесячно.

По словам заместителя главы НБУ Дмитрия Олейника, такое решение призвано бороться с нелегальным игорным бизнесом, процветающим в Украине и другими незаконными способами использования банковских карт.

Однако Дмитрий Олейник заверил, что 95% клиентов банков даже не ощутят эти изменения на себе. В свою очередь, злоумышленникам станет труднее осуществлять переводы средств без надлежащего контроля и уплаты налогов.

Что касается денежных переводов для волонтерских целей, по словам представителей НБУ, они не планируют ограничивать входящие транзакции, что может осложнить деятельность волонтеров. К тому же, в случае подтверждения, лимиты могут увеличиваться в качестве исключения.

Причины ограничений

Статистика НБУ свидетельствует, что с осени 2023 года объемы переводов P2P подскочили к аномальным показателям. Кроме того, был отмечен рост количества карт, посредством которых осуществляются переводы. Это может свидетельствовать об осуществлении теневых переводов на миллиарды гривен.

Так, в прошлом году один из крупнейших банков-эмитентов передавал в НБУ статистику, в которой говорилось о массовом обнаружении так называемых «дропов». Так называют процесс передачи банковских реквизитов, включая пин-коды карт и доступ к интернет-банкингу злоумышленникам.

Речь идет о передаче этих данных самими гражданами. За прошлый год только в период с октября по декабрь банком было обнаружено более 10 тысяч «дропов» и подобная тенденция присутствует в других банках.

Относительно банковских ограничений

Ежегодно количество платежных карт в Украине растет. К примеру, по состоянию на 2024 год НБУ отметил около 52,12 млн новых карт, которые были выданы украинскими банками. Суммарное количество платежных карт составляет сегодня более 115 млн штук, что составляет в среднем по три карты на каждого совершеннолетнего гражданина Украины.

Что касается операций P2P, они сегодня являются одними из самых популярных путей расчетов среди граждан.

Каждый банк в Украине имеет собственные ограничения, касающиеся операций между платежными картами для физических лиц. К примеру, в Приватбанке сегодня действует ограничение на перевод средств в размере 29999 грн за один платеж.

По Украине за месяц разрешено совершать до 200 транзакций на общую сумму не более 1 млн грн. В Приватбанке есть лимиты и входные переводы, согласно которым разрешается осуществлять до 350 транзакций на общую сумму не более 1 млн грн. В monobank лимиты на переводы между физлицами в пределах Украины составляют до 60 тыс. грн.

В день разрешено осуществлять до 50 операций, на 4 дня — до 100 операций. В не так давно национализированном Сенс Банке действуют лимиты на транзакции на уровне до 200 переводов ежемесячно на сумму до 400 тыс. грн. В день можно совершать до 30 переводов, а в неделю — до 100.

Что касается переводов средств за границу, то в Приватбанке сегодня можно осуществлять до 20 транзакций в месяц на сумму не более 100 тыс. грн.

За границу можно сделать не более 20 переводов в месяц на общую сумму не больше 100 тыс. грн. В Monobank можно пересылать за границу сумму не больше эквивалента $10 тыс. по курсу НБУ, а для клиентов Visa — не больше эквивалента $25 тыс. по курсу НБУ.

Отчет банков об операциях клиентов

Начиная с 1 августа 2023 года все пополнения карт на сумму более 5 тыс. грн отслеживаются банками. Совершить такие операции можно только после идентификации клиента, поэтому в терминалах оплаты следует указывать собственный номер телефона, на который банк звонит, или отправляет одноразовый пароль доступа.

Более того, с июня прошлого года банки Украины каждую неделю отчитываются НБУ обо всех операциях по оплате услуг или товаров в интернете, а также переводы между карточками физических лиц. Здесь сразу следует отметить, что в НБУ передаются не персональные данные, а общая информация — на какую сумму была проведена операция.

Торговля криптовалютой

Как изменится жизнь криптоинтузиастов, проводящих большое количество сделок по купле/продаже stablecoin?

Они, кроме этих ограничений, обычно усложняющих их деятельность, уже дополнительно сталкиваются с банковским финансовым мониторингом.

Банки при достижении определенного количества и объема сделок попросят у клиента:

источник происхождения средств,

назначение платежей, как полученных, так и отправленных.

При этом продажи криптовалюты, как и возвращенные банковские депозиты, источником дохода не считаются.

Источник дохода можно подтвердить декларацией о доходах, продажей движимого/недвижимого имущества.

Если некоторые банки смогут удовлетвориться вашими объяснениями, что вы продаете личные вещи через OLX, другие попросят скриншоты из ваших объявлений и квитанции об отправке через Новую Почту и т. д.

И если у вас нет других объяснений относительно назначения и количества платежей, вам все же придется сообщить банку об операциях с криптовалютой.

Более того, банки в подтверждение купли/продажи криптовалюты могут запросить скриншоты вашей учетной записи с криптобиржи и скриншоты выполненных ордеров, которые должны совпасть с размером платежей по фиатной валюте .

Ниже приводим ответ одного из банков на следующие объяснения:

«Просим Вас не проводить операции с криптовалютой, поскольку Банк видит признаки предпринимательской деятельности в этих операциях.

Проведение операций, имеющих признаки предпринимательской деятельности, нарушает режим счета. Вы подписали анкету, в которой указано, что карта предназначена для использования в рамках целевых расходов, а не инструмент для ведения бизнеса".

Таким образом, уважаемые криптопредприниматели, банки пока принимают «криптоплатежи» как объяснение назначения платежа, но в дальнейшем не советуют проводить такие расчеты. Дальнейшие санкции банков пока не известны.

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В результате, предприниматели, сегодня оперирующие криптовалютой, в будущем могут иметь проблемы с проведением операций с такими активами. Однако какие санкции будут предусмотрены НБУ в будущем, пока неизвестно.