Биткоин продают на Prozorro: как и почем его можно купить, и безопасно ли это делать

На платформе онлайн-аукционов Prozorro.Продажи инвесторы купили почти 0,15 BTC. В условиях ограничений переводов на криптобиржи и вывода средств из них путем использования шлюзов, подобных бетинговым конторам, у нового инструмента есть шансы стать альтернативой традиционной покупке крипты. «Минфин» разбирался, сколько стоят виртуальные активы на аукционах и какими нормами регулируются эти операции.

Как продавался биткоин

В прошлом месяце на Prozorro.Продажи состоялось два онлайн-аукциона по продаже биткоинов. На первый было выставлено 0,1 BTC, на второй — 0,0458. В обоих случаях продавцом было потребительское общество Довіра.ком, которое занимается торговой, финансовой, инвестиционной деятельностью и рядом других направлений.

Организатором торгов выступил маркетплейс аукционов Ubiz.ua: именно этот сервис принимал заявки от участников и определял победителей. Принцип работы Prozorro.Продажи в том, что на государственной платформе организаторы торгов размещали информацию о проведении аукциона и благодаря этому более широкое количество участников узнавало о них.

«В наш маркетплейс обратился клиент с необычным запросом. Его интересовало, может ли он продать биткоины на Ubiz.ua. Криптовалюта куплена легально, оформлена на юрлицо — все документы в порядке.

Мы проштудировали законодательство и пошли с идеей клиента к коллегам из Prozorro.Продажи. Они также тщательно изучили возможности. В конце концов, благодаря одному клиентскому запросу, появился новый и многообещающий раздел электронных аукционов, где будут реализовывать цифровые активы", — рассказал руководитель Ubiz.ua Дмитрий Бойко.

В первом аукционе по продаже биткоинов соревновались 13 участников, во втором — 3. Для того, чтобы принять участие в торгах, потенциальные покупатели должны были выполнить несколько условий: самое первое — внести гарантийный взнос, который составил 5% от стартовой цены актива. Такое условие устанавливается для того, чтобы отсеять участников, которые, по его итогам, не готовы завершить покупку.

Второе требование — подать необходимые документы. Для физических лиц это, в частности:

копия паспорта и идентификационного кода налогоплательщика;

документы, подтверждающие источники происхождения средств;

заверение, что для покупки данного актива не используются средства, полученные преступным путем;

справка с адресом электронного кошелька покупателя, для зачисления BTC;

для физических лиц-предпринимателей дополнительно требуется выписка из ЕГРПОУ.

Продажа биткоина происходила по принципу самого популярного на Prozorro.Продажи английского аукциона. Согласно ему, в течение трех раундов, которые длились по 3 минуты, участники объявляли свои ставки. Чтобы победить, нужно было предложить самую высокую цену в последнем раунде.

Выгодно ли покупать биткоин на аукционе

Интерес участников торгов могла привлечь выгодная цена биткоина. Так, на первом аукционе стартовая стоимость 0,1 BTC была всего 188 тыс. грн. Хотя в день, когда начался прием заявок на участие в торгах, цена биткоина на международных биржах в среднем составляла $59,121 тыс. Исходя из наличного курса доллара в тот день, 0,1 биткоин должен был стоить 235,65 тыс. грн.

«Эта цена ниже рыночной. Дисконтирование происходит за счет того, что продавцу необходимо поддерживать краткосрочную ликвидность», — объяснил причину распродажи Дмитрий Бойко.

В то же время следует учитывать, что актив продавался именно на аукционе, поэтому значение имеет не его первоначальная, а финальная стоимость. В день торгов стоимость BTC на глобальных биржах выросла до $61,569 тыс., а стоимость лота по наличному курсу составила 246,6 тыс. грн. На самом же деле победитель аукциона заплатил гораздо больше — 299 тыс. грн. Дополнительно он должен был оплатить 15,29 тыс. грн, что включает в себя регистрационный взнос и вознаграждение площадке.

Как объяснил «Минфину» Дмитрий Бойко, продажа актива по цене выше рыночной говорит о желании покупателей купить биткоин самым безопасным и прозрачным способом.

В то же время уже на втором аукционе, где количество участников торгов снизилось, такого разрыва между рыночной ценой и предложением на торгах не наблюдалось. В ходе аукциона 0,0458 BTC стоил на международных рынках, по расчетам редакции, 126,6 тыс. грн, а самая высокая ставка была фактически такой же — 126 тыс. грн.

Поэтому, не стоит рассчитывать на то, чтобы купить биткоин на Прозорро существенно ниже рыночной цены. Если продавец предлагает низкую стартовую стоимость, это привлекает большое количество потенциальных покупателей, и на торгах цена достигает международной или же превышает ее.

Законодательное регулирование

По убеждению Дмитрия Бойко, преимущество покупки криптовалюты на аукционе Prozorro — законность и безопасность процедуры. Безопасность обеспечивается тем, что торги проводит аккредитованная на Prozorro.Продажи площадка.

«Для того, чтобы объявить аукцион по продаже крипты, мы, как площадка, должны убедиться, что продавец действительно является ее владельцем. Именно поэтому продавцы предоставляют нам публичную информацию об адресе электронного кошелька, на котором находится криптовалюта. Также мы проводим его AML — проверку на чистоту. Кроме того, мы должны убедиться, что человек, который собирается реализовать криптовалюту, купил ее законным способом», — рассказал Бойко «Минфину».

В то же время все, кто следит за развитием крипторынка в Украине, знают, что профильный закон о виртуальных активах хотя и был принят Верховной Радой еще в 2022 году, но так и не вступил в силу — сначала ждали изменений в Налоговый кодекс, а затем Евросоюз принял собственные правила крипторынка MiCA, и теперь готовится новый закон, который будет соответствовать этим стандартам.

Поэтому возникает логичный вопрос: какими именно нормами регулируется покупка криптовалюты на аукционах Прозорро. В Ubiz.ua убеждены, что правового конфликта нет, ведь в прошлом году парламент отнес виртуальные активы и цифровой контент к объектам гражданского права.

Согласно ст. 177 Гражданского кодекса, «Объектами гражданских прав являются вещи, деньги, ценные бумаги, цифровые вещи, имущественные права, работы и услуги, результаты интеллектуальной, творческой деятельности, информация, а также другие материальные и нематериальные блага. Объекты гражданских прав могут существовать в материальном мире и/или цифровой среде, что обуславливает форму объектов, особенности приобретения, осуществления и прекращения гражданских прав и обязанностей по ним».

Организаторы торгов убеждены, что благодаря этому положению каждое юридическое или физическое лицо имеют право открыто и законно покупать на аукционе цифровые вещи.

Вопросы к покупке крипты возникают и из-за ограничений Нацбанка, которые он ввел еще в 2022 году, установив лимит на приобретение quasi cash активов в пределах 100 тыс. грн в месяц. К quasi cash активам относятся, в частности, пополнение электронных кошельков, брокерских и форекс-счетов, а также покупка виртуальных активов. На первом же аукционе сумма продажи биткоина в три раза превысила этот лимит.

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В свою очередь, организаторы торгов уверяют, что их эти ограничения не касаются, ведь quasi cash — это трансграничные операции. В их же случае сделка осуществляется в гривне украинским продавцом и покупателем.

«Минфин» поинтересовался у Нацбанка, не видит ли он нарушений лимита в этих операциях, но на момент публикации статьи НБУ не ответил на этот вопрос.

Станут ли аукционы популярными

Несмотря на первоначальный успех, третий аукцион по продаже криптовалюты, запланированный на июнь, отменен. На торги было выставлено 0,09 BTC со стартовой ценой 259 тыс. грн — примерно таковой и была его рыночная стоимость в момент объявления. Однако в день акционера, по расчетам «Минфина», стоимость этого актива составляла 244 тыс. грн. То есть существенно ниже минимальной на торгах.

В конце концов, организатор аукциона отменил его на основании того, что цена, которую предложил победитель торгов, была меньше минимальной цены, которую он определил.

Эта ситуация говорит об одной из ключевых проблем в проведении таких торгов — нестабильной цене на криптовалюту. Заявки на участие в торгах начинают приниматься примерно за неделю до самого аукциона. Соответственно, участники должны оплатить гарантийные взносы и сделать предварительные ставки, еще не зная, какой будет рыночная стоимость крипты в сам день торгов.

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Такие особенности торгов повышают риски для участников, но организаторы убеждены, что интерес к аукционам по продаже крипты будет оставаться, и в их планах проводить, по крайней мере, одни такие торги каждый день.